Λεπτομέρεια από τον τάφο του Ιουλίου Β΄, έργο του Μιχαήλ Αγγέλου (περ. 1515), στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου των Δεσμών, Ρώμη

Ο Μιχαήλ Άγγελος υπήρξε αγαπημένος της οικογένειας των Μεδίκων, καθώς η οικογένεια στήριξε οικονομικά τον νεαρό καλλιτέχνη στα πρώτα του βήματα, βοηθώντας τον να καθιερωθεί ως ένα από τα σπουδαιότερα καλλιτεχνικά ταλέντα της Φλωρεντίας.

Έφηβος ακόμη, σπούδασε στην Πλατωνική Ακαδημία την οποία είχαν ιδρύσει οι Μέδικοι, ενώ παράλληλα, ζούσε στην αυλή τους. Σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του ωφελήθηκε από τη γενναιοδωρία τους σε σημαντικές παραγγελίες, όπως ο τάφος του πάπα Ιούλιου Β΄ και η τοιχογραφία της «Τελικής Κρίσης» (1535–1541) στην Καπέλα Σιστίνα.

Άποψη από την Καπέλα Σιστίνα που φιλοτέχνησε ο Μιχαήλ Άγγελος.

Οι Μέδικοι ήταν μια ισχυρή οικογένεια η οποία κυβέρνησε τη Φλωρεντία σαν πολιτική δυναστεία. Με την τεράστια περιουσία τους έγιναν μεγάλοι προστάτες των τεχνών και των γραμμάτων, χρηματοδοτώντας μερικά από τα πιο διάσημα έργα της ιστορίας της τέχνης, από τον «Ευαγγελισμό» του Φρα Αντζέλικο (1440–45) και τη «Γέννηση της Αφροδίτης» του Μποτιτσέλι (1485–86), μέχρι μερικά από τα πιο αναγνωρίσιμα κτήρια της Φλωρεντίας, όπως η Πινακοθήκη Ουφίτσι και το Παλάτσο Βέκιο.

Μετά από περίπου έναν αιώνα κυριαρχίας, οι Μέδικοι εκδιώχθηκαν ύστερα από μια λαϊκή εξέγερση το 1527 και εξορίστηκαν, γεγονός που δεν κράτησε για πολύ, καθώς το 1530 η οικογένεια επέστρεψε στην εξουσία.

Στο μεταξύ και κατά τη διάρκεια της εξορίας τους, το 1529, η Φλωρεντία, αφού είχε διώξει τους Μέδικους, εγκαθίδρυσε Δημοκρατία. Όμως οι σύμμαχοι του Πάπα πολιόρκησαν την πόλη προκειμένου να επαναφέρουν τους Μέδικους στην εξουσία. Από την άλλη, ο Μιχαήλ Άγγελος, πιστός στη Δημοκρατία, εργάστηκε τότε για την ενίσχυση των οχυρώσεων της πόλης.

Ο Πάπας Κλήμης Ζ΄ (Giulio De Medici – ο δεύτερος από τους τέσσερις πάπες της οικογένειας) εξέλαβε αυτή τη συνεργασία ως προσωπική προσβολή. Για εκείνον, ο καλλιτέχνης που είχε στηριχθεί τόσο από τη γενναιοδωρία των Μεδίκων εργαζόταν τώρα για τους ίδιους που είχαν απαιτήσει την εξορία τους. Η απόφαση του Πάπα ήταν καταδικαστική: το 1530 επέβαλε την θανατική ποινή στον 55χρονο τότε Μιχαήλ Άγγελο.

Για τον σπουδαίο καλλιτέχνη, δεν έμενε άλλη επιλογή, από το να κρυφτεί. Εκείνη την περίοδο εργαζόταν στη Βασιλική του Αγίου Λαυρεντίου, έναν από τους μεγαλύτερους ναούς της Φλωρεντίας και τόπο ταφής των Μεδίκων. Ωστόσο, ο ηγούμενός του ναού, Giovan Battista Figiovanni, του βρήκε καταφύγιο.

Το υπόγειο δωμάτιο όπου ο Μιχαήλ Άγγελος πέρασε δύο μήνες κρυμμένος από τον Πάπα άνοιξε για πρώτη φορά στο κοινό τον Οκτώβριο του 2023. Σήμερα αποτελεί μέρος του Museum of the Medici Chapels. Ο χώρος διέθετε μόνο ένα μικρό παράθυρο-καταπακτή, από το οποίο ο καλλιτέχνης μπορούσε να βλέπει τον δρόμο.

Το βασικό αξιοθέατο για τους σημερινούς επισκέπτες είναι οι παραστατικές φιγούρες που σχεδίασε ο Μιχαήλ Άγγελος με κάρβουνο και κόκκινη κιμωλία στους τοίχους κατά τη διάρκεια της παραμονής του. Τα σχέδια αποκαλύφθηκαν το 1975, κρυμμένα κάτω από δύο στρώσεις σοβά, και καλύπτουν όλες τις πλευρές του δωματίου.

H Βασιλική του Αγίου Λαυρεντίου στην Φλωρεντία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα εισιτήρια για το «Secret Room», όπως καθιερώθηκε, είναι εξαιρετικά περιορισμένα, καθώς επιτρέπονται μόνο τέσσερις επισκέπτες τη φορά, με 45λεπτα διαλείμματα ανάμεσα στις επισκέψεις ώστε να προστατεύονται τα σχέδια από την έκθεση στο φως.

Μετά από μερικούς μήνες ο Μιχαήλ Άγγελος έλαβε χάρη και συνέχισε την εργασία του στη Βασιλική του Αγίου Λαυρεντίου, χρηματοδοτούμενη από τους Μέδικους. Ωστόσο, η όλη υπόθεση τον είχε βαθιά ταράξει. Το 1534 εγκατέλειψε οριστικά τη Φλωρεντία και εγκαταστάθηκε στη Ρώμη, όπου ολοκλήρωσε τα έργα του στην Καπέλα Σιστίνα και αργότερα έγινε αρχιτέκτονας της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου, την οποία επιμελήθηκε μέχρι τον θάνατό του το 1564, σε ηλικία 89 ετών.

Με πληροφορίες από artnet

