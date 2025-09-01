Δέκα λεπτά χειροκρότημα απέσπασε στο 82ο Φεστιβάλ Βενετίας το πολιτικό θρίλερ του Ολιβιέ Ασαγιάς «The Wizard of the Kremlin», με πρωταγωνιστές τους Τζουντ Λο, Πολ Ντέινο, Αλίσια Βικάντερ, Τομ Στάριτζ (γνωστός από τη σειρά «The Sandman») και Τζέφρι Ράιτ.

Κι ενώ η ταινία «ανήκει» στον Ντέινο, ήταν το star power του Τζουντ Λο που έδωσε στο κοινό αφορμή να φωνάξει «Μπράβο!», όπως αναφέρει το Variety. Ο διάσημος ηθοποιός χειροκροτούσε καθ’ όλη τη διάρκεια του standing ovation, σταματώντας μόνο για να αγκαλιάσει τον Ολιβιέ Ασάγιας.

Η ταινία αποτελεί κινηματογραφική μεταφορά του μπεστ σέλερ «Ο μάγος του Κρεμλίνου» (εκδόσεις Κέδρος, 2022) του Ιταλοελβετού συγγραφέα Τζουλιάνο ντα Έμπολι. Το βιβλίο τιμήθηκε με το Μεγάλο Βραβείο Μυθιστορήματος της Γαλλικής Ακαδημίας και ήταν στη βραχεία λίστα για το βραβείο Γκονκούρ.

Πρόκειτια για μία μυθοπλαστική αφήγηση της ανόδου του Πούτιν στην εξουσία τη δεκαετία του 1990, καθώς και της σχέσης του με τον Βαντίμ Μπαράνοφ, έναν επιτυχημένο σκηνοθέτη και τηλεοπτικό παραγωγό -στον ρόλο ο Πολ Ντέινο- ο οποίος γίνεται πολιτικός σύμβουλος του Πούτιν.

Αν και ο Μπαράνοφ δεν είναι πραγματικό πρόσωπο, ο χαρακτήρας είναι εμπνευσμένος από τον Βλαντισλάβ Σουρκόφ, ο οποίος θεωρείται ως «ο αρχιτέκτονας του πουτινισμού».

Στο μυθιστόρημα, οι παρασκηνιακές ενέργειες του Μπαράνοφ προκειμένου να στηρίξει την πολιτική του Τσάρου, όπως αποκαλείται συχνά ο Ρώσος πρόεδρος, και το μυστήριο που περιβάλλει τις συναντήσεις τους, του χαρίζουν το προσωνύμιο Ο Μάγος του Κρεμλίνου. Ξαφνικά όμως ο Μπαράνοφ παραιτείται από τη θέση του, τα ίχνη του χάνονται, και οι φήμες γύρω από το άτομό του οργιάζουν. Ώσπου μια νύχτα αποφασίζει να διηγηθεί την ιστορία του στον αφηγητή αυτού του βιβλίου. Το βιβλίο, που ολοκληρώθηκε λίγο πριν από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, εκδόθηκε το 2022 στη Γαλλία, όπου αποτέλεσε εκδοτικό γεγονός.

Στη συνέντευξη Τύπου που προηγήθηκε της προβολής, ο Τζουντ Λο, αποκάλυψε ότι εμφανίζεται χωρίς προσθετικά. Όπως σχολίασε με χιούμορ, «Είναι εκπληκτικό τι μπορεί να κάνει μια υπέροχη περούκα»-, ενώ δεν μιλάει υιοθετώντας τον τόνο της ρωσικής προφοράς.

Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο εάν μπορούσε να βρει κάποια θετικά από την όλη εμπειρία, έκανε μία σύντομη παύση και απάντησε, «Λοιπόν, έμαθα τζούντο, οπότε πήρα κάτι θετικό από αυτό». Επίσης, δήλωσε, «ελπίζω όχι αφελώς, αλλά δεν φοβήθηκα τις συνέπειες» αναλαμβάνοντας τον ρόλο του Πούτιν, προσθέτοντας ότι ένιωθε ασφαλής στα χέρια του σκηνοθέτη.

Με πληροφορίες από Variety, Hollywood Reporter

