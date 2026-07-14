Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η εγγύηση μίσθωσης αποτελεί οικονομική εξασφάλιση για τον ιδιοκτήτη και καλύπτει αποκλειστικά απλήρωτα μισθώματα, οφειλές κοινοχρήστων ή ζημιές πέραν της φυσιολογικής φθοράς.

Ο ιδιοκτήτης οφείλει να επιστρέψει το ποσό της εγγύησης εφόσον ο ενοικιαστής έχει εκπληρώσει όλες τις οικονομικές του υποχρεώσεις και παραδίδει το ακίνητο σε καλή κατάσταση.

Κάθε παρακράτηση της εγγύησης απαιτεί από τον ιδιοκτήτη την προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων, όπως τιμολόγια επισκευών ή αποδείξεις οφειλών, προς τεκμηρίωση των απαιτήσεών του.

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας συνιστά τη σύνταξη πρωτοκόλλου παράδοσης και τη λήψη φωτογραφικού υλικού για την αποφυγή μελλοντικών διαφωνιών μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων μερών.

Σε περίπτωση αυθαίρετης παρακράτησης της εγγύησης, ο ενοικιαστής έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει το οφειλόμενο ποσό μέσω της δικαστικής οδού για τη διασφάλιση των συμφερόντων του.

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Η επιστροφή της εγγύησης μετά τη λήξη μιας μίσθωσης αποτελεί μία από τις συχνότερες αιτίες διαφωνίας μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών. Πολλοί μισθωτές θεωρούν ότι η εγγύηση πρέπει να τους επιστρέφεται αυτομάτως με την αποχώρησή τους από το ακίνητο, ενώ αρκετοί ιδιοκτήτες πιστεύουν ότι μπορούν να την παρακρατήσουν κατά την κρίση τους. Η πραγματικότητα, όμως, είναι διαφορετική.

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ) διευκρινίζει ότι η εγγύηση, η οποία συνήθως αντιστοιχεί σε ένα ή δύο μηνιαία μισθώματα, λειτουργεί αποκλειστικά ως οικονομική εξασφάλιση του ιδιοκτήτη για συγκεκριμένες περιπτώσεις. Πρόκειται για απλήρωτα ενοίκια, ανεξόφλητους λογαριασμούς ή κοινόχρηστα που βαρύνουν τον ενοικιαστή, καθώς και για ζημιές στο ακίνητο που υπερβαίνουν τη φυσιολογική φθορά από τη χρήση.

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Η παρακράτηση της εγγύησης δεν μπορεί να γίνει αυθαίρετα. Ο ιδιοκτήτης οφείλει να αποδείξει τις απαιτήσεις του με στοιχεία, όπως αποδείξεις οφειλών, φωτογραφικό υλικό ή τεχνική έκθεση που τεκμηριώνει τις ζημιές. Επίσης, είναι δυνατόν, εφόσον συμφωνήσουν και οι δύο πλευρές, η εγγύηση να συμψηφιστεί με το τελευταίο ή τα τελευταία ενοίκια πριν από την παράδοση του ακινήτου.

Αντίθετα, όταν ο ενοικιαστής έχει εξοφλήσει όλες τις οικονομικές του υποχρεώσεις, έχει τηρήσει τους όρους της σύμβασης και παραδίδει το ακίνητο στην κατάσταση που το παρέλαβε, λαμβάνοντας υπόψη τη φυσιολογική φθορά, ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να επιστρέψει την εγγύηση αμέσως μετά τον έλεγχο του ακινήτου.

Για να αποφεύγονται οι συγκρούσεις, η ΕΕΚΕ συνιστά να συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής, να λαμβάνονται φωτογραφίες ή βίντεο της κατάστασης του ακινήτου, να φυλάσσονται οι αποδείξεις εξόφλησης λογαριασμών και κοινοχρήστων και να υπάρχει πάντοτε γραπτή επιβεβαίωση είτε για την επιστροφή είτε για την αιτιολογημένη παρακράτηση της εγγύησης.

Η Ένωση υπενθυμίζει στους ενοικιαστές να μην αποχωρούν από το ακίνητο χωρίς γραπτή συμφωνία για την επιστροφή της εγγύησης, ενώ καλεί τους ιδιοκτήτες να αποφεύγουν οποιαδήποτε παρακράτηση χωρίς επαρκή τεκμηρίωση, καθώς σε διαφορετική περίπτωση ο ενοικιαστής μπορεί να διεκδικήσει δικαστικά το ποσό που του αναλογεί.

Για πληροφορίες, υποβολή ερωτημάτων ή καταγγελιών, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στην Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ). [Τηλ : 210-8817730, e-mail: [email protected]].