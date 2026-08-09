Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Για απόπειρα φόνου κατηγορείται επιβάτης σε πτήση της Batik Air που πήγε να ανοίξει έξοδο κινδύνου κατά τη διάρκεια πτήσης από την Κουάλα Λουμπούρ στο Κότσι.

Σύμφωνα με το India Today, η αστυνομία ανακοίνωσε πως ο επιβάτης, Τζαμσίρ Αθανικάλ, έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια των επιβαινόντων πριν παρέμβει το πλήρωμα και τον σταματήσει. Συνελήφθη μετά την προσγείωση του αεροπλάνου στο αεροδρόμιο την Πέμπτη.

Advertisement

Advertisement

Στο πλαίσιο της υπόθεσης του απαγγέλθηκαν αρχικά κατηγορίες για παραβίαση οδηγιών ασφαλείας και κίνδυνο σε βάρος της δημόσιας ασφάλειας και στη συνέχεια κατηγορήθηκε και για απόπειρα φόνου. Δεν φαίνεται να υπήρξε κάτι που να λειτούργησε ως κίνητρο για την πρόκληση του περιστατικού και εξετάζεται το ιστορικό υγείας του ίδιου και των συγγενών του.

#Kerala man arrested for attempting to pull open the emergency door of Batik Air flight and threatening crew members and co-passengers



A #BatikAir Malaysia passenger on the Kuala Lumpur–Kochi route is suspected of attempting to tamper with the emergency door while the plane was… pic.twitter.com/9IiBDNlvoL August 7, 2026