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Θανατηφόρο τροχαίο έλαβε χώρα το πρωί στον ΒΟΑΚ, στην Κρήτη, με μοτοσικλέτα να συγκρούεται με βανάκι, με αποτέλεσμα τον θάνατο του δικυκλιστή.

Σύμφωνα με το Cretalive, το δυστύχημα σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ωστόσο η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια ώστε ο άτυχος δικυκλιστής εκσφενδονίστηκε στο οδόστρωμα και βρήκε ακαριαία τον θάνατο.

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Όπως μετέδωσε το zarpanews, το περιστατικό έλαβε χώρα στο ύψος της διασταύρωσης προς Φρε.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας ΒΟΑΚ.



