Μια «φιλική και επαγγελματική τηλεφωνική συνομιλία», διάρκειας άνω της μιάμισης ώρας, είχαν την Τετάρτη (29/4) ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Ρώσος ομόλογός του Βλάντιμιρ Πούτιν.

Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, στο επίκεντρο της επικοινωνίας βρέθηκαν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα το Ιράν, καθώς και ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Advertisement

Advertisement

Όσον αφορά το Ιράν, ο Ρώσος ηγέτης κατέθεσε προτάσεις γύρω από το πυρηνικό του πρόγραμμα, εκφράζοντας παράλληλα τη στήριξή του στην απόφαση του Τραμπ να επεκτείνει την εκεχειρία.

Παράλληλα, ο Πούτιν προειδοποίησε τον Αμερικανό πρόεδρο ότι ενδεχόμενη επανέναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να έχει «εξαιρετικά καταστροφικές συνέπειες».

Από την πλευρά του, σύμφωνα πάντα με την ίδια πηγή, ο Τραμπ εκτίμησε πως μια συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία βρίσκεται κοντά.

Επιπλέον, ο Πούτιν εισηγήθηκε κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία με αφορμή την Ημέρα της Νίκης, στις 8 Μαΐου, πρόταση που φαίνεται να βρίσκει σύμφωνο τον Τραμπ. Υπενθυμίζεται ότι είχε προηγηθεί αντίστοιχη εκεχειρία που κράτησε μιάμιση ημέρα για το Πάσχα, στις 12 Απριλίου.

Ωστόσο, ο Ρώσος πρόεδρος κατηγόρησε την Ουκρανία ότι εφαρμόζει «καθαρά τρομοκρατικές μεθόδους» σε επιθέσεις κατά πολιτικών στόχων.

Σε άλλο σημείο της συνομιλίας, ο Πούτιν καταδίκασε με έντονο τρόπο την πρόσφατη απόπειρα δολοφονίας εις βάρος του Τραμπ, το περασμένο Σάββατο.