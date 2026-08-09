Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Star Bulk Carriers σημείωσε σημαντική κερδοφορία το δεύτερο τρίμηνο του 2026, καταγράφοντας καθαρά κέρδη 144,9 εκατομμυρίων δολαρίων λόγω της ισχυρής ανάκαμψης των ναύλων ξηρού φορτίου.

Τα συνολικά καθαρά κέρδη για το πρώτο εξάμηνο του έτους ανήλθαν στα 203,5 εκατομμύρια δολάρια, ενώ το μέσο ημερήσιο έσοδο ανά πλοίο αυξήθηκε κατά 80% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Η εταιρεία προχώρησε σε αποπληρωμές δανείων άνω των 300 εκατομμυρίων δολαρίων κατά το πρώτο εξάμηνο, διατηρώντας παράλληλα ισχυρή ρευστότητα και συνεχίζοντας το πρόγραμμα ανανέωσης του στόλου της.

Παράλληλα, το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε μέρισμα 0,90 δολαρίων ανά μετοχή για το δεύτερο τρίμηνο, συνεχίζοντας τη συστηματική επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους της.

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Μία από τις ισχυρότερες περιόδους της τελευταίας τετραετίας διανύει η Star Bulk Carriers, συμφερόντων Πέτρου Παππά και Διευθύνοντος Συμβούλου, καθώς η εντυπωσιακή βελτίωση της αγοράς ξηρού φορτίου αποτυπώθηκε με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο στα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας.

Το δεύτερο τρίμηνο του 2026 ήταν το καλύτερο τρίμηνο της Star Bulk από το 2022, με μεγάλη αύξηση κερδών, ισχυρές ταμειακές ροές, σημαντική αποκλιμάκωση του χρέους και παράλληλη συνέχιση του προγράμματος ανανέωσης του στόλου.

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Τα καθαρά κέρδη του δεύτερου τριμήνου έφθασαν τα 144,9 εκατ. δολάρια, ή 1,30 δολάρια ανά μετοχή, όταν την αντίστοιχη περίοδο του 2025 ήταν ουσιαστικά μηδενικά, μόλις 39.000 δολάρια.

Σε προσαρμοσμένη βάση, τα κέρδη εκτινάχθηκαν στα 134,8 εκατ. δολάρια, έναντι 13,2 εκατ. δολαρίων έναν χρόνο νωρίτερα, ενώ το προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε περίπου στα 184,2 εκατ. δολάρια, από 68,9 εκατ. δολάρια.

Κέρδη 203,5 εκατ. δολαρίων στο εξάμηνο

Η μεγάλη επίδοση του δεύτερου τριμήνου ανέβασε τα συνολικά καθαρά κέρδη του πρώτου εξαμήνου του 2026 στα 203,5 εκατ. δολάρια. Η σύγκριση με το 2025 είναι εντυπωσιακή: τότε η εταιρεία είχε εμφανίσει στο αντίστοιχο εξάμηνο καθαρά κέρδη μόλις 501.000 δολαρίων.

Τα έσοδα από ταξίδια στο εξάμηνο ανήλθαν στα 638,6 εκατ. δολάρια, έναντι 478,1 εκατ. δολαρίων το 2025, ενώ το προσαρμοσμένο EBITDA έφθασε περίπου στα 298,6 εκατ. δολάρια.

Μόνο στο δεύτερο τρίμηνο, τα έσοδα από ταξίδια αυξήθηκαν κατά 44,5%, στα 357,4 εκατ. δολάρια, από 247,4 εκατ. δολάρια πέρυσι.

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Και όλα αυτά επιτεύχθηκαν παρά το γεγονός ότι η Star Bulk είχε μικρότερο μέσο αριθμό πλοίων: 134,3 έναντι 147,6 την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Το μεγάλο «όπλο» των 24.486 δολαρίων την ημέρα

Καθοριστικό ρόλο έπαιξε η θεαματική ανάκαμψη των ναύλων.

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Το μέσο ημερήσιο Time Charter Equivalent –το βασικό μέτρο απόδοσης ενός εμπορικού πλοίου– έφθασε στο δεύτερο τρίμηνο τα 24.486 δολάρια ανά πλοίο, από 13.624 δολάρια έναν χρόνο νωρίτερα.

Πρόκειται για αύξηση σχεδόν 80%.

Οι μεγαλύτερες κατηγορίες πλοίων του ομίλου πέτυχαν ακόμη υψηλότερες αποδόσεις:

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Capesize και Newcastlemax: 36.759 δολάρια ημερησίως

Post-Panamax και Kamsarmax: 20.400 δολάρια

Ultramax και Supramax: 20.270 δολάρια

Την ίδια στιγμή, το ημερήσιο λειτουργικό κόστος διατηρήθηκε στα 5.265 δολάρια ανά πλοίο, στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό για τα περιθώρια κερδοφορίας.

Σε επίπεδο εξαμήνου, το μέσο TCE διαμορφώθηκε στα 21.495 δολάρια ημερησίως, περίπου 65% υψηλότερα από τα 13.034 δολάρια του πρώτου εξαμήνου του 2025.

Ισχυρή κερδοφορία ακόμη και χωρίς τα έκτακτα έσοδα

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Στα αποτελέσματα συνέβαλαν και έκτακτοι παράγοντες. Η Star Bulk κατέγραψε όφελος περίπου 21 εκατ. δολαρίων από πωλήσεις καυσίμων, καθώς και κέρδη περίπου 12,35 εκατ. δολαρίων από πωλήσεις πλοίων.

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Ωστόσο, ακόμη και χωρίς αυτά τα έκτακτα στοιχεία, η υποκείμενη κερδοφορία παραμένει ιδιαίτερα υψηλή, όπως αποτυπώνεται στα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη των 134,8 εκατ. δολαρίων.

Πάνω από 300 εκατ. δολάρια για τη μείωση του χρέους

Εξίσου σημαντική είναι η εικόνα στο μέτωπο της ρευστότητας και του δανεισμού.

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Οι λειτουργικές ταμειακές ροές έφθασαν στο δεύτερο τρίμηνο τα 149,9 εκατ. δολάρια, καταγράφοντας ετήσια αύξηση περίπου 175%.

Στο πρώτο εξάμηνο ανήλθαν συνολικά στα 262,3 εκατ. δολάρια, έναντι 103 εκατ. δολαρίων την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Παράλληλα, η εταιρεία συνέχισε με ταχύ ρυθμό τη μείωση του δανεισμού της.

Στο εξάμηνο κατέβαλε περίπου 92,5 εκατ. δολάρια σε προγραμματισμένες αποπληρωμές, ενώ άλλα 215,8 εκατ. δολάρια αποπληρώθηκαν μέσω αναχρηματοδοτήσεων, πρόωρων εξοφλήσεων και πωλήσεων πλοίων.

Συνολικά, δηλαδή, οι αποπληρωμές χρέους μέσα σε μόλις έξι μήνες ξεπέρασαν τα 300 εκατ. δολάρια.

Στα τέλη Ιουνίου, τα ταμειακά διαθέσιμα και δεσμευμένα μετρητά της Star Bulk ανέρχονταν περίπου στα 563,7 εκατ. δολάρια, ενώ τα ίδια κεφάλαια διαμορφώνονταν στα 2,51 δισ. δολάρια.

Μετά την ολοκλήρωση των αναχρηματοδοτήσεων και των σχετικών προπληρωμών, η εταιρεία εκτιμά ότι θα διαθέτει 29 πλοία χωρίς βάρη.

Μέρισμα 0,90 δολαρίων – Πάνω από 2,15 δισ. στους μετόχους

Η υψηλή παραγωγή μετρητών επιτρέπει παράλληλα στη Star Bulk να συνεχίζει τις σημαντικές επιστροφές κεφαλαίου προς τους μετόχους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε μέρισμα 0,90 δολαρίων ανά μετοχή για το δεύτερο τρίμηνο, έναντι μόλις 0,05 δολαρίων την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Είχε προηγηθεί μέρισμα 0,50 δολαρίων για το πρώτο τρίμηνο, με αποτέλεσμα η συνολική διανομή του πρώτου εξαμήνου να φθάνει τα 1,40 δολάρια ανά μετοχή.

Πρόκειται μάλιστα για την 22η συνεχόμενη διανομή μερίσματος από το 2021.

Στο πρώτο εξάμηνο η εταιρεία διέθεσε περίπου 46,3 εκατ. δολάρια για επαναγορές μετοχών και περίπου 97,6 εκατ. δολάρια για μερίσματα.

Έτσι, περισσότερο από 140 εκατ. δολάρια επέστρεψαν στους μετόχους μέσα σε έξι μήνες, ενώ συνολικά οι επιστροφές κεφαλαίου μέσω μερισμάτων και επαναγορών έχουν πλέον ξεπεράσει τα 2,15 δισ. δολάρια.

Νέα πλοία και συνεχής ανανέωση του στόλου

Παρά την ισχυρή χρηματοοικονομική επίδοση, η Star Bulk δεν περιορίζεται στη διαχείριση των υφιστάμενων πλοίων. Συνεχίζει την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό του στόλου, απομακρύνοντας παλαιότερες μονάδες και παραλαμβάνοντας νεότευκτα πλοία.

Στο δεύτερο τρίμηνο παρέλαβε τρία από τα οκτώ νεότευκτα Kamsarmax του επενδυτικού της προγράμματος:

Star Evelina, Star Emma και Star Ellie.

Μέχρι το τέλος Ιουνίου είχαν ήδη καταβληθεί περίπου 164,9 εκατ. δολάρια για τα οκτώ πλοία, ενώ απέμεναν περίπου 122 εκατ. δολάρια κεφαλαιακών δαπανών για τα υπόλοιπα πέντε.

Δύο αναμένεται να παραδοθούν στο τρίτο τρίμηνο και τρία ακόμη στο τέταρτο.

Μετά την παράδοση των πέντε υπό ναυπήγηση Kamsarmax και την ολοκλήρωση συμφωνημένης πώλησης πλοίου, ο στόλος της Star Bulk αναμένεται να διαμορφωθεί στα 138 πλοία συνολικής μεταφορικής ικανότητας περίπου 13,8 εκατ. dwt.

Πέτρος Παππάς: Αισιοδοξία για τη συνέχεια

Ο διευθύνων σύμβουλος της Star Bulk, Πέτρος Παππάς, χαρακτήρισε το δεύτερο τρίμηνο το πιο κερδοφόρο της εταιρείας από το 2022, επισημαίνοντας ότι η ισχυρή αγορά ξηρού φορτίου μεταφράστηκε σε ιδιαίτερα ελκυστικά οικονομικά αποτελέσματα.

Η διοίκηση εμφανίζεται αισιόδοξη και για τη συνέχεια του 2026, εκτιμώντας ότι η ευνοϊκή σχέση προσφοράς και ζήτησης στην αγορά dry bulk παραμένει ισχυρή.

Παράλληλα, η Star Bulk επενδύει συστηματικά στην ενεργειακή αποδοτικότητα του στόλου της. Σύμφωνα με τον Πέτρο Παππά, περίπου το 88% των πλοίων έχει εξοπλιστεί με συσκευές εξοικονόμησης ενέργειας, ενώ έχει βελτιωθεί η απόδοση των κυτών με τη χρήση σιλικονούχων χρωμάτων και ρομποτικών συστημάτων καθαρισμού.

Όπως υπογραμμίζει ο ίδιος, οι παρεμβάσεις αυτές μειώνουν την κατανάλωση καυσίμων και τις εκπομπές ρύπων και ταυτόχρονα ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα του στόλου.

Η συνολική εικόνα αποτυπώνει μια εταιρεία που κατάφερε να αξιοποιήσει πλήρως την ανοδική ναυλαγορά: 203,5 εκατ. δολάρια καθαρά κέρδη στο εξάμηνο, σχεδόν 80% αύξηση του ημερήσιου TCE στο δεύτερο τρίμηνο, πάνω από 300 εκατ. δολάρια αποπληρωμές χρέους και περισσότερα από 140 εκατ. δολάρια επιστροφές κεφαλαίου στους μετόχους.

Και όλα αυτά με παράλληλη ανανέωση του στόλου και διατήρηση ισχυρής ρευστότητας, στοιχεία που τοποθετούν τη Star Bulk σε ιδιαίτερα ισχυρή θέση για να αξιοποιήσει την πορεία της διεθνούς αγοράς ξηρού φορτίου.