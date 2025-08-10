Η ταινία «Eden», σε σκηνοθεσία του Ρον Χάουαρντ και σενάριο του Νόα Πινκ, είναι ένας «παράδεισος» γεμάτος αστέρια, από την Σίντνεϊ Σουίνι, μέχρι την Βανέσα Κίρμπι και τον Τζουντ Λο, την Άνα ντε Άρμας και τον Ντάνιελ Μπρουλ.

Το «Eden» βασίζεται σε μια σοκαριστική αληθινή ιστορία, όπως αναφέρεται και στην επίσημη περιγραφή, και ακολουθεί μια ομάδα απογοητευμένων περιθωριακών που εγκαταλείπουν τον πολιτισμό για να δημιουργήσουν τη δική τους κοινωνία σε ένα απομονωμένο, ακατοίκητο νησί.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με την σύνοψη της ταινίας, «το “Eden” ξετυλίγει τη συγκλονιστική αληθινή ιστορία μιας ομάδας απογοητευμένων περιθωριακών που εγκαταλείπουν τη σημερινή κοινωνία, αναζητώντας μια νέα αρχή. Εγκαθιστούν σε ένα απομακρυσμένο, ακατοίκητο νησί, το ουτοπικό τους όνειρο, το οποίο γρήγορα καταρρέει, όταν ανακαλύπτουν ότι η μεγαλύτερη απειλή δεν είναι το τραχύ κλίμα ή η άγρια φύση, αλλά… ο ένας απέναντι στον άλλον. Ακολουθεί μια ανατριχιαστική κατάβαση στο χάος, όπου οι εντάσεις κλιμακώνονται, η απελπισία κυριαρχεί και μια διεστραμμένη πάλη για την εξουσία οδηγεί σε προδοσία, βία και τον θάνατο του μισού πληθυσμού της αποικίας».

Όπως λέει στο τρέιλερ της ταινίας και η Βανέσα Κίρμπι απευθυνόμενη στον Τζουντ Λο: «Δεν τους συμπαθώ. Εμείς ήρθαμε εδώ να απομονωθούμε, γιατί μας ακολούθησαν;».

Σε συνένετευξη της στο Vanity Fair, η Άνα ντε Άρμας είχε αποκαλύψει ότι αρχικά ένιωθε «λίγο φοβισμένη» να αναλάβει τον ρόλο, καθώς η ταινία είναι «πραγματικά διαφορετική». Όπως είπε, το «Eden» την ανάγκασε να δείξει την «πιο παρανοϊκή» πλευρά της στην οθόνη, μεταξύ άλλων και μέσα από μια «τρομακτική» για εκείνη εμπειρία όπου έπρεπε να τραγουδήσει για τις ανάγκες του ρόλου της.

«Δεν κατάφερα να πείσω τον Χάουαρντ να με αφήσει να κάνω playback, οπότε έπρεπε να μάθω το τραγούδι. Ήμουν τρομοκρατημένη», εξομολογήθηκε. «Θα προτιμούσα να κάνω εκατό σταντ παρά να τραγουδήσω αυτό το τραγούδι. Ήταν τρομακτικό γιατί έγινε μπροστά σε όλους τους ηθοποιούς και ένιωθα πολύ εκτεθειμένη και ευάλωτη, ενώ το τραγούδι σίγουρα δεν είναι ένα από τα ταλέντα μου.

Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Υποδυόμενη έναν τέτοιο χαρακτήρα, μία γυναίκα πραγματικά παρανοϊκή με όλη την έννοια του όρου, με έβαλε στην διαδικασία να βρω ποια είναι τα όρια μου και να δω πόσο μακριά μπορώ να φτάσω».

Η ταινία «Eden» έκανε επίσημη πρεμιέρα στο Φεστιβάλ του Τορόντο τον περασμένο Σεπτέμβριο θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες από τη Vertical στις 22 Αυγούστου.

Με πληροφορίες από IndieWire



