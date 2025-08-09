Πολύς λόγος είχε γίνει πριν από λίγους μήνες γύρω από τη δικαστική διαμάχη που είχε ο Νίκος Κοκλώνης με την πρώην συνεργάτιδά του, Αγλαΐα Λάτσιου. Όλα ξεκίνησαν μετά την αιφνίδια αποχώρησή της από την εταιρεία Barking Well στα τέλη του 2024.

Το γνωστό τηλεοπτικό στέλεχος, που διατέλεσε διευθύντρια παραγωγών της εταρείας που έχει συστήσει πριν από πέντε χρόνια ο Νίκος Κοκλώνης, κινήθηκε νομικά εναντίον του διεκδικώντας ένα μεγάλο χρηματικό ποσό ως αποζημίωση αφού η λύση της συνεργασίας έγινε αρκετούς μήνες πριν από τη λήξη του συμβουλαίου της.

Στα μέσα της εβδομάδας, ο Νίκος Κοκλώνης και η Αγλαΐα Λάτσιου προχώρησαν τελικά σε εξωδικαστικό συμβιβασμό που άφησε ικανοποιημένες και τις δύο πλευρές. Μάλιστα, όπως αναφέρει πηγή της HuffPost, οι δύο πρώην συνεργάτες συνομίλησαν και τηλεφωνικά σε πολύ θετικό κλίμα. «Ήταν μία ιστορία που έχει πικράνει πολύ τον Νίκο, περισσότερο σε προσωπικό επίπεδο, δεν του αρέσουν οι διαμάχες ειδικά με ανθρώπους που έχει έρθει κοντά και εκτιμά σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο» επισημαίνει η ίδια πηγή.

Μάλιστα οι δυο τους- μιας και τα εγχώρια media είναι σαν ένα μικρό χωριό- δεν αποκλείεται να συναντηθούν ξανά επαγγελματικά στο μέλλον.

Νίκος Κοκλώνης: Πιο κοντά στην τηλεοπτική του επιστροφή

Αίσθηση πάντως έχει προκαλέσει η τελευταία ανάρτηση που έκανε ο Νίκος Κοκλώνης, στην οποία αφήνει να εννοηθεί ότι υπάρχουν ευχάριστες εξελίξεις γύρω από την τηλεοπτική του επιστροφή μετά από έναν χρόνο απουσίας. Εδώ και καιρό εξάλλου κυκλοφορούν φήμες ότι το λαμπερό μουσικό σόου Just the two of us θα προβληθεί την προσεχή σεζόν από τη συχνότητα του Mega, κάτι που καμία πλευρά όμως δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα μέχρι σήμερα.

Το μεσημέρι της Παρασκευής ο Νίκος Κοκλώνης αναχώρησε από τη Μύκονο με προορισμό την Αμαλιάδα, αφού αυτή την Κυριακή, 10/8, είναι προγραμματισμένο το μνημόσυνο του πατέρα του, Δημήτρη, που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή τα ξημερώματα της 6ης Ιουλίου.