Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ανακοίνωσε ότι δίνεται παράταση έως τα τέλη του ερχόμενου Σεπτεμβρίου στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων και την ημερομηνία ολοκλήρωσης της δράσης «e-Astypalea», που αφορά την επιδότηση για ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Ενδιαφερόμενοι πολίτες ή επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο νησί της Αστυπάλαιας, θα έχουν τη δυνατότητα να καταβάλουν έως τις 30 Σεπτεμβρίου το αίτημα που αφορά αγορά ή ενοικίαση για ηλεκτρικά αυτοκίνητα, όπως αναφέρει το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Αιτήματα καταβολής της ενίσχυσης θα γίνονται αποδεκτά έως τις 30 Απριλίου 2027.

Το πρόγραμμα «e-Astypalea» επιδοτεί την αγορά ή τη μίσθωση ηλεκτρικών οχημάτων από τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις του νησιού. Παράλληλα, επιδοτεί και την προαιρετική απόσυρση των παλαιών οχημάτων, με εξαίρεση τα ταξί για τα οποία είναι υποχρεωτική.

Οι δικαιούχοι του προγράμματος μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-astypalea.gov.gr, με χρήση των κωδικών taxisnet, ενώ ήδη λειτουργεί σχετικό help desk για την εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων.

Η δράση «e-Astypalea» είναι μέρος του έργου «Αστυπάλαια-έξυπνο και αειφόρο νησί» που έχει ως στόχο να καταστεί η Αστυπάλαια πρότυπο νησί για την κλιματικά ουδέτερη κινητικότητα.