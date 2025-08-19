Το all star «Eden» του Ρον Χάουαρντ, το πολυσυζητημένο «Weapons», η νέα ταινία τρόμου των Ντάνι και Μάικλ Φιλίππου, μία σάτιρα από την Αυστρία, αλλά και Στρουμφάκια.

Ακόμη, Πολ Νιούμαν, Πίτερ Σέλερς, Χένρι Φόντα, Ίνγκμαρ Μπέργκμαν και όχι μόνο, σε επανέκδοση. Αυτές είναι οι ταινίες που έρχονται την Πέμπτη 21 Αυγούστου στους κινηματογράφους. Πάμε σινεμά.

Weapons

«Κάτι έρχεται από το Maybrook. Nα είστε έτοιμοι. Να είστε περίεργοι. Και ίσως, κρατήστε τα φώτα αναμμένα». Tα 17 παιδιά μιας τάξης, εκτός από ένα, εξαφανίζονται μυστηριωδώς την ίδια νύχτα και την ίδια ακριβώς ώρα. Στις 2:17 τα ξημερώματα σηκώνονται από το κρεβάτι τους και φεύγουν τρέχοντας στο σκοτάδι. Η αστυνομία είναι μπερδεμένη και οι γονείς που αναρωτιούνται ποιος ή τι κρύβεται πίσω από την εξαφάνιση, στρέφουν την οργή τους στη δασκάλα. Τζος Μπρόλιν, Τζούλια Γκάρνερ, Άλντεν Ίρενραϊχ, Όστιν Άμπραμς, Κάρι Κρίστοφερ και Μπένεντικτ Γουόνγκ στην ταινία του Ζακ Κρέγκερ («Barbarian») που είχε βαθμολογία 100% στο Tomatometer (Rotten Tomatoes) και τώρα βρίσκεται στο 93%. Η ταινία που κόστισε 38 εκατ. δολάρια, έχει κάνει εισπράξεις στο παγκόσμιο box office 149 εκατ. δολάρια.

Φέρ’ την Πίσω

Δύο αδέρφια, ένα κορίτσι και ένα αγόρι, ανακαλύπτουν μια τρομακτική τελετουργία στο απομονωμένο σπίτι της ανάδοχης μητέρας που αναλαμβάνει την κηδεμονία τους, όταν πεθαίνει ο πατέρας τους. Ταινία τρόμου από τους Ελληνοαυστραλούς Ντάνι και Μάικλ Φιλίππου, σκηνοθέτες της ταινίας «Μίλα μου». Πρωταγωνιστούν οι Σάλι Χόκινς, Μπίλι Μπάρατ, Σόρα Γουόνγκ, Τζόνα Ρεν Φίλιπς.

Το Νησί

Καθώς ο κόσμος πασχίζει να επουλώσει τις πληγές του ανάμεσα σε δύο πολέμους, ένας φιλόσοφος και η σύντροφός του εγκαταλείπουν τα πάντα για να ζήσουν σε ένα απομονωμένο νησί στον Ειρηνικό. Το όραμά τους για ένα νέο είδος κοινωνίας εμπνέει και άλλους να ακολουθήσουν -ανάμεσά τους και η οικογένεια Βίτμερ. Όμως η άφιξη της μυστηριώδους Βαρόνης με τους εραστές της και το όνειρό της να φτιάξει ένα πολυτελές θέρετρο, θα διαταράξει τη λεπτή ισορροπία, καθώς η συνύπαρξη μετατρέπεται σε εχθρότητα και η επιβίωση γίνεται παιχνίδι εξουσίας. Η ταινία του Ρον Χάουαρντ βασίζεται σε αληθινή ιστορία που εκτυλίχθηκε στα νησιά Γκαλάπαγκος τη δεκαετία του ’30. Το σενάριο βασίζεται σε ντοκουμέντα, δημοσιεύματα και την προφορική ιστορία των επιζώντων. Η μουσική είναι του Χανς Ζίμερ. Πρωταγωνιστούν οι Τζουντ Λο, Άνα ντε Άρμας, Βανέσα Κίρμπι, Ντάνιελ Μπρουλ, Σίντνεϊ Σουίνι, Πολ Γκλίσον.

Οι Καταραμένοι

Χειμώνας του 1862, στην καρδιά του Αμερικανικού Εμφυλίου. Μια ομάδα από στρατιώτες των Βορείων έχει αναλάβει την αποστολή να ιχνηλατήσει μια αχαρτογράφητη περιοχή, στις εσχατιές των δυτικών πολιτειών. Σε ένα απόκοσμο τοπίο τυλιγμένο στη σιωπή, οι περιπλανώμενοι άνδρες σταδιακά βυθίζονται σε έναν τόπο φασματικό και ομιχλώδη, όπου τα όρια ανάμεσα στην ηθική και στη βαρβαρότητα, στη ζωή και στον θάνατο, μοιάζουν θολά και ασαφή. Καθώς η αποστολή τους αλλάζει τελικά πορεία, το νόημα πίσω από την εμπλοκή τους αρχίζει να τους διαφεύγει και έρχονται αντιμέτωποι με διλήμματα που δοκιμάζουν την πίστη και την αφοσίωσή τους. Σκηνοθεσία Ρομπέρτο Μινερβίνι. Βραβείο σκηνοθεσίας στο τμήμα Ένα κάποιο βλέμμα του Φεστιβάλ Καννών. Πρωταγωνιστούν οι Τζερεμάια Κναπ, Ρενέ Σόλομον, Νόα Κάρλσον.

Η Μεγάλη Μέρα

Πόσο μακριά είμαστε διατεθειμένοι να φτάσουμε για αυτούς που αγαπάμε; Μια κλασική ιστορία αουτσάιντερ, ένας αγώνας πυγμαχίας, αυτοθυσία, συγχώρεση, το Madison Square Garden, και μια αναμέτρηση ενός άντρα, ο οποίος υπήρξε κάποτε διάσημος πυγμάχος, με τον εαυτό του. Σκηνοθεσία Τζακ Χιούστον με τον Μάικλ Πιτ του Boardwalk Empire και τους Στιβ Μπουσέμι, Ρον Πέρλμαν, Τζο Πέσι.

Τα Χρώματα του Χρόνου

Τέσσερις μακρινοί συγγενείς έρχονται κοντά, χάρη στην απροσδόκητη κληρονομιά ενός εγκαταλελειμμένου σπιτιού στην αγροτική Νορμανδία, και ανακαλύπτουν ότι μοιράζονται μια μυστηριώδη οικογενειακή ιστορία. Το 1895, η πρόγονός τους, η Αντέλ, τότε 21 ετών, εγκαταλείπει την πόλη της για να αναζητήσει τη μητέρα της στο Παρίσι. Εκεί ανακαλύπτει μια πόλη στα πρόθυρα της νεωτερικότητας, γεμάτη πρωτοποριακή δημιουργικότητα -με την άνοδο της φωτογραφίας και τη γέννηση της ιμπρεσιονιστικής ζωγραφικής. Καθώς οι απόγονοί της ακολουθούν τα βήματά της, ξετυλίγουν το εκπληκτικό παρελθόν της Αντέλ. Τα δύο χρονοδιαγράμματα του 1895 και του 2024 αλληλοσυνδέονται και συγκρούονται, αντιπαραβάλλοντας τις σύγχρονες αντιλήψεις των ξαδέρφων με τη ζωή στο Παρίσι του 19ου αιώνα, και αλλάζοντας για πάντα το μέλλον όλων. Του Σεντρίκ Κλαπίς. Με τους Σουζάν Λιντόν, Ζουλιά Πιατόν, Βενσάν Πέρεζ, Σεσίλ ντε Φρανς, Βασίλι Σνάιντερ, Ζινεντίν Σουαλέμ, Πολ Κιρσέ.

Το Παγώνι

Ο Ματίας είναι εξαιρετικός στο επάγγελμά του. Χρειάζεστε έναν «καλλιεργημένο φίλο» για να εντυπωσιάσετε τους φίλους σας; Έναν «τέλειο γιο» για να αλλάξετε τη γνώμη των συνεργατών σας για εσάς; Ή μήπως απλώς έναν παρτενέρ για να κάνετε πρόβα σε έναν καυγά ενόψει διαζυγίου; Ό,τι κι αν χρειάζεστε, απλώς νοικιάστε τον Ματίας. Ενώ διαπρέπει στο να προσποιείται καθημερινά ότι είναι κάποιος άλλος στο πλαίσιο μιας ιδιόμορφης «ενοικίασης» ανθρώπων για διάφορες κοινωνικές ανάγκες, ο Ματίας δυσκολεύεται σε ένα μόνο πράγμα: να είναι απλώς ο εαυτός του. Όταν η κοπέλα του τον αφήσει για τον λόγο αυτό, ο Ματίας θα αναγκαστεί να κοιτάξει κατάματα τον εαυτό του και να αρχίσει να τον μαθαίνει μέσα από μια επώδυνη, ανατρεπτική, στενάχωρη αλλά και αισιόδοξη πορεία. Σάτιρα από την Αυστρία με πρωταγωνιστή τον Άλμπρεχτ Σουκ (υποψήφιο για BAFTA, «Ουδέν Νεώτερο από το Δυτικό Μέτωπο»), σε σκηνοθεσία Μπέρνχαρντ Βένγκερ. Στο καστ επίσης οι Τζούλια Φρανζ Ρίχτερ, Άντον Νούρι, Τερέζα Φρόσταντ Έγκεσμπο, Σάλκα Βέμπερ.

Στρουμφάκια: Η Ταινία

Όταν ο Μπαμπαστρούμφ απάγεται μυστηριωδώς από τους κακούς μάγους Δρακουμέλ και Φρικουμέλ, η Στρουμφίτα αναλαμβάνει να καθοδηγήσει τα Στρουμφάκια σε μια αποστολή στον πραγματικό κόσμο για να τον σώσουν. Με τη βοήθεια νέων φίλων, τα Στρουμφάκια πρέπει να ανακαλύψουν τι ορίζει το πεπρωμένο τους για να σώσουν το σύμπαν.

The Verdict (1982)

Η Ετυμηγορία (The Verdict), σε σκηνοθεσία Σίντνεϊ Λουμέτ και σενάριο Ντέιβιντ Μάμετ, βασισμένο στο ομότιτλο μυθιστόρημα του συγγραφέα, επιστρέφει στα θερινά σινεμά με ψηφιακή αποκατάσταση 4K από την Summer Classics, με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννησή του Πολ Νιούμαν. Ο Φρανκ Γκάλβιν, ένας παρηκμασμένος αλκοολικός δικηγόρος στη Βοστώνη, βρίσκει μια απροσδόκητη ευκαιρία να ανακτήσει την αξιοπρέπειά του όταν αναλαμβάνει μια υπόθεση ιατρικής αμέλειας εναντίον ενός μεγάλου νοσοκομειακού ιδρύματος κάτω από αντίξοες και ηθικά αμφιλεγόμενες συνθήκες. Μαζί με τον Πολ Νιούμαν οι Σαρλότ Ράμπλινγκ, Τζακ Γουόρντεν, Τζέιμς Μέισον.

Χειμωνιάτικο Φως (1963)

Ένας μεσήλικας ιερέας που έχει χάσει την γυναίκα του αντιμετωπίζει μια κρίση πίστεως και ταυτότητας τόσο σφοδρή ώστε να επηρεάζει την ίδια του την προσωπικότητα, το λειτούργημα του και τις σχέσεις του με τους άλλους ανθρώπους γύρω του, όπως με μια δασκάλα που τον πολιορκεί ερωτικά και με ένα βασανισμένο ανδρόγυνο που αναζητά λύτρωση στον Θεό. Πλέον, δεν υπηρετεί το λειτούργημα του, απλά διεκπεραιώνει. Η επικοινωνία του με το ποίμνιο είναι κενή περιεχομένου και η επαφή με τους ανθρώπους της ενορίας τον βασανίζει. Η καλύτερη ταινία του Ίνγκμαρ Μπέργκμαν, κατά τον ίδιον. Πρωταγωνιστούν οι Γκούναρ Μπγιορνστράντ, Ινγκριντ Θούλιν, Γκούνελ Λίντμπλομ, Μαξ φον Σίντοφ.

Το Πάρτι (1968)

Ένας άσημος Ινδός ηθοποιός, αφού τινάξει στον αέρα τα γυρίσματα μιας ταινίας, προσκαλείται κατά λάθος σε ένα λαμπερό πάρτι του Χόλιγουντ, όπου προκαλεί άθελα του το χάος. Ανεπανάληπτος Πίτερ Σέλερς και μαζί του Κλοντίν Λονζέ και Ναταλία Μπορίσοβα, στην απίθανη κωμωδία του Μπλέικ Έντουαρντς.

Νύχτα Δολοφόνων (1966)

Ένα απομονωμένο κάστρο σε μια βρετανική νησίδα, ένας εκκεντρικός και συναισθηματικά εύθραυστος άντρας, η νεαρή και προκλητική σύζυγός του, και δύο κακοποιοί που βρίσκουν καταφύγιο μετά από μια αποτυχημένη απόπειρα διαφυγής. Το Cul-de-sac ξεδιπλώνεται ως μια κλειστοφοβική, απειλητική και παράδοξα κωμική συνθήκη εγκλεισμού, όπου οι ρόλοι εξουσιαστή – εξουσιαζόμενοι συνεχώς ανατρέπονται. Ντόναλντ Πλέζανς, Φρανσουάζ Ντορλεάκ, Λάιονελ Στάντερ, Τζακ ΜακΓκόουραν, Ζακλίν Μπισέ. Σκηνοθεσία Ρομάν Πολάνσκι.

Οι Δώδεκα Ένορκοι (1957)

Δώδεκα ένορκοι αποσύρονται για να βγάλουν την ετυμηγορία τους σε μία υπόθεση ανθρωποκτονίας. Εκτός από έναν -στον ρόλο ο Χένρι Φόντα- όλοι οι άλλοι είναι πεπεισμένοι ότι ο 18χρονος Λατινοαμερικανός που κατηγορείται ότι μαχαίρωσε τον πατέρα του, είναι ένοχος. Για να εκτελεστεί όμως ο 18χρονος στην ηλεκτρική καρέκλα θα πρέπει να συναινέσουν και οι δώδεκα ένορκοι. Στο καστ επίσης οι Λι Τζ. Κομπ, Ε.Τζ. Μάρσαλ, Μάρτιν Μπάλσαμ, Τζακ Γουόρντεν. Η εξαιρετική πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του Σίντνεϊ Λουμέτ απέσπασε τη Χρυσή Άρκτο στο Φεστιβάλ Βερολίνου.

Η Τελευταία Παράσταση (1971)

Αρχές της δεκαετίας του 1950 σε μια μικρή πόλη του Τέξας, το Αναρίν. Δύο φίλοι ο Σόνι και ο Ντουέιν, διανύουν τα τελευταία χρόνια της εφηβείας και πλησιάζουν την ενηλικίωση. Τα πράγματα που μπορούν να κάνουν στη μικρή κωμόπολη είναι λίγα και τα ενδιαφέροντα τους περιορίζονται στο μπάσκετ και τα ωραία κορίτσια. Ο Ντουέιν έχει σχέση με την όμορφη Τζέισι, όμως η αλκοολική μητέρα της, Λόις δεν εγκρίνει τη σχέση της. Σιγά σιγά η κωμόπολη του Αναρίν όμως σβήνει καθώς οι κάτοικοί του φεύγουν για τις μεγαλουπόλεις. Οι δύο νέοι ονειρεύονται παρακολουθώντας ταινίες στο μοναδικό σινεμά της πόλης, ενώ η ώρα της αποφοίτησης πλησιάζει. Λίγο μετά, το σινεμά κλείνει και προβάλλεται η τελευταία παράσταση. Τίμοθι Μπότομς, Τζεφ Μπρίτζες, Σίμπιλ Σέφερντ, Μπεν Τζόνσον, Κλόρις Λίτσμαν, Ελεν Μπέρστιν στην ταινία του Πίτερ Μπογκντάνοβιτς που απέσπασε οκτώ υποψηφιότητες στα Όσκαρ.

