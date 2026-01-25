Σε μία σημαντική συγχώνευση μουσείων προχώρησε η Φλωρεντία, με τη δημιουργία του νέου οργανισμού Galleria dell’Accademia di Firenze e Musei del Bargello, ο οποίος ενώνει επτά τοπικά πολιτιστικά ιδρύματα υπό ενιαία διοικητική δομή. Το νέο σύμπλεγμα συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη συλλογή έργων του Μιχαήλ Άγγελου (1475–1564) παγκοσμίως και προτείνει μια ειδικά σχεδιασμένη διαδρομή αφιερωμένη στον κορυφαίο δημιουργό της Αναγέννησης.

«Οι επισκέπτες θα μπορούν να απολαύσουν ένα μοναδικό μουσειακό, αρχιτεκτονικό και καλλιτεχνικό οδοιπορικό, κατανεμημένο σε διαφορετικά κτίρια της πόλης, ένα ταξίδι μέσα στις ιστορικές περιόδους της Φλωρεντίας και τις πολλαπλές εκφάνσεις της», δήλωσε η Andreina Contessa, νέα διευθύντρια της Galleria dell’Accademia και των Musei del Bargello.

Παρεκκλήσια των Μεδίκων

Το νέο μουσειακό σύμπλεγμα περιλαμβάνει το Εθνικό Μουσείο Μπαρτζέλο, τα Παρεκκλήσια των Μεδίκων, το Palazzo Davanzati, το Orsanmichele, το Μουσείο Casa Martelli, τον Ναό του San Procolo και τη διάσημη Accademia, η οποία είναι διεθνώς γνωστή ως το μουσείο που στεγάζει το αριστούργημα του Μιχαήλ Άγγελου, Δαβίδ. Ο Ναός του San Procolo αναμένεται να ανοίξει στο κοινό μετά την ολοκλήρωση εργασιών ανακαίνισης.

Ενιαία εισιτήρια και νέο ωράριο λειτουργίας

Από τις 15 Μαρτίου, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να προμηθεύονται ενιαία εισιτήρια για όλα τα μουσεία του δικτύου. Το γενικό εισιτήριο θα κοστίζει 38 ευρώ και θα ισχύει για 72 ώρες, ενώ το εισιτήριο που καλύπτει αποκλειστικά το Μπαρτζέλο και την Accademia θα κοστίζει 26 ευρώ και θα ισχύει για 48 ώρες.

Εθνικό Μουσείο Μπαρτζέλο

Παράλληλα, όλα τα παραπάνω ιδρύματα θα υιοθετήσουν κοινό, διευρυμένο ωράριο λειτουργίας, από τις 8:15 π.μ. έως τις 6:50 μ.μ., καθημερινά εκτός Δευτέρας. Από την 1η Φεβρουαρίου τίθεται επίσης σε ισχύ αύξηση των τιμών των μεμονωμένων εισιτηρίων: η Accademia από 16 σε 20 ευρώ, το Μπαρτζέλο από 10 σε 12 ευρώ, το Palazzo Davanzati από 6 σε 8 ευρώ, το Orsanmichele από 8 σε 10 ευρώ και τα Παρεκκλήσια των Μεδίκων από 9 σε 11 ευρώ. Η επίσκεψη στη Stanza Segreta, όπου ο Μιχαήλ Άγγελος κρύφτηκε από τον πάπα για δύο μήνες το 1530, θα επιβαρύνεται με επιπλέον κόστος 32 ευρώ. Το Μουσείο Casa Martelli, το οποίο μέχρι σήμερα λειτουργεί με ελεύθερη είσοδο, προγραμματίζει στο προσεχές μέλλον την καθιέρωση εισιτηρίου.

Θεματικές περιηγήσεις και ο ιδιοφυής Μιχαήλ Άγγελος

Τον Μάιο, το μουσειακό σύμπλεγμα θα εγκαινιάσει τρεις θεματικές περιηγήσεις. Η διαδρομή «Η Φλωρεντία και τα Σύμβολά της» εστιάζει στην ταυτότητα της πόλης, ενώ η «Τέχνη της Λεπτομέρειας» εξερευνά τη φλωρεντινή ενδυμασία και τα υφάσματα. Ωστόσο, η περιήγηση που αναμένεται να συγκεντρώσει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, με τίτλο «Στο Σημείο της Ιδιοφυΐας: Ο Μιχαήλ Άγγελος και οι Τεχνικές, Εικονογραφικές και Συμβολικές Καινοτομίες», αναδεικνύει το έργο του πλέον εμβληματικού καλλιτέχνη της πόλης, του Μιχαήλ Άγγελου Μπουοναρότι.

Επτά μουσεία, 50.632 έργα τέχνης, 18.610 τ.μ. εκθεσιακών χώρων και πάνω απ’ όλα, η πλουσιότερη και σημαντικότερη παγκοσμίως συλλογή έργων του Michelangelo Buonarroti.

Η Φλωρεντία διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην πορεία του Μιχαήλ Άγγελου: Ήταν μόλις δεκατεσσάρων ετών όταν εισήλθε, το 1489, στην Αυλή του Λαυρέντιου του Μεγαλοπρεπούς, επικεφαλής της ισχυρής οικογένειας των Μεδίκων. Στην πόλη της Φωρεντίας σμίλεψε τον μνημειακών διαστάσεων Δαβίδ από μάρμαρο Καρράρα, μεταξύ 1501 και 1504. Στη Βασιλική του Αγίου Λαυρεντίου σχεδίασε το ταφικό παρεκκλήσι των Μεδίκων, το οποίο κοσμείται με τα γλυπτά της Παναγίας και τις αλληγορικές μορφές της Νύχτας και της Ημέρας.

Σύμφωνα με την Andreina Contessa, η νέα περιήγηση αποτελεί «έναν ολοκληρωμένο τρόπο παρουσίασης της προσωπικότητας του Μιχαήλ Άγγελου», επιτρέποντας στους επισκέπτες να γνωρίσουν τη ζωή και το έργο του μέσα από τα φλωρεντινά του αριστουργήματα.

Η ίδια εκφράζει την ελπίδα ότι η συγχώνευση θα συμβάλει στη διάχυση της επισκεψιμότητας της Accademia, η οποία υποδέχεται περίπου δύο εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως, και προς τα υπόλοιπα μουσεία του δικτύου. Παράλληλα, εκτιμά ότι τα διήμερα και τριήμερα εισιτήρια, σε συνδυασμό με το διευρυμένο ωράριο, θα ενθαρρύνουν έναν πιο χαλαρό, ήρεμο ρυθμό περιήγησης, επιτρέποντας στο κοινό να βιώσει ουσιαστικότερα τον πολιτιστικό πλούτο της πόλης.

Ανακαινίσεις και συλλογές

Τα μουσεία ανακοίνωσαν επίσης σειρά ανακαινίσεων, μεταξύ των οποίων και η αναβάθμιση της αίθουσας Μιχαήλ Άγγελου στο Μπαρτζέλο. Ο χώρος φιλοξενεί 54 σημαντικά έργα γλυπτικής από μάρμαρο, μπρούντζο και τερακότα του Μιχαήλ Αγγέλου, καθώς και άλλων Ιταλών γλυπτών του 16ου αιώνα, όπως οι Τζαμπολόνια, Μπενβενούτο Τσελίνι, Μπαρτολομέο Αμανάτι και Μπάτσιο Μπαντινέλι.

Συνολικά, το νέο μουσειακό σύμπλεγμα περιλαμβάνει 50.632 αντικείμενα, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα, από ζωγραφική και γλυπτική έως κοσμήματα, νομίσματα, ταπισερί, μουσικά όργανα, έπιπλα και παλαιό οπλισμό.

Με πληροφορίες από artnet, galleria accademia firenze.it

