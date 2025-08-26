Πρεμιέρα έκαναν αρκετές ενημερωτικές εκπομπές τη Δευτέρα 25 Αυγούστου και οι πίνακες τηλεθέασης κάποιους έκαναν να χαμογελάσουν και άλλους να προβληματιστούν.

Οι νικητές της τηλεθέασης στην πρωινή ζώνη

Στο Open, o Μάνος Νιφλής συναντήθηκε πρώτη φορά με τον Γιάννη Κολοκυθά. H «Ώρα Ελλάδος» σημείωσε 6% στο δυναμικό κοινό φτάνοντας το 13,8% στις 8.00 με 8.15. Πολύ πιο υψηλή επίδοση όμως κατέγραψε στο σύνολο κοινό με 15,6%. Αμέσως μετά ο Νίκος Στραβελάκης με τη Μίνα Καραμήτρου περιορίστηκαν στο 4,7% στο δυναμικό κοινό και 7,8% στο σύνολο.

Στον ΣΚΑΪ, ο Δημήτρης Οικονόμου με τον Άκη Παυλόπουλο έκαναν μέσο όρο 12,4% στο κοινό 18-54 και 20,2% στο σύνολο, ενώ οι «Αταίριαστοι» έκαναν επίσης 12,4% και 18,4% αντίστοιχα. Στη συνέχεια, ο Άρης Πορτοσάλτε με τη Μαρία Αναστασοπούλου έπεσαν στο 8,7% (δυναμικό κοινό) ανεβάζοντας στροφές στο σύνολο (12,3%).

Σπύρος Χαριτάτος VS Νίκου Ευαγγελάτου

Ο Νίκος Ευαγγελάτος ανήκει στην τηλεοπτική κατηγορία Die Hard, αφού το δίδυμο Σπύρου Χαριτάτου- Αλεξάνδρας Χατζηγεωργίου στο Open δεν κατάφερε να τον πλησιάσει. 13,8% τα ποσοστά τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό για το Live News και μόλις 3,2% για τις «Καθαρές κουβέντες» στο δυναμικό κοινό.

Στο σύνολο κοινού, οι επιδόσεις των δυο εκπομπών που προβάλλονται ταυτόχρονα ήταν 15,5% και 6% αντίστοιχα, ενώ από την επόμενη Δευτέρα, 1η Σεπτεμβρίου, στον ανταγωνισμό της ζώνης μπαίνει και Κώστας Τσουρός από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ που θα δίνει lead in στην Τατιάνα Στεφανίδου.