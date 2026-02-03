Δόθηκε στη δημοσιότητα το πρώτο πλήρες τρέιλερ της ταινίας «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2», το οποίο σύμφωνα με τον Guardian, συγκέντρωσε 2,5 εκατομμύρια views σε οκτώ ώρες.

Σχεδόν είκοσι χρόνια μετά τις ερμηνείες τους ως Miranda, Andy, Emily και Nigel, που άφησαν εποχή, η Μέριλ Στριπ, η Αν Χάθαγουεϊ, η Έμιλι Μπλαντ και ο Στάνλεϊ Τούτσι επιστρέφουν στην Νέα Υόρκη και στα κομψά γραφεία του περιοδικού Runway με την πολυαναμενόμενη συνέχεια της ταινίας του 2006.

Το σίκουελ επανασυνδέει το κύριο καστ με τον σκηνοθέτη Ντέιβιντ Φράνκελ και την προσθήκη μεταξύ άλλων, των Κένεθ Μπράνα, Σιμόν Άσλεϊ, Τζάστιν Θερού και Λούσι Λιου.

Το διάρκειας 60 δευτερολέπτων πρώτο teaser προβλήθηκε 181,5 εκατομμύρια φορές τις πρώτες 24 ώρες διάθεσης του στο διαδίκτυο, σημειώνοντας ρεκόρ, καθώς αναδείχθηκε το τρέιλερ με τις περισσότερες προβολές για το 2025.

Όσο για το νέο τρέιλερ, η μοναδική Μέριλ Στριπ κλέβει την παράσταση.