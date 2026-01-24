Η Metropolitan Opera της Νέας Υόρκης βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρά οικονομικά προβλήματα, καθώς δεν έχει κατορθώσει να ορθοποδήσει μετά την πανδημία.

Ο μεγαλύτερος οργανισμός παραστατικών τεχνών στις Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσε (νέες) απολύσεις, περικοπές μισθών, αναβολές παραγωγών, ενώ εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο να θέσει προς πώληση δύο εμβληματικά έργα του ζωγράφου, Μαρκ Σαγκάλ.

Οι μειώσεις μισθών αφορούν 35 ανώτατα διοικητικά στελέχη με ετήσιες αποδοχές άνω των 150.000 δολαρίων. Μεταξύ αυτών είναι ο γενικός διευθυντής Πίτερ Γκελμπ, οι αποδοχές του οποίου σύμφωνα με τους New York Times έφτασαν το 2024 το 1,4 εκατομμύρια δολάρια, όπως και ο μουσικός διευθυντής, ο ταλαντούχος μαέστρος Γιανίκ Νεζέ-Σεγκέν -ο οποίος διηύθυνε πριν από λίγες εβδομάδες την Πρωτοχρονιάτικη Συναυλία της Φιλαρμονικής της Βιέννης– οι απολαβές του οποίου ανήλθαν σε 2,05 εκατομμύρια δολάρια.

Τα μέτρα επεκτείνονται και στο διοικητικό προσωπικό, με 22 απολύσεις επί συνόλου 284 υπαλλήλων, καθώς και σε συρρίκνωση του καλλιτεχνικού προγράμματος -η επόμενη καλλιτεχνική περίοδος θα περιλαμβάνει 17 παραγωγές αντί των αρχικά προγραμματισμένων 18.

Things continue to go downhill at the Met Opera. If they are reduced to selling off artwork and naming the building after a corporation, I think it's fair to say the management has failed and needs to be replaced. https://t.co/HQShuodzrj — Aaron M. Renn 🇺🇸 (@aaron_renn) January 20, 2026

Η Met, η οποία διαθέτει ετήσιο προϋπολογισμό ύψους 330 εκατομμυρίων δολαρίων, έχει ήδη αντλήσει 120 εκατομμύρια από το αποθεματικό της κεφάλαιο.

Εκπρόσωπος του οργανισμού επιβεβαίωσε στον Guardian την εφαρμογή των μέτρων, επισημαίνοντας ότι «οι μειώσεις προσωπικού, σε συνδυασμό με προσωρινές περικοπές αποδοχών και λοιπές παρεμβάσεις περιορισμού δαπανών, αναμένεται να μειώσουν τις λειτουργικές δαπάνες κατά 15 εκατομμύρια δολάρια για το υπόλοιπο του τρέχοντος οικονομικού έτους και κατά επιπλέον 25 εκατομμύρια δολάρια το επόμενο οικονομικό έτος».

Σύμφωνα με τους New York Times, η απόφαση του Γκελμπ για περικοπές υποδηλώνει την ανησυχία του για μία προκαταρτική συμφωνία που συνήφθη τον Σεπτέμβριο του 2025 με την Σαουδική Αραβία, η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί. Η συμφωνία ύψους 200 εκατομμυρίων δολαρίων, προβλέπει επιδότηση του οργανισμού από τους Σαουδάραβες με αντάλλαγμα εμφανίσεις της ΜΕΤ στη Βασιλική Όπερα της Ντιρίγια, κοντά στο Ριάντ.

Πέραν των παραπάνω μέτρων, η MET σχεδιάζει ήδη την εκμίσθωση της αίθουσας της χωρητικότητας 3.800 θέσεων σε καλλιτέχνες της ποπ μουσικής. Το μιούζικαλ «The Last Ship» με πρωταγωνιστή τον Sting, θα παρουσιαστεί για εννέα παραστάσεις τον Ιούνιο.

Στην περίπτωση πάντως που τα έργα του Σαγκάλ πουληθούν, δεν πρόκειται να απομακρυνθούν από τον χώρο στον οποίο βρίσκονται, σύμφωνα με το ARTnews. Η συνολική αξία των δύο τοιχογραφιών, κατά τον οίκο Sotheby’s, ανέρχεται στα 55 εκατομμύρια δολάρια (47 εκατομμύρια ευρώ περίπου).

Ο Μαρκ Σαγκάλ είχε επίσης συμβάλει στον σχεδιασμό σκηνικών και κοστουμιών για την όπερα «The Magic Flute» του Μότσαρτ το 1966, μια παραγωγή για την οποία το ονειρικό, φαντασιακό του ύφος θεωρήθηκε ιδανική επιλογή. «Όλα είναι πλούσια, αναγνωρίσιμα, κλασικός Σαγκάλ. Οι αλλόκοτες μορφές, τα έντονα, κοφτά και ζωηρά χρώματα», έγραφε ο Άλαν Ριτς στην World Journal-Tribune, όπως υπενθυμίζει και η ιστοσελίδα της όπερας.

Με πληροφορίες από ARTnews, The Guardian