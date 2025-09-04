Η Έμιλι Μπλαντ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Porter magazine, δήλωσε ότι η επιστροφή στη γκαρνταρόμπα του «Ο Διάβολος Φοράει Prada» για το επικείμενο σίκουελ ήταν ένα πολύ «σκληρό ξύπνημα». Και έχει ενδιαφέρον τι ακριβώς εννοεί.

Στην πραγματικότητα, η ηθοποιός προτιμά πιο άνετα, φαρδιά και ρούχα στην καθημερινότητα της. «Μου αρέσουν τα υπερμεγέθη, μου αρέσει να κρύβομαι, να καλύπτομαι», είπε χαρακτηριστικά η Μπλαντ.

Γι’ αυτό, η αλλαγή από τα αθλητικά παπούτσια στα τακούνια που προτιμά ο χαρακτήρας της φάνηκε εντελώς παράδοξη, ενώ όπως τόνισε, «μου φάνηκε ιδιαίτερα δύσκολο στην αρχή, αλλά στη συνέχεια το αποδέχθηκα», είπε γελώντας.

Η 42χρονη ηθοποιός επιστρέφει στον ρόλο της ως Έμιλι Τσάρλτον, η ανώτερη βοηθός της αρχισυντάκτριας Μιράντα Πρίστλι, την οποία υποδύεται η Μέριλ Στριπ.

Οπως και η Αν Χάθαγουεϊ που επιστρέφει ως Άντι Σακς και ο Στάνλεϊ Τουτσί που επαναλαμβάνει τον ρόλο του Νάιτζελ Κίπλινγκ, με τον Κένεθ Μπράνα να αποτελεί την τελευταία -και νέα- προσθήκη στο καστ ως σύζυγος της Πρίστλι.

Η πρώτη ταινία, βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Λόρεν Βάισμπεργκερ, κυκλοφόρησε το 2006 και έκτοτε έγινε «cult hit».

Η Μπλαντ ανέφερε ότι κανείς από το καστ δεν περίμενε ότι η ταινία θα ασκούσε «τόσο μεγάλη επιρροή» ακόμη και δύο δεκαετίες μετά την κυκλοφορία της. Ωστόσο, άρχισε πλέον να καταλαβαίνει γιατί σημαίνει τόσο πολλά για τους θαυμαστές.

«Φυσικά, συναντάω ανθρώπους που μου κάνουν αναφορές στην ταινία, αλλά δεν είμαι σίγουρη ότι έχω συνειδητοποιήσει πραγματικά πόσο αληθινά σημαντική είναι για κάποιους ανθρώπους και πόσο χάρηκαν που το καστ ενώθηκε για άλλη μία φορά και ξεκινήσαμε γυρίσματα», είπε η ηθοποιός.

Όπως στην προηγούμενη ταινία, έτσι και τώρα, ο Αμερικανός Ντέιβιντ Φράνκελ, έχει αναλάβει την σκηνοθεσία, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες το σίκουελ ακολουθεί τη Μιράντα Πρίστλι(Μέριλ Στριπ), η οποία παλεύει με την παρακμάζουσα βιομηχανία περιοδικών. Η ταινία δείχνει την ατρόμητη αρχισυντάκτρια να αναγκάζεται να συμφιλιωθεί με την πρώην βοηθό της, που υποδύεται η Μπλαντ και πλέον εργάζεται ως στέλεχος σε πολυτελή όμιλο με διαφημιστικό προϋπολογισμό τον οποίο χρειάζεται άμεσα η Πρίστλι.

Στο πρώτο «Ο Διάβολος Φοράει Prada» είδαμε την ιστορία της Άντι Σακς (Άν Χάθαγουεϊ), μιας φιλόδοξης δημοσιογράφου η οποία προσλαμβάνεται ως βοηθός σε ένα μεγάλο περιοδικό μόδας της Νέας Υόρκης, μόνο για να αντιμετωπίσει την αυστηρή και απαιτητική της αρχισυντάκτρια.

Η ταινία σημείωσε τεράστια επιτυχία, συγκεντρώνοντας πάνω από 326 εκατομμύρια δολάρια στο διεθνές box office.

Το 2013, η Λόρεν Βάισμπεργκερ κυκλοφόρησε τη συνέχεια του μυθιστορήματος με τίτλο «Revenge Wears Prada», ενώ η ταινία μεταφέρθηκε το 2024 στη σκηνή του West End ως μιούζικαλ.

Το «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2» αναμένεται να κυκλοφορήσει το καλοκαίρι του 2026.

Με πληροφορίες από The Independent

