Μετά τη Μαρία Κορινθίου που έκανε το επόμενο βήμα στην προσωπική της ζωή, και ο πρώην σύζυγός της, Γιάννης Αϊβάζης είναι ερωτευμένος, όπως αποκαλύπτει πηγή από το περιβάλλον του στη HuffPost.

Η αγαπημένη του ονομάζεται Άννα Μαρία Σιγάλα, και είναι ιδιοκτήτρια ξενοδοχείων στη Σαντορίνη. Το ζευγάρι είναι μαζί από τα μέσα της άνοιξης και αυτός είναι ένας από τους λόγους που ο Γιάννης Αϊβάζης έχει περάσει σχεδόν όλο το το καλοκαίρι του στο νησί – παράλληλα δραστηριοποιήθηκε και επιχειρηματικά εκεί- ενώ σκοπεύει να επιστρέψει την επόμενη εβδομάδα λόγω των ανειλλημένων υποχρεώσεων.

Advertisement

Advertisement

«Η σχέση τους είναι σοβαρή», συνεχίζει η ίδια πηγή. «Μάλιστα η Άννα Μαρία έχει δημοσιεύσει τρυφερές τους φωτογραφίες στο ιδιωτικό προφίλ που διατηρεί στο Instagram. «Εκείνη έχει έρθει κοντά με τη 17χρονη κόρη του, Ισμήνη, που έκανε έναν μήνα διακοπές μαζί τους στη Σαντορίνη, ενώ εκείνος έχει ήδη γνωρίσει τις δυο μικρές της κόρες από τον πρώτο της γάμο».

Μέχρι στιγμής ο Γιάννης Αϊβάζης δεν έχει κάνει κάποια ανάρτηση με την αγαπημένη του, πάντως κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού τη γνώρισε στους φίλους του και όλοι μιλούν με τα καλύτερα λόγια για εκείνη, χαρακτηρίζοντάς της πολύ «δυναμική» και «ελκυστική».

Γιάννης Αϊβάζης: Τι δήλωνε τον Απρίλιο μαζί με τη Μαρία Κορινθίου

Σε κοινές δηλώσεις του με τη Μαρία Κορινθίου πριν από τέσσερις μήνες (όταν δηλαδή και οι δυο τους έμπαιναν σε νέες σχέσεις χωρίς να το γνωρίζει κανείς) ο Γάννης Αϊβάζης είχε δυσασχετήσει όταν τους ρώτησαν πώς θα νιώσει ο ένας για τον άλλον αν προκύψουν νέες σχέσεις στη ζωή τους.

«Η αγάπη δεν πρόκειται να αλλάξει» είχε απαντήσει εκείνος. «Όταν θα έρθει αυτή στιγμή- το πιο λογικό είναι να έρθει, νέοι άνθρωποι είμαστε- ελπίζουμε να μην αλλάξουν τα πράγματα».

Τελικά όμως τα δεδομένα άλλαξαν ραγδαία και για τους δύο. «Τον τελευταίο καιρό ο Γιάννης και η Μαρία δεν είναι τόσο κοντά όσο ήταν, αλλά διατηρούν πολιτισμένες επαφές κυρίως για χάρη της κόρης τους που θα πάει φέτος στην τρίτη λυκείου» αποκαλύπτει άνθρωπος που τους γνωρίζει. «Ό,τι και να γίνει όμως, θα είναι πάντα οικογένεια».