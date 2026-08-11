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Τον πρωταγωνιστικό ρόλο της σειράς, που βασίζεται στο μυθιστόρημα «Last Days» του Άνταμ Νέβιλ, αναλαμβάνει η ηθοποιός Κατρίνα Μπαλφ.

Η υπόθεση ακολουθεί μια δημιουργό ντοκιμαντέρ η οποία ερευνά μια μυστηριώδη αίρεση του 20ού αιώνα, ανακαλύπτοντας κινδύνους πίσω από τις διδαχές της.

Τη σκηνοθετική ευθύνη του ψυχολογικού θρίλερ αναλαμβάνει η Νάταλι Έρικα Τζέιμς, ενώ ο Κουαρόν συνυπογράφει το σενάριο μαζί με τον αδελφό του, Κάρλος.

Η παραγωγή αποτελεί τη νέα συνεργασία της Μπαλφ με την πλατφόρμα, μετά την πρόσφατη συμμετοχή της σε ταινία του Apple TV.

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Το Apple TV έδωσε το «πράσινο φως» για το «Ascension», τη νέα δραματική σειρά του βραβευμένου με Όσκαρ Αλφόνσο Κουαρόν («Roma», «Disclaimer»). Τον πρωταγωνιστικό ρόλο αναλαμβάνει η Κατρίνα Μπαλφ, η οποία επιστρέφει στην τηλεόραση μετά το «Outlander». Ο Μεξικανός δημιουργός συνυπογράφει το σενάριο με τον αδελφό του, Κάρλος Κουαρόν, ενώ τη βασική σκηνοθετική ευθύνη έχει η Νάταλι Έρικα Τζέιμς.

Εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα «Last Days» του Άνταμ Νέβιλ, το «Ascension» εξερευνά τις ακραίες εκφάνσεις του κακού και της αθωότητας, θέτοντας παράλληλα το ερώτημα μέχρι πού είμαστε διατεθειμένοι να φτάσουμε -και τι να θυσιάσουμε- για να προστατεύσουμε εκείνους που αγαπάμε, ακόμη και όταν η μεγαλύτερη απειλή για αυτούς μπορεί να είμαστε εμείς οι ίδιοι.

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Η μυστηριώδης αίρεση

Το ψυχολογικό θρίλερ τρόμου ακολουθεί τη Ρόουζ, την οποία υποδύεται η Μπαλφ, μια ακούραστη δημιουργό ντοκιμαντέρ και πρόσφατα διαζευγμένη μητέρα, με εξαιρετική ικανότητα να φέρνει στο φως τις αλήθειες των άλλων, αλλά πολύ μεγαλύτερη δυσκολία να αντιμετωπίσει όσα αφορούν τη δική της ζωή.

Όταν αρχίζει να εργάζεται πάνω σε ένα ντοκιμαντέρ για μια μυστηριώδη αίρεση του 20ού αιώνα, γνωστή ως «Church of Ascension», ανακαλύπτει απροσδόκητα ένα είδος καταφυγίου στις διδαχές της. Σύντομα, ωστόσο, αντιλαμβάνεται ότι πίσω από αυτές κρύβεται κάτι πολύ πιο σκοτεινό και επικίνδυνο.

Η ανακοίνωση έρχεται λίγες ημέρες μετά την έγκριση από το Paramount+ μιας άλλης σειράς θρίλερ με παρεμφερή τίτλο, του «Ascent», με πρωταγωνίστρια τη Βαϊόλα Ντέιβις.

Η σειρά σηματοδοτεί ακόμη μία συνεργασία της Μπαλφ με το Apple TV, καθώς η ηθοποιός θα εμφανιστεί και στην ταινία «Tenzing» της πλατφόρμας. Η Κατρίνα Μπαλφ έγινε ευρέως γνωστή από τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Κλερ Φρέιζερ στη σειρά «Outlander» του Starz. Το επόμενο διάστημα θα εμφανιστεί επίσης στις ταινίες «Sense and Sensibility», «A Long Winter» και «The Housekeeper».

Ο Κουαρόν έχει 8 χρόνια να σκηνοθετήσει ταινία

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Η μεγαλύτερη είδηση, ωστόσο, ίσως αφορά τον ίδιο τον Κουαρόν, ο οποίος έχει να σκηνοθετήσει ταινία μεγάλου μήκους εδώ και οκτώ χρόνια -τελευταία κινηματογραφική δουλειά του παραμένει το υπέροχο «Roma», που κυκλοφόρησε το 2018.

Η πιο πρόσφατη σκηνοθετική παρουσία του ήταν στην τηλεόραση, με τη σειρά «Disclaimer» του Apple TV το 2024. Κάποια στιγμή, μάλιστα, ο Κουαρόν είχε θεωρηθεί σοβαρός υποψήφιος για να αναλάβει τη σκηνοθεσία της νέας ταινίας Τζέιμς Μποντ, σενάριο που δεν προχώρησε.

Με πληροφορίες από Deadline, worldofreel

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