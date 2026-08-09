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Drones εθεάθησαν πάνω από μια βάση του γερμανικού στρατού στο δυτικό τμήμα της χώρας, η οποία είναι γνωστή γιατί εκεί στεγάζεται μια μεγάλη υπόγεια αποθήκη, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της επιχειρησιακής διοίκησης της Bundeswehr, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες γερμανικών μέσων ενημέρωσης.

Το κέντρο ασφαλείας της στρατιωτικής εγκατάστασης στο Μέχερνιχ, στη δυτική Γερμανία, εντόπισε δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη και ειδοποίησε την αστυνομία το βράδυ της Πέμπτης, η οποία μετέβη στο σημείο και άρχισε έρευνα, δήλωσε ο εκπρόσωπος.

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Η διοίκηση δεν θέλησε να δώσει άλλα στοιχεία για το θέμα αυτό.

Σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης (Süddeutsche Zeitung, WDR, σ.σ.), υπάλληλοι μιας ιδιωτικής εταιρίας ασφάλειας φέρεται να παρατήρησαν συνολικά έξι υπερπτήσεις στο Μέχερνιχ μεταξύ Πέμπτης βράδυ και Παρασκευής πρωί.

Πρόκειται για μια εγκατάσταση της Bundeswehr όπου φυλάσσονται εξοπλισμοί και ανταλλακτικά σε μια υπόγεια αποθήκη βάθους 130 μέτρων, σε έκταση περίπου 30.000 τετραγωνικών μέτρων, αντίστοιχη με τέσσερα γήπεδα ποδοσφαίρου.

Ο χώρος αυτός στεγάζει επίσης εξαρτήματα του αμερικανικού συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας Patriot, το οποίο έχει σχεδιαστεί για την αναχαίτιση βαλλιστικών πυραύλων και κρουζ, καθώς και αεροσκαφών.

Για να αποκτήσει πυραύλους Patriot, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετέβη την περασμένη εβδομάδα στην Ουάσινγκτον για να συναντήσει τον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς αυτά τα συστήματα είναι τα μόνα που μπορούν να αναχαιτίσουν τους πιο προηγμένους ρωσικούς πυραύλους.

Το τελευταίο αυτό περιστατικό με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σημειώθηκε δύο ημέρες μετά τον εντοπισμό ενός μη επανδρωμένου αεροσκάφους που μετέφερε εκρηκτικό μηχανισμό στο αεροδρόμιο της Λειψίας, στην ανατολική Γερμανία, έναν στρατηγικής σημασίας κόμβο για τον στρατιωτικό εξοπλισμό.

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Σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, ένας οδηγός που εργαζόταν στο σημείο εντόπισε το μη επανδρωμένο αεροσκάφος να πετά σε χαμηλό υψόμετρο γύρω από ουκρανικά αεροσκάφη μεταφοράς φορτίου, το άρπαξε και το κράτησε στο έδαφος μέχρι να φθάσουν οι πυροτεχνουργοί της αστυνομίας.

Λίγο μετά το περιστατικό, ένα δεύτερο άγνωστο ιπτάμενο αντικείμενο φέρεται να προσέκρουσε σε ένα εμπορευματικό αεροσκάφος της γερμανικής εταιρίας DHL, σε έναν ελιγμό εκτροπής γύρω από το αεροδρόμιο.

Την Τετάρτη, ο υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ προειδοποίησε για «μια νέα διάσταση απειλής» με αυτό το πιθανό «σενάριο υβριδικής επίθεσης», χωρίς να προσδιορίσει υπόπτους. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς συγκάλεσε την Παρασκευή το συμβούλιο εθνικής ασφάλειας.

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Αναφέροντας μια σειρά ενεργειών, από τη δολιοφθορά και την παραπληροφόρηση μέχρι τις κυβερνοεπιθέσεις και την κατασκοπεία, ο όρος του υβριδικού πολέμου χρησιμοποιείται από τους Ευρωπαίους, πρωτίστως τη Γερμανία, για να περιγραφεί η εχθρική στάση της Ρωσίας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters

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