To Amazon Prime Video αντικατέστησε πριν από λίγες ημέρες τις παλιές αφίσες των ταινιών Τζέιμς Μποντ με νέες ψηφιακές εκδοχές τους. Με τη διαφορά ωστόσο, όπως σχολίασαν χρήστες στα social media ότι στις αφίσες που ο 007 εμφανιζόταν με όπλο, στη νέα εκδοχή εμφανίζεται άοπλος.

Ο ψηφιακός αφοπλισμός του διασημότερου κινηματογραφικού κατασκόπου στην ιστοσελίδα του Prime Video U.K. ήταν από κακότεχνος και άκομψος έως ξεκαρδιστικός.

Advertisement

Advertisement

Σε αρκετές περιπτώσεις, όπως στις ταινίες «Dr. No» και «Goldeneye», το πιστόλι Walther PKK είχε εξαφανιστεί από το χέρι του Σον Κόνερι το οποίο έδειχνε πλέον αφύσικο. Στην αφίσα της ταινίας «A View to a Kill», τα χέρια του Ρότζερ Μουρ έμοιαζαν να έχουν επιμηκυνθεί.

Μετά τις αντιδράσεις του κοινού στο διαδίκτυο το Prime Video U.K. εξαφάνισε ησύχως τις ψηφιακές εικόνες και επανέφερε τις παλιές κλασικές φωτογραφίες.

Οι επεξεργασμένες φωτογραφίες δεν πέρασαν απαρατήρητες, με τους λάτρεις του Μποντ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να επικρίνουν τη λογοκρισία και να υποστηρίζουν ότι αυτό που συνέβη ήταν μια προειδοποίηση για το τι πρόκειται να ακολουθήσει τώρα που ο 007 βρίσκεται στα χέρια της Amazon.

Με πληροφορίες από Variety