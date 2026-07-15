Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η υπέρβαση των φορολογικών εσόδων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 δημιουργεί ισχυρό δημοσιονομικό περιθώριο για νέες παρεμβάσεις υπέρ νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ενόψει των ανακοινώσεων του πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε στα 4,48 δισ. ευρώ, υπερδιπλάσιο από τον αρχικό στόχο των 1,95 δισ. ευρώ. Αν και μέρος της διαφοράς οφείλεται σε μεταφορά πληρωμών και λογιστικές προσαρμογές, το αποτέλεσμα παραμένει καλύτερο των προβλέψεων.

Advertisement

Advertisement

Καθοριστικό ρόλο έπαιξαν τα φορολογικά έσοδα. Ακόμη και αν αφαιρεθούν έκτακτες εισπράξεις από την παραχώρηση της Εγνατίας Οδού και την άδεια καζίνο στο Ελληνικό, τα έσοδα από φόρους ήταν 679 εκατ. ευρώ υψηλότερα από τον στόχο, καταγράφοντας αύξηση 2,1%. Μόνο τον Ιούνιο οι εισπράξεις από φόρους ξεπέρασαν τον στόχο κατά 508 εκατ. ευρώ, δηλαδή κατά 9,4%.

Η εικόνα αυτή ενισχύει τις προσδοκίες ότι η κυβέρνηση θα έχει μεγαλύτερη ευχέρεια να ανακοινώσει νέα μέτρα στήριξης στη ΔΕΘ, όπως φορολογικές ελαφρύνσεις ή ενισχύσεις για συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες.

Την ίδια ώρα, όμως, τα στοιχεία αναδεικνύουν και μια διαφορετική πραγματικότητα: το δημοσιονομικό περιθώριο δημιουργείται κυρίως επειδή οι πολίτες και οι επιχειρήσεις καταβάλλουν περισσότερους φόρους από όσους είχε προβλέψει ο προϋπολογισμός. Με άλλα λόγια, ο «κουμπαράς» του κράτους γεμίζει από την αυξημένη φορολογική επιβάρυνση, γεγονός που εντείνει τις προσδοκίες ότι ένα μέρος αυτών των εσόδων θα επιστρέψει στην κοινωνία με τη μορφή μόνιμων φοροελαφρύνσεων ή στοχευμένων παροχών.