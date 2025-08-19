Δεν πρόκειται για κάποιον ανερχόμενο απόφοιτο της Σχολής Juilliard ή του Actors Studio. Πρωταγωνιστής του «Good Boy», της ταινίας τρόμου διάρκειας 73 λεπτών, την οποία ο κριτικός κινηματογράφου Rafael Motomayor χαρακτήρισε ως μια από τις καλύτερες της χρονιάς, είναι ο υπέροχος σκυλάκος Indy.

Η περιπέτεια του Indy ξεκινάει όταν μαζί με τον κηδεμόνα και καλύτερό του φίλο Todd, αφήνουν την πόλη και μετακομίζουν σε ένα παλιό σπίτι στην εξοχή. Δύο πράγματα είναι απολύτως ξεκάθαρα από την αρχή: ο Indy είναι επιφυλακτικός με το ανατριχιαστικό παλιό σπίτι και η στοργή του για τον Todd παραμένει ακλόνητη.

Ο Indy νιώθει αμέσως περίεργα με τις άδειες γωνίες, εντοπίζει μια αόρατη παρουσία που μόνο αυτός μπορεί να δει, αντιλαμβάνεται τα μηνύματα ενός πεθαμένου σκύλου και στοιχειώνεται από οράματα του ζοφερού θανάτου του προηγούμενου ενοίκου. Όταν ο Todd αρχίζει να υποκύπτει στις σκοτεινές δυνάμεις που στροβιλίζονται γύρω από το στοιχειωμένο σπίτι, ο Indy καλείται να αντιμετωπίσει το κακό.

«Όλοι έχουμε βιώσει την ανατριχιαστική αίσθηση ενός κατοικίδιου που αισθάνεται κάτι που εμείς δεν μπορούμε, την απόκοσμη αίσθηση να βλέπουμε έναν σκύλο να γαβγίζει στη μέση της νύχτας σε έναν άδειο τοίχο, να μην κοιτάζει τίποτα ή να τριγυρίζει με ένταση για να κυνηγήσει κάτι που είναι αόρατο. Είναι αρκετά τρομακτικό να το δεις στην πραγματική ζωή, αλλά αν προσθέσει κανείς και μερικές στοιχειωτικές εικόνες τρόμου -όπως συμβαίνει στο «Good Boy» του Μπεν Λέονμπεργκ– έχει τη βάση για μια από τις πιο τρομακτικές ταινίες της χρονιάς, αν και η ιστορία λειτουργεί και ως ένας συγκινητικός φόρος τιμής στον συναισθηματικό δέσιμο μεταξύ των ανθρώπων και των τετράποδων φίλων τους», γράφει ο Motomayor για την ταινία που αφηγείται την ιστορία αποκλειστικά από την οπτική του Indy -ο οποίος είναι ο σκύλος του σκηνοθέτη.

Το τρέιλερ που δόθηκε στη δημοσιότητα αρχίζει με στιγμιότυπα του Indy από τότε που ήταν κουτάβι και συγκινητικά μηνύματα στην οθόνη, όπως «ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου» και «πάντα δίπλα σου», αλλά στη συνέχεια η ατμόσφαιρα αλλάζει, καθώς ο σκύλος ξυπνάει ακολουθώντας ύποπτους ήχους που ακούγονται μέσα στη νύχτα. Το «Good Boy», στο οποίοι πρωταγωνιστούν επίσης οι Σέιν Τζένσεν, Άριελ Φρίντμαν και Λάρι Φέσεντεν, θα κυκλοφορήσει στους αμερικανικούς κινηματογράφους στις 3 Οκτωβρίου.

Με πληροφορίες από Indiewire