Η PeopleCert, παγκόσμιος ηγέτης στις πιστοποιήσεις επαγγελματικών και γλωσσικών δεξιοτήτων, ανακοίνωσε πρόσφατα ότι κατέληξε σε συμφωνία για την εξαγορά των εμπορικών δραστηριοτήτων πιστοποίησης και κατάρτισης του City & Guilds London Institute (CGLI), του ιστορικού και κορυφαίου οργανισμού επαγγελματικών πιστοποιήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, όλες οι δραστηριότητες πιστοποίησης, αξιολόγησης και εκπαίδευσης του City & Guilds θα μεταβιβαστούν στην PeopleCert, συμπεριλαμβανομένων των City & Guilds Training, Gen2, Intertrain, ILM και The Oxford Group.

Επιπλέον, στην ιδιοκτησία της PeopleCert θα περιέλθουν τα ιστορικά κεντρικά γραφεία του City & Guilds, Giltspur House στο Λονδίνο, καθώς και το εκπαιδευτικό και εξεταστικό κέντρο στη Cumbria, όπου εκπαιδεύονται και πιστοποιούνται επαγγελματίες υψηλής εξειδίκευσης στους τομείς της ενέργειας, της μηχανικής και της διαχείρισης πυρηνικών εγκαταστάσεων. Η συμφωνία περιλαμβάνει, επίσης, τα μειοψηφικά μερίδια συμμετοχής του οργανισμού σε εταιρείες νεοφυούς ανάπτυξης.

Η εξαγορά αυτή αποτελεί τη δεύτερη στρατηγική κίνηση της PeopleCert στη βρετανική αγορά, έπειτα από την απόκτηση του οργανισμού AXELOS τον Ιούνιο του 2021 (που περιλάμβανε τα Global Best Practice frameworks ITIL® και PRINCE2®), καθιστώντας την PeopleCert τον πρώτο ελληνικό «μονόκερο».

Με ιστορία 148 ετών, ο οργανισμός City & Guilds, ο οποίος λειτουργεί από το 1878 υπό Βασιλική Χάρτα (Royal Charter), έχει διαμορφώσει το τεχνικό και επαγγελματικό σύστημα εκπαίδευσης που αναγνωρίζεται διεθνώς σήμερα. Από την ίδρυσή του, συνέβαλε καθοριστικά στην ανάπτυξη της καινοτομίας και των επαγγελματικών δεξιοτήτων, οδηγώντας ακόμη και στη δημιουργία του παγκοσμίως αναγνωρισμένου Imperial College London.

Ο οργανισμός City & Guilds προσφέρει περισσότερες από 2.000 πιστοποιήσεις σε 80 χώρες, καλύπτοντας σχεδόν κάθε επαγγελματικό τομέα: από πυρηνική μηχανική και διαχείριση ενεργειακών υποδομών, γεωπονία, κομμωτική και αισθητική, φιλοξενία και εστίαση, κατασκευές, μηχανολογία και ηλεκτρολογία, έως διοίκηση, ηγεσία, επιχειρηματικές και ψηφιακές δεξιότητες. Κατά μέσο όρο εκπαιδεύει πάνω από 1 εκατομμύριο άτομα ετησίως, προσφέροντας επαγγελματικές πιστοποιήσεις υψηλής εξειδίκευσης, ισοδύναμες με μεταπτυχιακές σπουδές (Level 7).

Η συμφωνία αυτή θα δημιουργήσει μοναδικές ευκαιρίες ανάπτυξης, καινοτομίας και διεθνούς επέκτασης τόσο για την PeopleCert όσο και για τον City & Guilds, διατηρώντας παράλληλα τη φήμη και τα υψηλά πρότυπα ποιότητας των δύο οργανισμών στο Ηνωμένο Βασίλειο και διεθνώς.

Η εξαγορά του City & Guilds αναμένεται να προσθέσει περίπου €185 εκατομμύρια (£160 εκατ.) στα ετήσια έσοδα του Ομίλου, ανεβάζοντας τον συνολικό κύκλο εργασιών στη ζώνη των €350 εκατομμυρίων (£300 εκατ.). Η κίνηση αυτή επιτρέπει στην PeopleCert να ενισχύσει το επιχειρηματικό της αποτύπωμα, εντάσσοντας μια παράλληλη και συμπληρωματική δραστηριότητα που διαφοροποιεί περαιτέρω τον Όμιλο και ενισχύει τη βιώσιμη ανάπτυξή του. Η χρηματοδότηση της συναλλαγής θα προέλθει από δάνειο ύψους €150 εκατομμυρίων από την Eurobank και από ίδιους πόρους της εταιρείας.

Μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς, η PeopleCert θα προχωρήσει σε αναδιάρθρωση της κεφαλαιακής της βάσης, συμπεριλαμβανομένης της αναχρηματοδότησης του ομολόγου που λήγει τον Σεπτέμβριο του 2026, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για ενίσχυση της χρηματοοικονομικής ευελιξίας και υποστήριξη της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης. Ο City & Guilds θα συνεχίσει τη δυναμική του πορεία ενισχυμένη από νέες επενδύσεις, διεθνή παρουσία και προηγμένες τεχνολογικές υποδομές, που θα διασφαλίσουν ότι θα παραμείνει πυλώνας αριστείας στην επαγγελματική και τεχνική εκπαίδευση.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η σύμπραξη των δύο οργανισμών συνδυάζει τα 148 χρόνια μακράς παράδοσης και εμπειρίας του City & Guilds με την παγκόσμια εμβέλεια, την ψηφιακή καινοτομία και την τεχνολογική υπεροχή της PeopleCert στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτή η συνεργασία δεν διαφυλάσσει απλώς μια ιστορική κληρονομιά, δημιουργεί έναν παγκόσμιο ηγέτη προσανατολισμένο στο μέλλον, που καθορίζει τα νέα πρότυπα επαγγελματικής και τεχνικής αριστείας. Όλες οι απαραίτητες ρυθμιστικές και λοιπές εγκρίσεις έχουν ήδη ληφθεί και η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται έως το τέλος Οκτωβρίου 2025.