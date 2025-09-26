Όπως παραδέχτηκε ο Γιάννης Αϊβάζης σε συνέντευξή του χτες στον Γιώργο Λιάγκα, αυτή την εποχή είναι μόνος του καθώς λίγο μετά τη δημοσιοποίηση της τελευταίας του σχέσης, εκείνος και η επιχειρηματίας σύντροφός του αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους.

«Δεν υπάρχει μοναξιά, υπάρχει μια μοναχικότητα» διευκρίνησε ο Γιάννης Αϊβάζης στο «Πρωινό». «Μερικές φορές νομίζουμε ότι κάνουμε τα πάντα τέλεια. Δεν τα κάνουμε τέλεια. Η ζωή τα φέρνει περίεργα μερικές φορές. Αυτός ο χρόνος σκέψης σου φέρνει το περιθώριο, είτε να βελτιωθείς, είτε να γίνεις χειρότερος».

Πριν γίνει γνωστή αυτή η σχέση του που, κάποιοι πιστεύουν ότι μπορεί να μην έχει τελειώσει ακόμα οριστικά, ο Γιάννης Αϊβάζης είχε ενημερωθεί ότι το θέμα επρόκειτο να δημοσιοποιηθεί. Μάλιστα τότε υπήρχαν και κοινές τρυφερές φωτογραφίες του ζευγαριού που είχαν αναρτηθεί στον ιδιωτικό προσωπικό λογαριασμό της συντρόφου του, ενώ οι δυο τους κυκλοφορούσαν κανονικά όλο το καλοκαίρι στη Σαντορίνη και η σχέση τους ήταν γνωστή σε πολλούς ανθρώπους του νησιού.

Γιατί ο Γιάννης Αϊβάζης προτίμησε τον Γιώργο Λιάγκα

Εντύπωση προκάλεσε πάντως η απόφαση που πήρε ο Γιάννης Αϊβάζης να εμφανιστεί ως καλεσμένος στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα μετά την οργισμένη αποχώρηση της πρώην συζύγου του τον Ιούνιο του 2023 από το «Πρωινό». Μια αποχώρηση για την οποία μάλιστα είχε πάρει ηχηρή θέση ο γοητευτικός πρωταγωνιστής.

Οι πληροφορίες της HuffPost αναφέρουν ότι ο ίδιος ο 56χρονος παρουσιαστής κάλεσε προσωπικά τον 48χρονο ηθοποιό και ενώ στην αρχή ο Γιάννης Αϊβάζης ήταν περισσότερο αρνητικός τελικά αποδέχτηκε την πρόταση, όχι φυσικά για να ενοχληθεί η μητέρα της κόρης του που δεν τα ξαναβρήκε ποτέ με τον Γιώργο Λιάγκα, αλλά γιατί βρίσκεται σε συζητήσεις με το κανάλι του Αμαρουσίου.