Ο Τζορτζ Κλούνεϊ αποκάλυψε στην κάμερα του E! News ότι τα γυρίσματα του «Ocean’s 14» θα ξεκινήσουν πιθανότητα το 2026.

«Μόλις εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός από τη Warner Bros. και προσπαθούμε να οργανώσουμε τα πάντα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο διάσημος ηθοποιός. «Είναι θέμα προγραμματισμού, οπότε απλώς καθορίζουμε την ημερομηνία έναρξης -πιθανότατα να αρχίσουμε τα γυρίσματα σε περίπου εννέα ή δέκα μήνες», πρόσθεσε.

Το 2023 ο Κλούνεϊ είχε δηλώσει ότι υπάρχει ένα «εξαιρετικό» σενάριο για τη συνέχεια της σειράς ταινιών, ενώ στις αρχές του χρόνου, δημοσίευμα του Variety ανέφερε ότι τη σκηνοθεσία θα αναλάβει ο Ντέιβιντ Λιτς («The Fall Guy», «Bullet Train»).

Όσο για το καστ, αναμένεται να επιστρέψουν οι πρωταγωνιστές της πρώτης ταινίας του franchise: «Ναι, ο Μπραντ [Πιτ], ο Ματ [Ντέιμον], ο Ντον [Τσιντλ] και η Τζούλια [Ρόμπερτς]. Δείπνησα χθες το βράδυ με την Τζούλια. Εξακολουθούν να είναι όλοι αγαπημένοι φίλοι. Οπότε, η ευκαιρία να συνεργαστούμε θα είναι υπέροχη», είπε ο Κλούνεϊ.

Η τριλογία του «Ocean’s», σε σκηνοθεσία Στίβεν Σόντερμπεργκ, ξεκίνησε το 2001 με το «Ocean’s Eleven», ένα ριμέικ της ταινίας ληστειών του 1960 με τους Φρανκ Σινάτρα, Ντιν Μάρτιν, και Σάμι Ντέιβις Τζούνιορ, που ξεπέρασε σε εισπράξεις τα 450 εκατομμύρια δολάρια.

Ακολούθησαν τα «Ocean’s Twelve» (2004) με 362 εκατομμύρια δολάρια και «Ocean’s Thirteen» (2007) με 311 εκατομμύρια δολάρια, αλλά και η spin-off ταινία, «Ocean’s 8» που κυκλοφόρησε το 2018, με τη Σάντρα Μπούλοκ στον ρόλο της αδελφής του Ντάνι/Τζορτζ Κλούνεϊ, την Κέιτ Μπλάνσετ, τη Rihanna, την Έλενα Μπόναμ Κάρτερ και την Αν Χάθαγουεϊ, που έκανε εισπράξεις 297 εκατομμύρια δολάρια.

Με πληροφορίες από Variety