Το Netflix ανακοίνωσε ότι η πολυαναμενόμενη ταινία «Frankenstein» του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο θα κυκλοφορήσει σε περιορισμένη διανομή στους κινηματογράφους στις 17 Οκτωβρίου και θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 7 Νοεμβρίου.

Όταν τον Ιούνιο, η πλατφόρμα έδωσε στη δημοσιότητα το τρέιλερ και ανακοίνωσε ότι η ταινία θα «κάνει παγκόσμια πρεμιέρα» στο Netflix τον Νοέμβριο, δεν απάντησε στην ερώτηση εάν η ταινία θα προβληθεί στους κινηματογράφους, παρότι ο ίδιος ο ντελ Τόρο είχε προηγουμένως υπονοήσει σε συνέντευξη ότι το «Frankenstein» θα είχε τουλάχιστον κάποια προβολή στις αίθουσες.

Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και η υπόνοια ότι η ταινία -που ήδη συζητείται για τα Όσκαρ- ότι δεν θα προβληθεί στους κινηματογράφους προκάλεσε τότε την κατακραυγή των θαυμαστών του ντελ Τόρο. Και το χρονικό περιθώριο των τριών εβδομάδων που έδωσε το Netflix στην πραγματικότητα θεωρείται αρκετά γενναιόδωρο για τα δεδομένα του streamer, σύμφωνα με το The Hollywood Reporter.

Στην ταινία, που κόστισε 120 εκατ. δολάρια και βασίζεται στο κλασικό μυθιστόρημα της Μέρι Σέλεϊ, πρωταγωνιστούν ο Όσκαρ Άιζακ ως Βίκτορ Φρανκενστάιν και ο Τζέικομπ Έλορντι ως το τέρας του Φρανκενστάιν. Στο καστ επίσης, οι Μία Γκοθ, Φέλιξ Κάμερερ, Λαρς Μίκελσεν, Ντέιβιντ Μπράντλεϊ, Κρίστιαν Κόνβερι, Τσαρλς Ντανς και Κρίστοφ Βαλτς.

Η Μέρι Σέλεϊ (1797-1851), κόρη της Μέρι Γουόλστονκραφτ συγγραφέα του πρωτοποριακού κειμένου «Η Δικαίωση των Δικαιωμάτων της Γυναίκας» (1792) και του φιλόσοφου Γουίλιαμ Γκόντγουιν, έγραψε τον Φρανκενστάιν, ή Σύγχρονο Προμηθέα όπως είναι ο τίτλος της νουβέλας, σε ηλικία μόλις 18 χρονών.

Η κινηματογραφική μεταφορά του βιβλίου ήταν όνειρο ετών για τον Γκιγιέρμο ντελ Τόρο -ο οποίος υπογράφει και το σενάριο. «Ο Γκιγιέρμο σκεφτόταν να κάνει αυτή την ταινία από τότε που ήταν παιδί», δήλωσε ο Bela Bajaria, επικεφαλής περιεχομένου του Netflix. «Αυτό είναι που τον έκανε να θέλει να γίνει σκηνοθέτης εξαρχής. Θέλει να εξερευνήσει τι σημαίνει να είσαι τέρας και άνθρωπος».

Το 2016, σε μια συνέντευξη του στο Den of Geek, ο ντελ Τόρο εξηγούσε ότι σχεδιάζει να συμπεριλάβει μέρη του μυθιστορήματος που συνήθως παραλείπονται από άλλες διασκευές. Συνεπώς, κατά μία έννοια, παρόλο που η ιστορία έχει μεταφερθεί αμέτρητες φορές στην οθόνη, όσοι έχουν δει τις πιο δημοφιλείς τηλεοπτικές και κινηματογραφικές εκδοχές του βιβλίου μπορεί να μην έχουν δει ποτέ την «πραγματική» (ή τουλάχιστον ολόκληρη) την ιστορία.

«Μέχρι σήμερα, κανείς δεν έχει κάνει ταινία το βιβλίο, αλλά το βιβλίο έγινε η Βίβλος μου, επειδή αυτό που έγραψε η Μαίρη Σέλεϊ ήταν η πεμπτουσία της αίσθησης απομόνωσης που έχεις ως παιδί», έχει πει ο ντελ Τόρο. Η πολυαναμενόμενη ταινία θα κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετίας στις 30 Αυγούστου.

Με πληροφορίες από The Hollywood Reporter, Deadline