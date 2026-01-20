Δυναμική είσοδο στον χώρο της τεχνικής- επαγγελματικής εκπαίδευσης πραγματοποιεί η PeopleCert του Έλληνα επιχειρηματία Βύρωνα Νικολαΐδη μετά την εξαγορά του βρετανικού City & Guilds, με τον πρώτο ελληνικό «μονόκερο» (ιδιωτική εταιρεία μη εισηγμένη η αξία της οποίας ξεπέρασε το 1 δισ. ευρώ) να παρέχει πλέον πιστοποιήσεις τεχνικής–επαγγελματικής εκπαίδευσης/κατάρτισης και επαγγελματικών προσόντων – δηλαδή σε δεξιότητες που οδηγούν σε συγκεκριμένα επαγγέλματα της πραγματικής οικονομίας.

«Ήμασταν ένα μαγαζί που έκανε εξετάσεις για τρίτους. Το 2021, με την εξαγορά της Axelos, γίναμε φορέας διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων…πλέον έχουμε ένα τέτοιο portfolio που έχουν προϊόντα για όλους…οι πάντες είναι πελάτες μας» είπε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της PeopleCert, Βύρων Νικολαΐδης, σε συνάντηση με δημοσιογράφους στην Αθήνα την Τρίτη.

Advertisement

Advertisement

«Κλειδί» η εξαγορά του City & Guilds

Καθοριστικής σημασίας είναι η εξαγορά του City & Guilds, ενός οργανισμού με 148 χρόνια ιστορίας και ηγετική θέση στις επαγγελματικές και τεχνικές πιστοποιήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το City & Guilds, με έσοδα περίπου £162 εκατ., εξυπηρετεί πάνω από 1,1 εκατ. εκπαιδευόμενους ετησίως και δραστηριοποιείται σε περισσότερους από 20 κλάδους, έχοντας διαχρονικά συμβάλει στη διαμόρφωση δεξιοτήτων που οδηγούν απευθείας σε απασχόληση.

Η εξαγορά αυτή μεταβάλλει το προφίλ της PeopleCert: Έχοντας αρχίσει από τον χώρο της γλωσσομάθειας, επεκτείνει το χαρτοφυλάκιό της σε τεχνικά επαγγελματικά προσόντα και ενισχύει τον ρόλο του ομίλου στη σύνδεση της εκπαίδευσης με την απασχόληση. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι η PeopleCert δεν καλύπτει πλέον μόνο πιστοποιήσεις γνώσεων και μεθοδολογιών (π.χ. στη διαχείριση έργων ή στον ψηφιακό μετασχηματισμό), αλλά αποκτά ισχυρό αποτύπωμα και στον χώρο της τεχνικής–επαγγελματικής εκπαίδευσης/κατάρτισης και των επαγγελματικών προσόντων. Στην ουσία πρόκειται για ένα πεδίο αντίστοιχο με την επαγγελματική εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη μαθητεία, σε κλάδους όπως η μηχανική, οι κατασκευές, η ενέργεια, η υγεία, αλλά και η μόδα (fashion & design), καθώς και η φιλοξενία (ξενοδοχεία, τουρισμός, εστιατόρια) και η γαστρονομία.

Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Νικολαΐδης, «παίρνουμε κάποιον από το χέρι του από νεαρή ηλικία, με τη γλωσσομάθεια, τον βοηθάμε να βρει δουλειά, να εξελιχθεί, να πάρει προαγωγή και να συνεχίσει…είμαστε μαζί σε όλο τον δρόμο».

O Βύρων Νικολαΐδης, η Ελένη Νικολαΐδου, Chief Corporate Development Officer και ο Γιώργος Γιαννέτσος, Chief Financial Officer

Σύμφωνα με στοιχεία του ομίλου, σε οικονομικό επίπεδο, μετά την πλήρη ενσωμάτωση των εμπορικών δραστηριοτήτων και την υλοποίηση των συνεργειών, τα συνδυασμένα έσοδα εκτιμάται ότι θα προσεγγίσουν τα £281 εκατ. έως το τέλος του 2026 (pro forma), με προσαρμοσμένο EBITDA περίπου £102 εκατ. και περιθώριο κερδοφορίας που φτάνει το 36% μετά τις συνέργειες. Σήμερα, η PeopleCert εμφανίζει έσοδα περίπου £115 εκατ. και προσαρμοσμένο EBITDA περίπου £63 εκατ., με ιδιαίτερα υψηλό περιθώριο κερδοφορίας της τάξης του 55% και cash flow conversion που προσεγγίζει το 85%.

Σημειώνεται πως η εξαγορά αυτή είναι η δεύτερη στρατηγική κίνηση της PeopleCert στη βρετανική αγορά, έπειτα από την απόκτηση του οργανισμού AXELOS τον Ιούνιο του 2021 (που περιλάμβανε τα Global Best Practice frameworks ITIL και PRINCE2), καθιστώντας την PeopleCert τον πρώτο ελληνικό «μονόκερο».

Σχέδια για Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Δεξιοτήτων

Σύμφωνα με τον κ. Νικολαΐδη, μέσα στην επόμενη πενταετία η PeopleCert στοχεύει στην ίδρυση ενός Πανεπιστημίου Εφαρμοσμένων Δεξιοτήτων, με έμφαση στην πρακτική εκπαίδευση, την πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων και τη στενή σύνδεση με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, που θα λειτουργεί κυρίως online.

Advertisement

«One-shop-shop» για δεξιότητες και πιστοποιήσεις

Η δημιουργία ενός «House of Brands» με πέντε διεθνώς αναγνωρισμένα brands (ITIL, PRINCE2, DevOps Institute, LANGUAGECERT και City & Guilds) βρίσκεται στο επίκεντρο της στρατηγικής της εταιρείας. Απώτερος στόχος είναι η PeopleCert να αποτελεί διεθνές «one-stop shop» φορέα για δεξιότητες, πιστοποίηση και επαγγελματική ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό, οι αναβαθμίσεις των ITIL και PRINCE2, που ολοκληρώνονται εντός του 2026, ανοίγουν νέες αγορές.

Όσον αφορά σε μελλοντικές εξαγορές, τόσο ο κ. Νικολαΐδης, όσο και η Ελένη Νικολαΐδου, Chief Corporate Development Officer και ο Γιώργος Γιαννέτσος, Chief Financial Officer διαβεβαίωσαν πως θα συνεχιστούν. «Συνεχίζουμε να κοιτάμε για εξαγορές» είπε ο επικεφαλής της PeopleCert, σημειώνοντας σχετικά πως το μεγαλύτερο ρίσκο που εμπεριέχει μια εξαγορά είναι «η κουλτούρα…πρέπει να τους “αγκαλιάσουμε” και να αποκτήσουμε ενιαία κουλτούρα».

Η PeopleCert δραστηριοποιείται σε πάνω από 200 χώρες, εξυπηρετώντας εκατομμύρια εκπαιδευόμενους ετησίως, περισσότερες από 50.000 επιχειρήσεις – μεταξύ των οποίων το 82% των Fortune 500 – καθώς και πάνω από 800 δημόσιους οργανισμούς σε 45 χώρες. Σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού, ο Όμιλος PeopleCert απασχολεί χιλιάδες εργαζόμενους και συνεργάτες διεθνώς. Στην Ελλάδα απασχολούνται περισσότερα από 1.000 άτομα, ενώ το City & Guilds απασχολεί περίπου 1.300 εργαζόμενους και συνεργάζεται με περίπου 1.800 εξωτερικούς αξιολογητές και επαγγελματίες, υποστηρίζοντας την υλοποίηση επαγγελματικών και τεχνικών πιστοποιήσεων σε δεκάδες χώρες.

Advertisement

Στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης: Προς πιστοποίηση AI Governance

Στο πλαίσιο της συνάντησης συζητήθηκε και το θέμα της ανόδου της Τεχνητής Νοημοσύνης. Ο κ. Νικολαΐδης, αναγνώρισε πως η ΑΙ «αλλάζει τα πράγματα» και ότι η PeopleCert οφείλει να είναι «μπροστάρης»: «Έχουμε από κοντά την ΑΙ» είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως γίνεται ευρύτατη χρήση τέτοιων εργαλείων στην εταιρεία και προσθέτοντας πως «δεν μας νοιάζει τόσο η μείωση εξόδων όσο το να είναι τα προϊόντα μας ΑΙ-compatible», καθώς και η βελτιστοποίηση της λειτουργίας του οργανισμού.

Σε αυτό το πλαίσιο, αναφερόμενος στον χώρο όπου επεκτείνεται η PeopleCert μέσω της εξαγοράς του City & Guilds, υπογράμμισε ότι αφορά σε αντικείμενα εργασίας/ επαγγελματικές δεξιότητες τεχνικού χαρακτήρα που αυτή τη στιγμή θεωρούνται «AI-proof» (ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί κλπ), υποδεικνύοντας παράλληλα την τάση να επιστρέφουν οι τεχνικές δουλειές στον δυτικό κόσμο. Σχετικά με τους προβληματισμούς περί μαζικών απωλειών θέσεων εργασίας, εκτίμησε πως «ο κόσμος θα συνεχίσει να δουλεύει, θα καταργηθούν κάποιες δουλειές, άλλες θα αλλάξουν», μα τόνισε πως σχεδόν όλοι θα χρειαστούν «reskilling».

Σε πλαίσιο πιστοποιήσεων, σχολίασε ότι δεν θεωρεί ότι χρειάζονται πιστοποιήσεις πάνω στη χρήση εργαλείων AI όπως το ChatGPT, ωστόσο σημείωσε ότι υπάρχει ζήτημα στον χώρο του AI Governance, και ότι η PeopleCert προσανατολίζεται προς την κατεύθυνση ενός πιστοποιητικού AI Governance.

Advertisement