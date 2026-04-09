Ο υπουργός Άμυνας της Βρετανίας, Τζον Χίλι, απηύθυνε αυστηρή προειδοποίηση προς τη Ρωσία και τον Βλαντίμιρ Πούτιν, μετά τον εντοπισμό ρωσικών υποβρυχίων που δραστηριοποιούνταν στον Βόρειο Ατλαντικό, κοντά σε κρίσιμες υποθαλάσσιες υποδομές.

Σύμφωνα με τις βρετανικές αρχές, πολεμικά πλοία και αεροσκάφη του Ηνωμένου Βασιλείου, σε συνεργασία με συμμάχους, παρακολούθησαν επί περισσότερο από έναν μήνα τη δραστηριότητα ρωσικών υποβρυχίων, τα οποία κινούνταν κοντά σε καλώδια και αγωγούς ζωτικής σημασίας.

Η επιχείρηση είχε ως στόχο τον εντοπισμό και την αποτροπή πιθανών «κακόβουλων ενεργειών», με τα ρωσικά σκάφη τελικά να αποχωρούν από την περιοχή.

«Δεν θα γίνει ανεκτή καμία ζημιά»

Ο Χίλι έστειλε σαφές μήνυμα προς τη Μόσχα, δηλώνοντας:

«Βλέπουμε τη δραστηριότητά σας πάνω από τα καλώδιά μας και τους αγωγούς μας και πρέπει να γνωρίζετε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια να τα προκαλέσετε ζημιά δεν θα γίνει ανεκτή και θα έχει σοβαρές συνέπειες».

Τόνισε ότι, παρότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι υπήρξαν ζημιές στις υποδομές, οι βρετανικές και συμμαχικές δυνάμεις θα συνεχίσουν να διερευνούν την υπόθεση και να παρακολουθούν στενά τη ρωσική δραστηριότητα.

Αυξημένη ρωσική δραστηριότητα εν μέσω διεθνών κρίσεων

Ο Βρετανός υπουργός επισήμανε ότι η συγκεκριμένη κινητικότητα σημειώθηκε σε μια περίοδο όπου η διεθνής προσοχή ήταν στραμμένη αλλού, κυρίως στη Μέση Ανατολή, γεγονός που –όπως υπογράμμισε– δεν πρέπει να αποσπά την προσοχή από τη ρωσική απειλή.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και οι σύμμαχοί του παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα για να εντοπίζουν, να αποτρέπουν και να απαντούν σε κάθε πιθανή απειλή κατά κρίσιμων υποδομών.

Στο στόχαστρο τα υποθαλάσσια δίκτυα

Τα υποθαλάσσια καλώδια και οι αγωγοί αποτελούν βασικό πυλώνα για την παγκόσμια επικοινωνία και την ενεργειακή ασφάλεια, γεγονός που τα καθιστά στρατηγικό στόχο σε περιόδους γεωπολιτικής έντασης.

Η παρέμβαση του Χίλι έρχεται να αναδείξει την αυξανόμενη ανησυχία των δυτικών χωρών για τη δραστηριότητα της Ρωσίας στη θάλασσα, αλλά και τη σημασία της προστασίας κρίσιμων υποδομών στον Ατλαντικό.

Με πληροφορίες από Associated Press και Standard

