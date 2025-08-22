Πέντε μήνες μετράει πλέον η σχέση της Μαρίας Κορινθίου και του διευθυντικού στελέχους γνωστής εταιρείας μπαχαρικών, Γιώργου Καραθανάση. Πριν από λίγες μέρες το ερωτευμένο ζευγάρι έκανε ένα ταξίδι στη Ματέρα της νότιας Ιταλίας, μία πόλη που αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της Unesco.

Το ζευγάρι ταξίδεψε επίσης στο Αμάλφι, τη Νάπολη και το νησί Κάπρι και μάλιστα έκαναν βόλτα με ταχύπλοο σκάφος που οδήγησε ο 36χρονος επιχειρηματίας με την 45χρονη Μαρία Κορινθίου να τον απαθανατίζει γράφοντας «Ο καπετάνιος μου».

Κορινθίου- Καραθανάσης: Η συγκατοίκηση δεν αργεί;

Άνθρωποι από το περιβάλλον της Μαρίας Κορινθίου επιβεβαιώνουν ότι ότι η ηθοποιός και ο επιχειρηματίας είναι τόσο ερωτευμένοι που θέλουν να είναι συνέχεια μαζί. «Τη διεκδίκησε πολύ δυναμικά μέχρι να την κάνει δική του» λέει πηγή στη HuffPost. «Στην αρχή εκείνη δεν ήταν καθόλου έτοιμη να μπει σε μια νέα σχέση, αλλά η ευγενική επιμονή του τη γοήτευσε. Είχε να νιώσει έτσι πάρα πολλά χρόνια. Όσο γνωρίζει τον Γιώργο, τόσο περισσότερο τον ερωτεύεται. Έχει τρόπους, έχει χιούμορ, είναι ευφυής και κάνει συνεχώς πράγματα για εκείνη. Τον θαυμάζει πολύ».

Προτεραιότητα της Μαρίας Κορινθίου όμως παραμένει η κόρη της, Ισμήνη Αϊβάζη, που θα κλείσει τα 17 τον Νοέμβριο, η οποία πλέον περνάει αρκετό χρόνο και στο σπίτι του πατέρα της. «Μητέρα και κόρη έχουν μια ειλικρινή σχέση, η Μαρία δεν της κρύφτηκε ποτέ. Ευτυχισμένη μαμά είναι μια καλή μαμά» συμπληρώνει το ίδιο πρόσωπο.