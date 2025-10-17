Ο Κρίστοφερ Νόλαν, μιλώντας με τον σκηνοθέτη Μπένι Σάφντι στο podcast της Ένωσης Σκηνοθετών της Αμερικής, «The Director’s Cut», χαρακτήρισε την ερμηνεία του Ντουέιν Τζόνσον στην ταινία «The Smashing Machine», ως την «καλύτερη κινηματογραφική ερμηνεία όχι μόνο για φέτος αλλά και των τελευταίων χρόνων».

Ο σκηνοθέτης των βραβευμένων με Όσκαρ ταινιών «Inception» και «Oppenheimer», δήλωσε εντυπωσιασμένος από αυτή την απρόσμενη στροφή στην καριέρα του Τζόνσον, ο οποίος ενσαρκώνει τον δύο φορές πρωταθλητή βαρέων βαρών του UFC, Μαρκ Κερ.

«Πιστεύω ότι πρόκειται για μια απίστευτη ερμηνεία», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Δεν νομίζω πως θα δούμε κάτι παρόμοιο φέτος αλλά ούτε και συγκρίνεται με τα προηγούμενα χρόνια», δήλωσε ο Νόλαν. Η ερμηνεία του «The Rock» Τζόνσον αναμένεται να του χαρίσει υποψηφιότητα για Όσκαρ, παρά τις κακές επιδόσεις της ταινίας στο box office.

Το «The Smashing Machine» επικεντρώνεται στη ζωή του Κερ σε μία αφήγηση, η οποία περιλαμβάνει όχι μόνο τους αγώνες, την αδρεναλίνη του ρινγκ, τα βραβεία και τα μετάλλια, αλλά και τον εθισμό του στα παυσίπονα, όπως και την ταραχώδη σχέση με τη σύντροφο και μετέπειτα σύζυγο του, Ντον Στέιπλς -στον ρόλο η Έμιλι Μπλαντ-, η οποία αγωνίζεται να βρει τη θέση της μέσα στον χαοτικό και αντιφατικό κόσμο του Mαρκ.

Η ταινία έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο φετινό Φεστιβάλ Βενετίας όπου έτυχε θερμής υποδοχής και απέσπασε τον Αργυρό Λέοντα Καλύτερης Σκηνοθεσίας για τον Μπέντι Σαφντί, στο σόλο σκηνοθετικό ντεμπούτο του.

Μιλώντας πέρυσι για τη ταινία, ο Τζόνσον είχε δηλώσει: «Βρίσκομαι σε ένα σημείο της καριέρας μου όπου θέλω να πιέσω τον εαυτό μου με τρόπους που δεν το έχω κάνει ποτέ στο παρελθόν. Θέλω να δημιουργώ ταινίες με νόημα, οι οποίες εξερευνούν την ανθρώπινη πλευρά, τη δυσκολία και τον πόνο».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Σαφντί είχε συμμετάσχει στο «Oppenheimer» του Νόλαν με έναν μικρό ρόλο, στο οποίο επίσης πρωταγωνιστούσε η Μπλαντ. «Άκουσα μια φήμη ότι, ενώ έπρεπε να μαθαίνεις τα λόγια σου στα γυρίσματα της δικής μου ταινίας, στην πραγματικότητα στρατολογούσες κόσμο για τη δική σου», αστειεύτηκε ο Νόλαν. «Δεν το ήξερα τότε, αλλά φαίνεται πως τελικά σου βγήκε σε καλό», είπε ο σπουδαίος σκηνοθέτης στον Σαφντί.

Ο Νόλαν ολοκλήρωσε την αναφορά του στον Τζόνσον, χαρακτηρίζοντας το «The Smashing Machine» ως «ένα πραγματικά εντυπωσιακό και ριζοσπαστικό έργο το οποίο θα εκτιμηθεί ακόμη περισσότερο με τον καιρό».

Με πληροροφίες από The Independent

