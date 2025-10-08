Ο Τζάρεντ Λέτο στο το τρίτο μέρος του franchise «Tron: Ares», ο Τσάνινγκ Τέιτουμ στο «Roofman: Ενας Τίμιος Κλέφτης», η Έμμα Τόμσον στο θρίλερ «Στα Βάθη του Χειμώνα» και ο σκυλάκος Ίντι πρωταγωνιστής στο «Good Boy».

Αυτές είναι οι ταινίες που έρχονται στις αίθουσες την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου. Πάμε σινεμά.

Tron: Ares

Ένα εξαιρετικά εξελιγμένο Πρόγραμμα, το Ares, αποστέλλεται από τον ψηφιακό κόσμο στον πραγματικό κόσμο για μια επικίνδυνη αποστολή, σηματοδοτώντας την πρώτη επαφή της ανθρωπότητας με οντότητες Τεχνητής Νοημοσύνης.

Συνέχεια της ταινίας επιστημονικής φαντασίας της Disney «Tron» (1982), καθώς και του «Tron: Legacy» (2010). Σκηνοθεσία Γιοακίμ Ρένινγκ, με τους Τζάρεντ Λέτο, Γκρέτα Λι, Έβαν Πίτερς, Τζίλιαν Άντερσον, Τζεφ Μπρίτζες. Οι πρώτες αντιδράσεις μετά την πρεμιέρα στο Λος Άντζελες είναι ότι πρόκειται για μία εντυπωσιακή οπτικά ταινία με ένα δυνατό soundtrack από τους Nine Inch Nails.

Roofman: Ενας Τίμιος Κλέφτης

Βασισμένη σε μια απίστευτη αληθινή ιστορία, η ταινία ακολουθεί τον Τζέφρι Μάντσεστερ, βετεράνο του στρατού και πατέρα ο οποίος παλεύει να σταθεί στα πόδια του. Απελπισμένος και στην προσπάθεια να στηρίξει την οικογένειά του, ξεκινά μια σειρά ληστειών σε McDonald’s, εισβάλλοντας από τις στέγες τους –γεγονός που του χαρίζει το διαβόητο παρατσούκλι Roofman.

Μετά την απόδρασή του από τη φυλακή, βρίσκει καταφύγιο σε ένα Toys «R» Us – κατάστημα παιχνιδιών, όπου ζει κρυφά για μήνες. Όταν όμως ερωτεύεται τη Leigh, μια χωρισμένη μητέρα, η διπλή του ταυτότητα αρχίζει να καταρρέει, οδηγώντας σε ένα παιχνίδι γάτας και ποντικιού. Η ταινία γυρίστηκε στη Βόρεια Καρολίνα, στους αυθεντικούς τόπους όπου εκτυλίχθηκαν τα πραγματικά γεγονότα. Ο σκηνοθέτης Ντέρεκ Σιανφράνς (Blue Valentine, The Place Beyond the Pines, I Know This Much Is True), μετατρέπει μια true-crime ιστορία σε ένα κινηματογραφικό υβρίδιο εγκλήματος, ρομάντζου και σκοτεινής κωμωδίας. Με τους Τσάνινγκ Τέιτουμ, Κίρστεν Ντανστ, Μπεν Μέντελσον, ΛαΚιθ Στάνφιλντ, Τζούνο Τέμπλ, Πίτερ Ντίνγκλατζ.

Good Boy

Ο Ίντι, ένας σκύλος, ξεκινά μια περιπέτεια με τον ιδιοκτήτη του, αφήνοντας την πόλη για ένα παλιό σπίτι στην εξοχή. Επιφυλακτικός απέναντι στο νέο (ανατριχιαστικό) περιβάλλον, θα κάνει τα πάντα για να μη χάσει το αφεντικό του. Η horror έκπληξη της χρονιάς αναρωτιέται αν οι σκύλοι βλέπουν εφιάλτες ή πιστεύουν σε φαντάσματα.

Με τον Ίντι συμπρωταγωνιστούν οι Σέιν Τζένσεν, Άριελ Φρίντμαν, Λάρι Φέσεντεν. Η σκηνοθεσία είναι του Μπεν Λέονμπεργκ.

Στα Βάθη του Χειμώνα

Η Mπαρμπ, χήρα και ιδιοκτήτρια ενός μικρού καταστήματος αλιευτικών ειδών, ξεκινά ένα προσκύνημα στη λίμνη Χίλντα, στην απομακρυσμένη βόρεια Μινεσότα. Εκεί πέρασε τις πρώτες της διακοπές με τον πρόσφατα αποθανόντα σύζυγό της και εκεί έχει υποσχεθεί να σκορπίσει τις στάχτες του. Χτυπημένη από χιονοθύελλα, χάνεται σε παράδρομους κοντά στη λίμνη και σταματά ζητώντας πληροφορίες σε μια απομονωμένη καλύβα στο δάσος.

Εκεί ανακαλύπτει μια νεαρή γυναίκα, την Λία η οποία κρατείται αιχμάλωτη από ένα επικίνδυνο ζευγάρι. Οι απαγωγείς είναι οπλισμένοι και αποφασισμένοι να δολοφονήσουν. Η Μπαρμπ βρίσκεται ώρες μακριά από την πλησιέστερη πόλη και χωρίς σήμα στο κινητό της, όμως συνειδητοποιεί ότι είναι η μόνη ελπίδα επιβίωσης της νεαρής γυναίκας. Ακολουθεί ένα ανελέητο θρίλερ που εκτυλίσσεται σε μια παγωμένη έρημο, με μια όμορφη ιστορία αγάπης στο επίκεντρό του. Σκηνοθεσία Μπράιαν Κερκ. Με τους Έμμα Τόμσον, Τζούντι Γκριρ, Μαρκ Μεντσάκα.

Αγάπη Μόνο

Βρισκόμαστε σε ένα καλοκαιρινό φωτεινό Όσλο, όπου γνωρίζουμε τη Μαριάν, μια πραγματίστρια γιατρό και τον Τορ, έναν συμπονετικό νοσοκόμο που αποφεύγουν τις συμβατικές σχέσεις. Ένα βράδυ μετά από ένα ραντεβού στα τυφλά, η Μαριάν συναντά κατά τύχη τον Τορ στο φέρι. Ο Τορ, που συχνά περνά τα βράδια του ψάχνοντας περιστασιακές σχέσεις με άνδρες, μοιράζεται μαζί της τις θετικές εμπειρίες του. Εμπνευσμένη από την οπτική του γύρω από τις σχέσεις επιχειρεί να δοκιμάσει αν οι αυθόρμητες σύντομες σχέσεις μπορεί να είναι μια καλή επιλογή και για εκείνη. Αυτόνομο μέρος της τριλογίας του Όσλο (Oslo Trilogy) που συναποτελείται από τις ταινίες Sex- Όσα λένε οι άνδρες μεταξύ τους, και Dreams τουΝταγκ Γιόχαν Χάουγκερουντ, που απέσπασε τηΧρυσή Άρκτο στο Φεστιβάλ Βερολίνου 2025. η πρωταγωνίστρια Αντρέα Μπρέιν Χόβιγκ (Andrea Bræin Hovig) κέρδισε το Βραβείο Ερμηνείας στο Φεστιβάλ Γκέτεμποργκ.

Κατοικίδια στο Express

Μια ξέφρενη περιπέτεια ξεκινά όταν μια παρέα αξιαγάπητων κατοικίδιων παγιδεύεται σε ένα τρένο που τρέχει ασταμάτητα. Ο Χανς, ένας πανέξυπνος αλλά εκδικητικός ασβός, έχει στήσει το τέλειο σχέδιο για να πάρει το αίμα του πίσω. Όμως τα ζώα δεν είναι μόνα τους: στο πλευρό τους βρίσκεται ο Φάλκον, το πιο ευρηματικό ρακούν της παρέας, που με χιούμορ, θάρρος και εφευρετικότητα είναι έτοιμος να τα οδηγήσει μια απίθανη αποστολή διάσωσης. Σκηνοθεσία Μπενουά Νταφί, Ζαν Κριστιάν Τασί. Η ταινία προβάλλεται μεταγλωττισμένη.

O Νατζί Αλ-Αλί στην Αγκαλιά του Χαντάλα

H ταινία του Φάικ Τζαράντα τιμά την κληρονομιά ενός από τους πιο εμβληματικούς Παλαιστίνιους καλλιτέχνες του 20ού αιώνα. Ο Νάτζι Αλ-Αλί, μέσα από τα σκίτσα του, έδωσε φωνή στους απλούς ανθρώπους της Παλαιστίνης, καταγράφοντας με πικρή ειρωνεία, σαρκασμό και συγκίνηση τις αδικίες της κατοχής, της προσφυγιάς και της καταπίεσης. Ο Naji al-Ali έμεινε γνωστός ως «ο Παλαιστίνιος Malcolm X». Το alter ego του ήταν ο 10χρονος ξυπόλητος Χαντάλα. Ο Αλ Άλι δολοφονήθηκε το 1987 στο Λονδίνο.

Βαμπίρ (1932)

Η ταινία αφηγείται την ιστορία του Allan Grey, ενός νεαρού μελετητή του αποκρυφισμού, που ταξιδεύει σε ένα απομονωμένο χωριό. Εκεί έρχεται αντιμέτωπος με παράξενες και ανησυχητικές εκδηλώσεις του υπερφυσικού: σκιές που κινούνται ανεξάρτητα από τα σώματα, φευγαλέες μορφές και μια σκοτεινή παρουσία που στοιχειώνει τους κατοίκους.

Σύντομα ανακαλύπτει ότι η περιοχή μαστίζεται από μια αρχαία κατάρα: μια βρικόλακας τρέφεται από την ψυχή και το αίμα των κατοίκων, με κύρια θύματα δύο νέες γυναίκες. Ο Grey θα παγιδευτεί σε έναν εφιαλτικό κόσμο ονείρου και πραγματικότητας, όπου το όριο ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο θολώνει.

Η αφήγηση είναι θρυμματισμένη, γεμάτη από συμβολισμούς, ονειρικές εικόνες και αλλόκοσμες σκηνές, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα αγωνίας και υπνωτικής φρίκης. Η πιο παράξενη και αισθητικά από τις πιο εξεζητημένες ταινίες του Καρλ Τέοντορ Ντράγιερ. Προβάλλεται σε restoration 4Κ.