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O Νίκολας Χουλτ εντάχθηκε στο καστ της δεύτερης σεζόν της πολυαναμενόμενης σειράς Harry Potter του HBO. Θα υποδυθεί τον καθηγητή Gilderoy Lockhart, τον οποίο είχε ενσαρκώσει στη δεύτερη ταινία «Harry Potter and the Chamber of Secrets» ο Κένεθ Μπράνα.

Στο βιβλίο της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ, προτού προσληφθεί στο Χόγκουαρτς ως καθηγητής Άμυνας ενάντια στις Σκοτεινές Τέχνες κατά το δεύτερο έτος φοίτησης του Χάρι, ο Λόκχαρτ ήταν ένας διάσημος συγγραφέας βιβλίων όπως το «Magical Me».

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Το «πράσινο φως» για την νέα σεζόν δόθηκε τον Μάιο και τα γυρίσματα έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν το φθινόπωρο, εν όψει της πρεμιέρας του πρώτου κύκλου «Harry Potter and the Philosopher’s Stone» τα Χριστούγεννα. Συνεπώς, ο Χουλτ δεν θα εμφανιστεί παρά στη δεύτερη σεζόν, όπως αναφέρει το BBC.

Τον εμβληματικό ρόλο του Harry Potter στη σειρά -που θα είναι διαθέσιμη για streaming αποκλειστικά στο Max-, θα ενσαρκώσει ο Ντόμινικ ΜακΛάφλιν, με τον Αλάσταρ Στάουτ να υποδύεται τον καλύτερό του φίλο Ron Weasley και την Αραμπέλα Στάντον να είναι η νέα Hermione Granger.

Στα βασικά μέλη του καστ περιλαμβάνονται επίσης ο Νικ Φροστ ως Rubeus Hagrid, ο Τζον Λίθγκοου ως Albus Dumbledore, ο Πάπα Εσιέντου ως Severus Snape και η Τζάνετ ΜακΤίερ στο ρόλο της Minerva McGonagall.

Αυτός θα είναι ο τρίτος σημαντικός τηλεοπτικός ρόλος για τον Χουλτ, μετά τη σειρά «Skins» και το «The Great», που του χάρισε υποψηφιότητες για Emmy και Χρυσή Σφαίρα.

Ο 36χρονος Βρετανός ηθοποιός ο οποίος πρωταγωνίστησε πρόσφατα στις ταινίες «Juror #2» και «Nosferatu», θα εμφανιστεί στο σίκουελ της ταινίας «How To Rob a Bank» της Amazon MGM Studios, που θα κάνει πρεμιέρα τον Νοέμβριο.