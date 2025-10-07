Η κόρη του αείμνηστου ηθοποιού Ρόμπιν Γουίλιαμς, με μία οργισμένη ανάρτηση στο Instagram ζητά από τον κόσμο να σταματήσει να της στέλνει βίντεο του πατέρα της τα οποία έχουν δημιουργηθεί με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης.

«Σταματήστε να πιστεύετε ότι θέλω να τα δω ή ότι θα τα καταλάβω, δεν τα καταλαβαίνω και δεν θα τα καταλάβω. Αν απλά προσπαθείτε να με ενοχλήσετε, έχω δει πολύ χειρότερα, θα σας μπλοκάρω και θα προχωρήσω. Αλλά σας παρακαλώ, αν έχετε λίγη ευπρέπεια, σταματήστε να το κάνετε αυτό σε κείνον, σε μένα, σε όλους τελεία και παύλα. Είναι ανόητο, είναι χάσιμο χρόνου και ενέργειας, και πιστέψτε με, ΔΕΝ είναι αυτό που θα ήθελε», γράφει η Ζέλντα Γουίλιαμς.

«Είναι εξοργιστικό να βλέπεις την παρακαταθήκη πραγματικών ανθρώπων να συρρικνώνεται σε κάτι που «μοιάζει και ακούγεται αόριστα σαν αυτούς, οπότε αρκεί», μόνο και μόνο για να μπορούν άλλοι να παράγουν απαίσια βίντεο στο TikTok όπου τους ζωντανεύουν σαν μαριονέτες. Δεν κάνετε τέχνη, κάνετε αηδιαστικά, υπερβολικά επεξεργασμένα hot dogs από τις ζωές των ανθρώπων, από την ιστορία της τέχνης και της μουσικής, και μετά τα χώνετε στο λαιμό κάποιου άλλου ελπίζοντας ότι θα σας δώσουν ένα μικρό thumbs up και like. Αηδία».

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ζέλντα Γουίλιαμς, ηθοποιός και σκηνοθέτης της ταινίας «Lisa Frankenstein» (2024) αναφέρεται σε AI βίντεο του πατέρα της, ο οποίος πέθανε το 2014 σε ηλικία 63 ετών. Πέραν αυτού, έχει τοποθετηθεί επανειλημμένως κατά της χρήσης ΤΝ στην κινηματογραφική βιομηχανία.

Με πληροφορίες από Hollywood Reporter