Τα Βραβεία Όσκαρ θα μεταδίδονται αποκλειστικά μέσω YouTube από το 2029, σηματοδοτώντας μία ακόμη μεγάλη αλλαγή στο Χόλιγουντ, σύμφωνα και με το δημοσίευμα του BBC.

Η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών (Academy of Motion Picture Arts and Sciences) ανακοίνωσε την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, ότι υπέγραψε πολυετή συμφωνία με το YouTube, με την οποία του παραχωρεί τα αποκλειστικά παγκόσμια δικαιώματα μετάδοσης των Όσκαρ έως το 2033. Τα Όσκαρ, η τελετή των οποίων είναι προγραμματισμένη για τις 15 Μαρτίου 2026, μεταδίδονταν για μισό αιώνα από το ABC, ενώ από το 2029 και μετά, η τελετή θα είναι διαθέσιμη ζωντανά και δωρεάν στο YouTube.

Πρόκειται για ακόμη μία σημαντική ανατροπή στο Χόλιγουντ, το οποίο βρίσκεται αντιμέτωπο με πωλήσεις και συγχωνεύσεις στούντιο, καθώς και με απότομες περικοπές στην παραγωγή. «Η Ακαδημία αποτελεί έναν διεθνή οργανισμό και αυτού του είδους η συνεργασία θα μας επιτρέψει να επεκτείνουμε την πρόσβαση στο έργο της Ακαδημίας στο μεγαλύτερο δυνατό παγκόσμιο κοινό, γεγονός το οποίο θα ωφελήσει τα μέλη μας και τη συνολική κινηματογραφική κοινότητα», ανέφεραν σε κοινή δήλωσή τους ο διευθύνων σύμβουλος της Ακαδημίας, Μπιλ Κρέιμερ, και η πρόεδρός της, Λινέτ Χάουελ Τέιλορ.

Όπως αναφέρεται και στο Variety, τις τελευταίες δεκαετίες, η τηλεθέαση της τελετής έχει μειωθεί, αν και το 2025 σημειώθηκε μια μικρή άνοδος, με σημαντικό ποσοστό νεότερων θεατών να παρακολουθεί από κινητά τηλέφωνα και υπολογιστές. Παρ’ όλα αυτά, παραμένει ασαφές πώς ακριβώς θα μετράται η τηλεθέαση στο YouTube, δεδομένου ότι δεν θα υπάρχει το ίδιο σύστημα αξιολόγησης που ισχύει για την τηλεόραση, ενώ παράλληλα, τίθεται και το ζήτημα της διάρκειας προσοχής των χρηστών του YouTube.

Ωστόσο, σε δήλωσή του, ο διευθύνων σύμβουλος της πλατφόρμας, Νιλ Μόχαν, χαρακτήρισε τα Όσκαρ «έναν από τους βασικότερους πολιτιστικούς θεσμούς» και σημείωσε ότι η συνεργασία με την Ακαδημία θα «εμπνεύσει μια νέα γενιά δημιουργικότητας και φίλων του κινηματογράφου, παραμένοντας πιστή στη μακρά και ιστορική κληρονομιά των Όσκαρ». Από την άλλη, το ABC, το οποίο μετέδιδε την τελετή από το 1976, ανέφερε ότι προσβλέπει «στις επόμενες τρεις μεταδόσεις» που θα συνεχίσει να φιλοξενεί.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η είδηση αυτή έρχεται σε μια εντυπωσιακά παρόμοια συγκυρία. Η «μάχη» που δίνεται τις τελευταίες ημέρες μεταξύ Netflix και Paramount για τη Warner Bros αποτυπώνει τη ρευστότητα που επικρατεί στη βιομηχανία. Σε αυτό το πλαίσιο, η εξασφάλιση των δικαιωμάτων μετάδοσης των Βραβείων Όσκαρ από το YouTube ενισχύει περαιτέρω την εκτίμηση ότι η εξάρτηση του κλάδου από τις πλατφόρμες streaming δεν είναι προσωρινή, αλλά πρόκειται να συνεχιστεί.

Με πληροφορίες από BBC, Variety