Ο Ντουέιν Τζόνσον σχολίασε με ανάρτηση στο Instagram τις απογοητευτικές επιδόσεις στο box office της νέας ταινίας του «The Smashing Machine» κατά το πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής της στις αμερικανικές αίθουσες.

Σύμφωνα με το Deadline και το Variety, πρόκειται για το χειρότερο άνοιγμα στην κινηματογραφική καριέρα του The Rock, που μετράει μεγάλες εισπρακτικές επιτυχίες, όπως τα Furious και Jumanji.

Το «The Smashing Machine», στο οποίο συμπρωταγωνιστεί με την Έμιλι Μπλαντ, έκανε, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Comscore, εισπράξεις μόλις 6 εκατομμυρίων δολαρίων. Το Deadline, εκτιμά ότι οι απώλειες της ταινίας που κόστισε 35 εκατ. δολάρια, κυμαίνονται μεταξύ 10 και 15 εκατομμυρίων.

Στο «The Smashing Machine» του Μπένι Σάφντι που απέσπασε το Βραβείο Σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ Βενετίας και το οποίο σηματοδοτεί μία εντυπωσιακή στροφή στην καριέρα του, ο Ντουέιν Τζόνσον υποδύεται τον πυγμάχο-θρύλο των μικτών πολεμικών τεχνών Μαρκ Κερ, σε μία αφήγηση που καταγράφει όχι μόνο τους αγώνες, τα βραβεία και τα μετάλλια, αλλά και τον εθισμό του στα παυσίπονα, όπως και την ταραχώδη σχέση με τη σύντροφο και μετέπειτα σύζυγο του, Ντον Στέιπλς.

«Στον κόσμο της μυθοπλασίας, δεν μπορείς να ελέγξεις τα αποτελέσματα του box office- αλλά αυτό που συνειδητοποίησα είναι ότι μπορείς να ελέγξεις την απόδοσή σου και τη δέσμευση να πας παρακάτω», γράφει ο The Rock. Στη συνέχεια, ευχαριστεί τον Μπένι Σάφντι για την εμπιστοσύνη που του έδειξε, θεωρώντας τον κατάλληλο για τον ρόλο, δηλώνοντας, «Ήταν τιμή μου να μεταμορφωθώ σε αυτόν τον ρόλο».

«Η αλήθεια είναι ότι αυτή η ταινία άλλαξε τη ζωή μου. Με μεγάλη ευγνωμοσύνη, σεβασμό και βαθιά ενσυναίσθηση», καταλήγει ο Ντουέιν Τζόνσον.

Με πληροφορίες από USA Today