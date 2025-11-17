Στη δημοσιότητα δόθηκε για πρώτη φορά η προδημοσίευση της νέας δράσης «Παράγουμε Εδώ», με συνολικό προϋπολογισμό 50 εκατομμύρια ευρώ, που στοχεύει στην ενδυνάμωση της εγχώριας παραγωγικής βάσης και στην ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο, απευθύνεται σε μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και σε κλάδους με σημαντική ανισορροπία μεταξύ εγχώριας προσφοράς και ζήτησης.

Ποιους αφορά και τι καλύπτει

Η χρηματοδότηση θα λειτουργήσει με ποσοστό δημόσιας επιχορήγησης 50% και ιδιωτικής συμμετοχής 50%, στο πλαίσιο του Κανονισμού De Minimis. Ο ελάχιστος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου ορίζεται στις 100.000 ευρώ, ενώ το ανώτατο όριο ενίσχυσης φτάνει τις 200.000 ευρώ.

Οι επιλέξιμες δαπάνες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επενδύσεων, όπως εκσυγχρονισμό παραγωγικού εξοπλισμού, τεχνολογική αναβάθμιση και υιοθέτηση λύσεων Industry 4.0, έρευνα και αγορά τεχνογνωσίας, πιστοποιήσεις ποιότητας, branding και redesign προϊόντων, καθώς και κάλυψη μισθολογικού κόστους νέου εξειδικευμένου προσωπικού.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Για να είναι επιλέξιμες, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον δύο πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις, να διαθέτουν μία τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας το προηγούμενο ημερολογιακό έτος και να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς σε έναν επιλέξιμο ΚΑΔ. Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων ορίζεται στους 24 μήνες. Σημαντικό είναι ότι ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει τον υψηλότερο κύκλο εργασιών που επέτυχε η επιχείρηση σε μία από τις τρεις τελευταίες διαχειριστικές περιόδους.

Δημόσια διαβούλευση σε εξέλιξη

Η προδημοσίευση τίθεται σε δημόσια διαβούλευση με στόχο τη βελτίωση των όρων υλοποίησης και την καλύτερη προετοιμασία της αναλυτικής πρόσκλησης. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς, επιχειρήσεις και εκπρόσωποι της αγοράς καλούνται να αποστείλουν τις προτάσεις και τα σχόλιά τους έως τις 15 Δεκεμβρίου 2025 στο email [email protected]. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ), χωρίς την προσκόμιση φυσικού φάκελου δικαιολογητικών.

Η δράση αποσκοπεί αφενός στην ενίσχυση της εγχώριας παραγωγικής βάσης σε καίριους τομείς και αφετέρου στην υποστήριξη και διεύρυνση του εξαγωγικού προσανατολισμού των ελληνικών επιχειρήσεων. Με την αύξηση της τοπικής παραγωγής σε προϊόντα υψηλής διεθνούς ζήτησης και τη βελτίωση των εξαγωγικών επιδόσεων, το πρόγραμμα αναμένεται να συμβάλει θετικά στην ελληνική οικονομία, ενισχύοντας παράλληλα την κάλυψη της εγχώριας ζήτησης με προϊόντα ελληνικής παραγωγής.

Κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων θα εφαρμοστεί συγκριτική αξιολόγηση, ενώ θα πραγματοποιούνται διασταυρώσεις μέσω εθνικών βάσεων δεδομένων, όπως της ΑΑΔΕ και της ΕΡΓΑΝΗ, για την επαλήθευση της ακρίβειας των στοιχείων.