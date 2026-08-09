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Κατά τη διάρκεια των μαθητικών της χρόνων, η υποστήριξη μιας μέντορα τη βοήθησε να επιτύχει υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις.

Η ίδια εισήχθη στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ το 2023, περιγράφοντας το ιδιαίτερο παρελθόν της στο δοκίμιο της αίτησής της.

Σήμερα, η φοιτήτρια συμμετέχει ενεργά σε ερευνητικές και κοινωνικές δράσεις, ενώ συνεχίζει τις σπουδές της στον τομέα της Ψυχολογίας.

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«Γεννήθηκα στη φυλακή».

Μόλις τέσσερις λέξεις χρειάστηκε η Aurora Sky Castner για να αρχίσει το δοκίμιο της αίτησής της στο Χάρβαρντ. Δεν ήταν λογοτεχνικό τέχνασμα. Ήταν η πρώτη πρόταση της ίδιας της ζωής της.

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Η Aurora γεννήθηκε το 2005 στη φυλακή της κομητείας Galveston στο Τέξας, όπου τότε κρατούνταν η μητέρα της. Λίγο μετά τη γέννησή της, ο πατέρας της την παρέλαβε από τη φυλακή και ανέλαβε μόνος του την ανατροφή της. Η μητέρα της ουσιαστικά απουσίασε από τη ζωή της και, σύμφωνα με δημοσιεύματα της εποχής, η Aurora είχε επικοινωνήσει μαζί της μόνο μία φορά μέχρι την εφηβεία της.

Η μαθήτρια που δεν άφηνε τα βιβλία

Από μικρή έδειξε ιδιαίτερη αγάπη για το διάβασμα. Οι εκπαιδευτικοί της διέκριναν τις δυνατότητές της και τη συνέδεσαν με το πρόγραμμα CISD Project Mentor.

Εκεί μπήκε στη ζωή της η Mona Hamby, μια μέντορας που εξελίχθηκε σε σημαντικό πρόσωπο για την Aurora. Η σχέση τους ξεπέρασε τα όρια μιας τυπικής σχολικής καθοδήγησης. Η Hamby τη βοήθησε να γνωρίσει εμπειρίες που μέχρι τότε έλειπαν από τη ζωή της και την ενθάρρυνε να θέσει πολύ ψηλά τον πήχη.

Η Aurora ανταποκρίθηκε με εντυπωσιακό τρόπο. Το 2023 αποφοίτησε από το Conroe High School τρίτη ανάμεσα στους μαθητές της τάξης της, έχοντας διακριθεί για τις εξαιρετικές ακαδημαϊκές επιδόσεις της.

«Θέλω να πάω στο Χάρβαρντ»

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Το Χάρβαρντ ήταν ο μεγάλος στόχος. Και στην αίτησή της δεν προσπάθησε να κρύψει το παρελθόν της.

Το αντίθετο.

Άρχισε το προσωπικό της δοκίμιο με τη φράση:

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«Γεννήθηκα στη φυλακή».

Η αίτησή της έγινε δεκτή μέσω Early Action και το 2023 η 18χρονη τότε Aurora πέρασε τις πύλες ενός από τα διασημότερα πανεπιστήμια του κόσμου.

Πού βρίσκεται σήμερα

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Εδώ βρίσκεται και η νεότερη πλευρά της ιστορίας, που λείπει από τις αναρτήσεις οι οποίες ανακυκλώνουν σήμερα την είδηση σαν να συνέβη τώρα.

Η Aurora είναι σήμερα φοιτήτρια του Harvard College, Class of 2027, με κατεύθυνση στην Ψυχολογία. Παράλληλα συμμετέχει σε φοιτητικές δράσεις γύρω από την έρευνα, τη συμβουλευτική, την καθαρή ενέργεια και την κοινωνική ισότητα. Έχει επίσης δραστηριοποιηθεί στο Harvard Innovation Labs και είναι συνιδρύτρια μιας μη κερδοσκοπικής πρωτοβουλίας πολυγλωσσικών εκδόσεων.

Άρα η πραγματική ιστορία σήμερα είναι ίσως ακόμη ισχυρότερη από εκείνη του 2023.

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Δεν είναι πλέον «η 18χρονη που έγινε δεκτή στο Χάρβαρντ».

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Είναι η νεαρή γυναίκα που γεννήθηκε πίσω από τα κάγκελα, βγήκε από τη φυλακή ως νεογέννητο στην αγκαλιά του πατέρα της και, δύο δεκαετίες αργότερα, χτίζει τη δική της ζωή μέσα στο Χάρβαρντ.

Και οι τέσσερις λέξεις με τις οποίες άρχισε την αίτησή της παραμένουν ίσως ο πιο δυνατός τίτλος της ιστορίας της:

«Γεννήθηκα στη φυλακή».

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