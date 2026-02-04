Επιδότηση έως 1.300 ευρώ για τη σύνδεση κατοικιών και επαγγελματικών χώρων με το δημόσιο δίκτυο αποχέτευσης προδημοσιεύει το ΥΠΕΝ, μέσω της δράσης «Σύνδεση με το Δίκτυο αποχέτευσης» (προϋπολογισμός 30 εκατ. ευρώ). Το πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά σε φυσικά πρόσωπα, δεν έχει εισοδηματικά κριτήρια και «τρέχει» με first in – first served (όποιος προλάβει).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν εμπράγματο δικαίωμα (πλήρη κυριότητα/επικαρπία/ψιλή κυριότητα) σε κτίριο που χρησιμοποιείται ως κατοικία ή επαγγελματική στέγηκαι βρίσκεται σε επιλέξιμο οικισμό (άνω των 2.000 κατοίκων) με ολοκληρωμένο δίκτυο αποχέτευσης, αλλά το κτίριο δεν έχει συνδεθεί.

Σημαντικό: Ημιτελή ή υπό κατασκευή κτίρια δεν είναι επιλέξιμα.

Η επιδότηση είναι εφάπαξ (κατ’ αποκοπή) και υπολογίζεται βάσει νόμιμων παραστατικών για εργασίες/υλικά/εξοπλισμό, με ΦΠΑ επιλέξιμο.

Ηπειρωτική χώρα (πλην νήσων):

850€ χωρίς αντλία

1.100€ με αντλία

Νησιωτικές περιοχές:

1.050€ χωρίς αντλία

1.300€ με αντλία

Για κάθε ΑΦΜ μπορεί να υποβληθεί πάνω από μία αίτηση για διαφορετικές συνδέσεις, με ανώτατο όριο τρεις (3) αιτήσεις ανά οικισμό. Για κάθε σύνδεση, όμως, υποβάλλεται μία (1) μόνο αίτηση.

Σύμφωνα με την προδημοσίευση, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει μεριμνήσει για:

κωδικούς TAXISnet,

σωστό Ε9 (να εμφανίζεται το ακίνητο),

συναίνεση συγκυρίων/συνιδιοκτητών όπου απαιτείται,

έγκριση σύνδεσης από τον αρμόδιο φορέα (ΔΕΥΑ ή Δήμο) και – όπου χρειάζεται – σχετική βεβαίωση για την εξωτερική διακλάδωση (έγγραφα που πρέπει να έχουν εκδοθεί μετά την προδημοσίευση).

Προθεσμίες και διαδικασία

Η ολοκλήρωση της σύνδεσης δεν μπορεί να ξεπερνά τους 10 μήνες από την απόφαση υπαγωγής.

Οι αιτήσεις θα γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Το ακριβές χρονικό διάστημα υποβολής και οι όροι θα καθοριστούν με Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Η αξιολόγηση θα είναι άμεση, με βάση τη χρονική προτεραιότητα και τους διαθέσιμους πόρους.

Το «κλειδί»: αν μένετε σε επιλέξιμο οικισμό

Το ΥΠΕΝ παραπέμπει στη λίστα με τους επιλέξιμους οικισμούς και στο υλικό της προδημοσίευσης (FAQ κ.λπ.) μέσω της σχετικής ιστοσελίδας του προγράμματος.

