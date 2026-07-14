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Παράταση έως το τέλος του 2027 σχεδιάζει η κυβέρνηση για το φορολογικό κίνητρο που απαλλάσσει από τον φόρο εισοδήματος τα ενοίκια ιδιοκτητών οι οποίοι επαναφέρουν στην αγορά κατοικίες που παρέμεναν κλειστές ή μετατρέπουν ακίνητα από βραχυχρόνια σε μακροχρόνια μίσθωση. Το μέτρο, που εφαρμόζεται στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της στεγαστικής κρίσης, έχει στόχο να αυξήσει την προσφορά διαθέσιμων κατοικιών και να συγκρατήσει τις πιέσεις στις τιμές των ενοικίων.

Σήμερα, οι ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν κατοικίες οι οποίες ήταν κλειστές για τουλάχιστον τρία χρόνια ή αποσύρουν ακίνητα από πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης και τα διαθέτουν για μακροχρόνια ενοικίαση, απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος επί των ενοικίων για διάστημα τριών ετών, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας. Η απαλλαγή αφορά κατοικίες έως 120 τ.μ., ενώ για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες το όριο αυξάνεται κατά 20 τ.μ. για κάθε παιδί μετά το δεύτερο.

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Η παράταση του μέτρου έως το 2027 αναμένεται να δώσει περισσότερο χρόνο σε ιδιοκτήτες που σχεδιάζουν να ανακαινίσουν ή να αξιοποιήσουν ανεκμετάλλευτα ακίνητα, αξιοποιώντας παράλληλα και τα προγράμματα επιδότησης ανακαίνισης που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του οικονομικού επιτελείου, τα φορολογικά κίνητρα αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης πολιτικής για την ενίσχυση της αγοράς μακροχρόνιας μίσθωσης. Στο τραπέζι παραμένουν επίσης πρόσθετες παρεμβάσεις που θα ενθαρρύνουν τη διάθεση περισσότερων κατοικιών προς ενοικίαση, με στόχο την αντιμετώπιση της έλλειψης διαθέσιμων ακινήτων και τη σταδιακή αποκλιμάκωση της στεγαστικής πίεσης.