Το έργο των Σκουριών θα είναι το πρώτο πλήρως αυτοματοποιημένο μεταλλείο στην Ελλάδα και ένα από τα πλέον σύγχρονα στην Ευρώπη, τονίζει, μεταξύ άλλων, στη HuffPost ο Γεράσιμος Μονοκρούσος, Senior Communications & Regional Affairs Manager της Ελληνικός Χρυσός, στο ευρύτερο πλαίσιο της παρουσίας της εταιρείας στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

«Οικονομικός πνεύμονας»: 1.700 επιπλέον θέσεις εργασίας από το μεταλλείο των Σκουριών

Μιλώντας από το περίπτερο της Ελληνικός Χρυσός, ο κ. Μονοκρούσος υπογραμμίζει τη σημασία του μεταλλείου των Σκουριών όσον αφορά στην τοπική κοινωνία: «Το έργο των Σκουριών, που θα μπει σε εμπορική παραγωγή τον επόμενο χρόνο, έχει προσθέσει 1.700 θέσεις εργασίας στο σύμπλεγμα των μεταλλείων Κασσάνδρας, που αριθμεί αυτή τη στιγμή πέραν των 3.300 εργαζομένων στο σύνολο. Αυτό αναλογιστείτε ότι λαμβάνει χώρα στον Δήμο Αριστοτέλη, με συνολικό πληθυσμό 18.000 κατοίκους και οικονομικά ενεργό πληθυσμό γύρω στις 7.000. Το αποτύπωμα είναι καθοριστικό, μιλάμε για έναν οικονομικό πνεύμονα για την περιοχή».

Advertisement

Advertisement

Όσον αφορά στις ειδικότητες που αναζητεί η εταιρεία, σημειώνει πως η «βεντάλια» εκτείνεται σε όλο σχεδόν το εύρος ειδικοτήτων- διοικητικούς υπαλλήλους, εργαζόμενους πεδίου διαφόρων ειδικοτήτων και γνώσεων, μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων κ.α. Ως προς τις απολαβές, ο κ. Μονοκρούσος τονίζει πως «η εταιρεία παρέχει έναν μισθό τριπλάσιο σχεδόν του εθνικού μέσου όρου».

Η τεχνολογία στην «αιχμή του δόρατος» σε όλο το φάσμα της μεταλλευτικής δραστηριότητας

Στο μεταλλείο των Σκουριών οι σύγχρονες τεχνολογίες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή- από το υπερσύγχρονο κέντρο τεχνικής κατάρτισης της εταιρείας- μια συνολική επένδυση άνω των 8 εκατ. ευρώ– μέχρι τις πάσης φύσεως τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στην εξόρυξη.

Στο κέντρο τεχνικής κατάρτισης, υπογραμμίζει ο κ. Μονοκρούσος, χρησιμοποιούνται προσομοιωτές εικονικής πραγματικότητας (VR) με πληθώρα σεναρίων- «σενάρια που δεν θα ήταν και δυνατόν να τα “τρέξουμε μέσω εκπαίδευσης στο αληθινό πεδίο εργασίας”». Όσον αφορά στην ίδια την εξόρυξη, χρησιμοποιούνται οι «βέλτιστες δυνατές τεχνολογίες» για τη μείωση κατανάλωσης ενέργειας και του αποτυπώματος άνθρακα, καθώς και τη μείωση κατανάλωσης νερού μέσω ανακύκλωσης στην παραγωγική διαδικασία.

«Στο πεδίο και την παραγωγική διαδικασία καινοτομούμε με ενσωμάτωση σύγχρονων τεχνολογιών που αλλάζουν άρδην το σκηνικό στην υπόγεια εξόρυξη…στην Ολυμπιάδα έχουμε αναπτύξει το πρώτο υπόγειο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα με τεχνολογία 4ης γενιάς, που επιτρέπει να λειτουργούμε απομακρυσμένα» σημειώνει ο κ. Μονοκρούσος, αναφέροντας ως παραδείγματα δραστηριότητες όπως η εξ αποστάσεως ανατίναξη και αποκομιδή μεταλλεύματος, η παρακολούθηση δεικτών και ασφάλειας και η ρύθμιση του αερισμού στο μεταλλείο.

Περιβαλλοντική προστασία και κοινωνική υπευθυνότητα

Δεδομένης της ίδιας της φύσης της μεταλλευτικής/ εξορυκτικής δραστηριότητας, η βιώσιμη εξόρυξη αποτελεί από μόνη της μια έννοια- πρόκληση. Με βάση αυτό, ο κ. Μονοκρούσος τονίζει πως, στην περίπτωση της Ελληνικός Χρυσός, η βιώσιμη εξόρυξη εδράζεται σε τρεις ξεχωριστούς πυλώνες: Τη βιώσιμη εξόρυξη όσον αφορά στην περιβαλλοντική προστασία και υπευθυνότητα, τη βιώσιμη εξόρυξη όσον αφορά στη δραστηριότητα αυτή καθεαυτή και την παραγωγή και τη βιώσιμη εξόρυξη όσον αφορά στην κοινωνική υπευθυνότητα έναντι των τοπικών κοινωνιών.

Στην περιβαλλοντική προστασία υιοθετούνται βέλτιστες διαθέσιμες πρακτικές προκειμένου να μειωθεί το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, ενώ στο πεδίο και την παραγωγική διαδικασία χρησιμοποιούνται σύγχρονες τεχνολογίες που αλλάζουν τα δεδομένα στην υπόγεια εξόρυξη. Όσον αφορά στην κοινωνική υπευθυνότητα, ο κ. Μονοκρούσος υποδεικνύει το πρόγραμμα κοινωνικών επενδύσεων ύψους 80 εκατ. ευρώ σε βάθος 20ετίας, που πλαισιώνεται από έναν διαρκή διάλογο με την τοπική κοινωνία για έργα κοινωνικού χαρακτήρα, για κοινωνικές ανάγκες. Παράλληλα, αναφέρεται στο πλαίσιο κανόνων «SIMS» (Sustainability Integrated Management System) της εταιρείας, που ορίζει τους ελάχιστους δείκτες επιδόσεων όσον αφορά στις περιβαλλοντικές επιδόσεις, τις κοινωνικές επιδόσεις και τις επιδόσεις όσον αφορά στην υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων στο πεδίο.

Στο περίπτερο της Ελληνικός Χρυσός

Ο προαναφερθείς προσανατολισμός υψηλής τεχνολογίας αντανακλάται και στο ίδιο το περίπτερο της Ελληνικός Χρυσός στη ΔΕΘ, όπου ο επισκέπτης έρχεται σε επαφή με την ίδια τη μεταλλευτική δραστηριότητα μέσω μιας σειράς ψηφιακών εφαρμογών. Μεταξύ αυτών είναι η ξενάγηση μέσω εικονικής πραγματικότητας στο σύνολο της μεταλλευτικής διαδικασίας στο ενεργό μεταλλείο στην Ολυμπιάδα Χαλκιδικής- «κατά 99% σαν να βρίσκεται μέσα εκεί», σημειώνει ο κ. Μονοκρούσος- και η περιήγηση μέσω μιας διαδραστικής οθόνης στο έργο των Σκουριών, με τον επισκέπτη να αποκτά τη δυνατότητα να το «πάρει στα χέρια του» και να δει κάθε επίπεδό του. Το τρίπτυχο των εφαρμογών ολοκληρώνει ένα σύντομο κουΐζ πάνω στις γνώσεις που αποκόμισε ο επισκέπτης, που του δίνει τη δυνατότητα να κερδίσει ένα αναμνηστικό δώρο.

Τα σχέδια για το μέλλον

Όπως προαναφέρθηκε, το ενδιαφέρον της Ελληνικός Χρυσός αυτή τη στιγμή επικεντρώνεται στο να μπουν οι Σκουριές σε εμπορική παραγωγή τη χρονιά που έρχεται- ωστόσο, όπως επισημαίνει ο κ. Μονοκρούσος, «παράλληλα διεξάγουμε ένα ευρύ πρόγραμμα γεωλογικής έρευνας σε περιοχές εντός της μεταλλευτικής μας παραχώρησης, προκειμένου να δούμε αν υπάρχουν οικονομικά αξιοποιήσιμα κοιτάσματα εντός αυτής».