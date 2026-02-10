Η Universal Pictures αποκάλυψε στο Super Bowl LX το δεύτερο τρέιλερ της νέας sci-fi ταινίας του Στίβεν Σπίλμπεργκ «Disclosure Day».

Η πλοκή της ιστορίας που σηματοδοτεί την επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη στο είδος που σε μεγάλο βαθμό καθόρισε («Στενές επαφές τρίτου τύπου, «Ε.Τ.», «War of the Worlds»), παραμένει μυστική, παρότι έχουν περάσει σχεδόν δύο μήνες από την κυκλοφορία του πρώτου τρέιλερ.

Οι μοναδικές πληροφορίες που είναι διαθέσιμες είναι η ήδη γνωστή αινιγματική επίσημη σύνοψη: «Αν ανακάλυπτες ότι δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, σου το αποδείκνυε, θα σε τρόμαζε αυτό; Αυτό το καλοκαίρι, η αλήθεια ανήκει σε επτά δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε… στην Ημέρα της Αποκάλυψης («Disclosure Day»)».

Πρωταγωνιστούν οι Έμιλι Μπλαντ, Τζος Ο’Κόνορ, Κόλιν Φερθ, Ιβ Χιούσον, Κόλμαν Ντομίνγκο, Γουάιτ Ράσελ.

Στο πρώτο τρέιλερ είδαμε την Έμιλι Μπλαντ στο ρόλο μιας μετεωρολόγου η οποία ξαφνικά καταλαμβάνεται από μια μυστηριώδη, εξωγήινη δύναμη ενώ παρουσιάζει ζωντανά την πρόγνωση του καιρού. Ο Τζος Ο’Κόνορ υποδύεται έναν άνδρα ο οποίος πιστεύει στην ύπαρξη εξωγήινης ζωής και είναι αποφασισμένος να αποκαλύψει την αλήθεια για τη ζωή πέρα από τη Γη στον υπόλοιπο κόσμο.

Το «Disclosure Day» είναι η πρώτη ταινία του θρυλικού δημιουργού μετά το ημι-αυτοβιογραφικό φιλμ του 2022 «The Fabelmans» το οποίο έλαβε επτά υποψηφιότητες για Όσκαρ.

Η 37η ταινία του Σπίλμπεργκ -ο οποίος τον Δεκέμβριο κλείνει τα 80 του χρόνια- θα κάνει πρεμιέρα στους αμερικανικούς κινηματογράφους στις 12 Ιουνίου.

Με πληροφορίες από Deadline