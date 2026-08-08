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Μέσα στις τελευταίες εβδομάδες ο επικεφαλής του γενικού επιτελείου των ΗΠΑ, πτέραρχος Νταν Κέιν, έχει καταστήσει σαφές σε κατ’ιδίαν συζητήσεις με κορυφαίους συμβούλους του προέδρου Τραμπ πως οι ΗΠΑ πρέπει να βρουν τρόπο «εξόδου» από τον πόλεμο με το Ιράν, καθώς οι διαθέσιμες στρατιωτικές επιλογές για κλιμάκωση της σύγκρουσης θα μπορούσαν να αποδειχτούν «μπούμερανγκ» και η αεροπορική ισχύς από μόνη της δεν φαίνεται να επαρκεί για την επίτευξη των στόχων του Τραμπ, σύμφωνα με δημοσίευμα του CNN που επικαλείται τρεις πηγές ενήμερες για το θέμα.

«Ο Κέιν ψάχνει μια ‘ράμπα εξόδου’» είπε μία από τις πηγές αυτές.

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Ο πτέραρχος Κέιν δεν φαίνεται να είναι ο μόνος που θεωρεί ότι ο πόλεμος είναι σε σταυροδρόμι και έχει εκφράσει προβληματισμούς για τις στρατιωτικές επιλογές, θέτοντας ζήτημα εύρεσης εξόδου σε συζητήσεις με άλλα κορυφαία στελέχη, όπως ο Τζον Ράτκλιφ, διευθυντής της CIA, ο ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο και ο αντιπρόεδρος Βανς, σύμφωνα με δύο πηγές.

Ο Τραμπ δεν είναι υπέρ της ανάπτυξης χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν, θεωρώντας αντ’αυτού πως οι αεορπορικοί βομβαρδισμοί μπορούν να αναγκάσουν τους Ιρανούς να δεχτούν συμφωνία με τους δικούς του όρους. Ο Κέιν και άλλοι φαίνονται να θεωρούν ότι κάτι τέτοιο είναι μάλλον απίθανο, και έχουν προσπαθήσει να αναπτύξουν άλλες επιλογές που θα ταίριαζαν στις παραμέτρους του προέδρου, σύμφωνα με διάφορες πηγές.

Απαντώντας στο CNN, εκπρόσωπος του Κέιν είπε πως δεν σχολιάζει τις εμπιστευτικές του συζητήσεις με τον πρόεδρο ή άλλα στελέχη της κυβέρνησης. Επίσης αξιωματούχος του Λευκού Οίκου τόνισε πως ο πτέραρχος Κέιν είναι «απίστευτο asset στην ομάδα εθνικής ασφαλείας του προέδρου Τραμπ, και η συντριπτική επιτυχία των επιχειρήσεων Epic Fury, Midnight Hammer, Absolute Resolve μιλά από μόνη της».

Πάντως, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο πόλεμος έχει φτάσει σε ένα σημείο όπου πολλοί κορυφαίοι αξιωματούχοι πιστεύουν αυτό που ο ίδιος ο Κέιν είχε πει, πως «η αεροπορική ισχύς έχει τα όριά της». Ο Κέιν και άλλοι είχαν προβληματισμούς για πρόσφατο σχέδιο τον Ιούλιο για νέο κύμα πιο επιθετικών πληγμάτων, λόγω ανησυχίας για τις πιθανές επιπτώσεις κλιμάκωσης, ακόμα και αν ο Τραμπ φαινόταν έτοιμος να δώσει το πράσινο φως για μια «μαζική» επιχείρηση, σύμφωνα με μια από τις πηγές, που σημείωσε ότι οι μόνοι υπέρ ήταν στοιχεία της CENTCOM και ότι το Ισραήλ τασσόταν υπέρ μιας επιχείρησης που θα κλιμάκωνε τη σύγκρουση. Εν τέλει ο πρόεδρος έκανε πίσω μετά από συζητήσεις με συμμάχους στη Μέση Ανατολή που είπαν ότι ανησυχούσαν για τα ιρανικά αντίποινα. Παρόλα αυτά, ο πρόεδρος Τραμπ δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο αυτό για το μέλλον.

Παράγοντας που εμφανίζεται επίσης να παίζει ρόλο είναι η μείωση των αποθεμάτων πυρομαχικών για κάποια συστήματα- «κλειδιά». Προβληματισμούς έχουν εκφράσει τόσο ο Κέιν όσο και αξιωματούχοι στον Κόλπο.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα απειλήσει με επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές του Ιράν, μια κίνηση που κάποιες πηγές θεωρούν ότι μάλλον δεν θα κάνει το Ιράν να υποκύψει και σχεδόν σίγουρα θα φέρει αντίποινα σε ενεργειακές υποδομές χωρών του Κόλπου, καθώς και θα αποξενώσει περαιτέρω των ιρανικό πληθυσμό. Έχει σκεφτεί επίσης τους βομβαρδισμούς γεφυρών, μα, σύμφωνα με δεύτερη πηγή, και αυτό μάλλον δεν θα φέρει αποτελέσματα: «Δεν υπάρχουν πλέον και πολλά να χτυπήσεις, καθώς είναι κυνήγι θέσεων με drones και πυραύλους. Ο βομβαρδισμός σταθμών ηλεκτροπαραγωγής θα ήταν πολύ πιο σημαντικός από άποψης δημοσιότητας».

Όπως τονίζεται στο δημοσίευμα, αν και ο Κέιν εκφράζει προβληματισμούς, είναι προσεκτικός στο πώς παρουσιάζει τις πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις των στρατιωτικών επιλογών ώστε να συντηρεί τη σχέση του με τον Τραμπ.