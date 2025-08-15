Η ζωή της Sinéad O’Connor, της εμβληματικής Ιρλανδής τραγουδίστριας και τραγουδοποιού, η οποία απεβίωσε το 2023, σε ηλικία 56 ετών, έρχεται στη μεγάλη οθόνη.

Πίσω από το πρότζεκτ βρίσκεται η ιρλανδική ie: entertainment, που είχε αναλάβει την εκτελεστική παραγωγή του ντοκιμαντέρ «Nothing Compares» (2022), σε σκηνοθεσία Κάθριν Φέργκιουσον, το οποίο απέσπασε διθυραμβικές κριτικές. Το ντοκιμαντέρ, που γυρίστηκε με τη συνεργασία της O’Connor, εστίασε στην περίοδο 1987–1993, όταν η τραγουδίστρια ήταν στο απόγειο της δόξας της, φωτίζοντας διαφορετικές πλευρές της προσωπικότητας της, πέρα από αυτές που μονοπωλούσαν τα ΜΜΕ. Μαζί στην παραγωγή, είναι και δύο ακόμη ιρλανδικές εταιρείες, η Nine Daughters και η See-Saw Films (που μεταξύ άλλων πολλών, υπογράφει τη σειρά «Slow Horses» με τον Γκάρι Όλντμαν).

Advertisement

Advertisement

Την ταινία, που σύμφωνα με το Variety, είναι στα σκαριά από την εποχή που γυριζόταν το ντοκιμαντέρ, θα σκηνοθετήσει η Τζόζεφιν Ντέκερ («Shirley»), σε σενάριο της Ιρλανδής συγγραφέως Στέισι Γκρεγκ.

Μία από τις πιο θρυλικές προσωπικότητες στην ιστορία της ιρλανδικής μουσικής σκηνής, η O’Connor απέσπασε Grammy σε ηλικία μόλις 23 χρονών, για το δεύτερο άλμπουμ της «I Do Not Want What I Haven’t Got», το οποίο παρέμεινε έξι εβδομάδες στο Νο. 1 του αμερικανικού Billboard chart το 1990 και περιείχε την απόλυτη της επιτυχία «Nothing Compares 2 U», ένα από τα τραγούδια με τις μεγαλύτερες πωλήσεις της χρονιάς. Το άλμπουμ και το single κέρδισαν πολλές διακρίσεις, μεταξύ αυτών, Billboard και Brit Award, ενώ η O’Connor έγινε η πρώτη γυναίκα που κέρδισε το βραβείο MTV Video of the Year.

Παράλληλα με τη μουσική της, ήταν μια παθιασμένη ακτιβίστρια, όπως έλεγε η ίδια, μία «τραγουδίστρια διαμαρτυρίας», που χρησιμοποίησε τη φήμη της για να καταγγείλει ζητήματα όπως ο σεξισμός στη μουσική βιομηχανία και η διαφθορά εντός της Καθολικής Εκκλησίας. Κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισης της το 1992 στο «Saturday Night Live» -και μόλις 25 ετών τότε-, έσκισε μια φωτογραφία του Πάπα Ιωάννη Παύλου Β’, πυροδοτώντας κύματα αντιδράσεων.

Η βιογραφική ταινία, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, θα εξερευνήσει τα παιδικά της χρόνια, τα πρώτα της βήματα στη μουσική βιομηχανία και το πώς μια νεαρή γυναίκα από το Δουβλίνο κατέκτησε τον κόσμο, χάρη στο ταλέντο της.