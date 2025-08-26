Πολλή συζήτηση γίνεται τις τελεταίες μέρες για την επιστροφή του Νίκου Κοκλώνη με νέες παραγωγές στο Open, το οποίο φιλοδοξεί να δώσει μια ανάσα ζωής στο ψυχαγωγικό του πρόγραμμα ώστε να διεκδικήσει μεγαλύτερο μερίδιο της διαφημιστικής πίτας.

Η πληροφορία που επιβεβαιώνεται είναι ότι ο Νίκος Κοκλώνης βρίσκεται σε επαφές με την ιδιοκτησία του Open και πως μετά από έναν χρόνο «συννεφιασμένων» σχέσεων, το κλίμα είναι ξανά εύκρατο.

Επιστρέφει και ο Θέμης Μάλλης στο Open;

Σε αυτές τις συζητήσεις φαίνεται πως έχει πρωταγωνιστικό ρόλο (δικαίως) και ο Θέμης Μάλλης, που αποχώρησε από την εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, ο οποίος χτες Δευτέρα έκανε μια ανάρτηση με τον Γρηγόρη Γκουντάρα που παραμένει στο δυναμικό της Barking Well και οι φήμες τον θέλουν να παρουσιάζει εκπομπή τα μεσημέρια του Σαββατοκύριακου.

Οι κουβέντες Κοκλώνη- Open- αν και ο ίδιος τηρεί σιγή ιχθύος αφήνοντας μόνο υπονοούμενα για το δυναμικό του comeback- φαίνεται πως περιλάμβάνουν τέσσερα διαφορετικά projects, ανάμεσά τους και ένα τηλεπαιχνίδι.

Αναβολή για τις 8 Σεπτεμβρίου παίρνει τελικά η πρεμιέρα της εκπομπής του Κώστα Τσουρού στον ΣΚΑΪ. Αν και η δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής «Το ‘χουμε» εργάζεται πυρετωδώς από τις 18 Αυγούστου η κατασκευή του σκηνικού έχει καθυστερήσει για να προλάβουν οι τεχνικοί να βγάλουν στον αέρα την 1η Σεπτεμβρίου τo Power Talk της Τατιάνας Στεφανίδου που θα δίνει lead in στο κεντρικό δελτίο με τη Σία Κοσιώνη.

Μένοντας στον ΣΚΑΪ, οι τροπικές καταιγίδες των προηγούμενων ημερών στην Καραϊβική, καθυστέρησαν τα γυρίσματα του Exathlon, αλλά υπάρχει ήδη έτοιμο υλικό για τα πρώτα επεισόδια. Πριν από λίγες ώρες ο παρουσιαστής, Γιώργος Καράβας, υποδέχτηκε τη σύζυγό του Ραφαέλα Ψαρού και τα δύο τους παιδιά, Φίλιππο και Κάλι, που θα μείνουν μαζί του για μία εβδομάδα.

Night fever

Πριν από λίγες μέρες είχαμε κάνει εδώ ένα μικρό αφιέρωμα στον νυχτερινό χάρτι της Αθήνας για τη χειμερινή σεζόν, αλλά κάθε εβδομάδα όλο και κάτι νέο ανακοινώνεται: Στο Anodos της οδού Πειραιώς ο Γιάννης Πλούταρχος θα συναντηθεί με τον Σταμάτη Γονίδη, ενώ ο γιος του πρώτου, Γιώργος Κακοσαίος, θα ηγηθεί νεανικού σχήματος στο Lux της λεωφόρου Συγγρού.

Όσο για τις πληροφορίες που θέλουν τον Γιώργο Μαζωνάκη να συνεργάζεται στο Fever με τον Λευτέρη Πανταζή, προς το παρόν τουλάχιστον, δεν επιβεβαιώνονται.

Παντρεύεται ο τραγουδιστής Πάνος Καλίδης τη μακιγιέζ σύντροφό του, Λεάννα Μάρκογλου μετά από δυο δεκαετίες κοινής ζωής και τρία παιδιά. Την αποκάλυψη έκανε η στενή της φίλη, Μαρία Αντωνά, στην εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου, που ρίχνει οριστικά αυλαία στις 12 Σεπτεμβρίου.

Η Λέαννα Μάρκογλου και ο Πάνος Καλίδης.

«Μου έκανε πρόταση μετά από ολονυκτία σε μοναστήρι» είχε αποκαλύψει η μέλλουσα νύφη στην Κατερίνα Καινούργιου. «Γυρίσαμε αργά και καθίσαμε στον καναπέ. Μου είπε “Αγάπη το έχω μαζί μου δύο μήνες και παλεύω και δεν ξέρω πώς να στο δώσω”. Δεν γονάτισε, μου έδωσε το κουτάκι και μου λέει “θέλω να γίνεις γυναίκα μου”. Γελάσαμε, ήταν πολύ αμήχανο, δεν ήξερε πώς να το κάνει. Μέσα στο δαχτυλίδι έχει γράψει τα αρχικά των παιδιών μας, αυτό με συγκίνησε».

