Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η θερινή εκπτωτική περίοδος ξεκινά σήμερα και θα διαρκέσει έως τις 31 Αυγούστου, προσφέροντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα για προγραμματισμένες αγορές.

Οι επιχειρήσεις ευελπιστούν σε αύξηση του τζίρου τους, ενώ τα καταστήματα θα παραμείνουν προαιρετικά ανοιχτά την Κυριακή 19 Ιουλίου.

Οι καταναλωτές καλούνται να είναι προσεκτικοί στις αγορές τους λόγω της ακρίβειας, συγκρίνοντας τιμές και αναζητώντας πραγματικές προσφορές.

Η νομοθεσία υποχρεώνει τις επιχειρήσεις να αναγράφουν τόσο την παλαιά όσο και τη νέα τιμή, χρησιμοποιώντας ως αναφορά τη χαμηλότερη τιμή των τελευταίων τριάντα ημερών.

Για την αποφυγή παραπλάνησης, οι ειδικοί προτείνουν τον έλεγχο της ποιότητας των προϊόντων και την τήρηση των αποδείξεων αγοράς κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων.

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Από σήμερα ξεκινά η μεγαλύτερη εκπτωτική περίοδος του καλοκαιριού, με τις επιχειρήσεις να ποντάρουν σε αυξημένη κίνηση και τους καταναλωτές να ελπίζουν ότι θα μπορέσουν να αποκτήσουν προϊόντα που μέχρι χθες θεωρούσαν απρόσιτα.

Οι θερινές εκπτώσεις αποτελούν κάθε χρόνο μια σημαντική «ανάσα» τόσο για την αγορά όσο και για τα νοικοκυριά. Για τους εμπόρους είναι μια ευκαιρία να αυξήσουν τον τζίρο τους και να ανανεώσουν τα αποθέματά τους. Για τους καταναλωτές, είναι ίσως η καλύτερη περίοδος του χρόνου για να πραγματοποιήσουν προγραμματισμένες αγορές σε αισθητά χαμηλότερες τιμές.

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Φέτος, όμως, οι εκπτώσεις αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Η ακρίβεια εξακολουθεί να πιέζει τον οικογενειακό προϋπολογισμό και οι περισσότεροι καταναλωτές εμφανίζονται περισσότερο προσεκτικοί από ποτέ. Δεν αγοράζουν παρορμητικά. Συγκρίνουν τιμές, αναζητούν πραγματικές προσφορές και προσπαθούν να αξιοποιήσουν κάθε ευρώ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Οι εκπτώσεις θα διαρκέσουν έως το τέλος Αυγούστου

Η θερινή εκπτωτική περίοδος ξεκινά σήμερα και ολοκληρώνεται στις 31 Αυγούστου, δίνοντας στους καταναλωτές αρκετές εβδομάδες για να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους χωρίς πίεση χρόνου.

Παράλληλα, την Κυριακή 19 Ιουλίου τα εμπορικά καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά, δίνοντας μια επιπλέον ευκαιρία για αγορές σε όσους δεν μπορούν να επισκεφθούν την αγορά τις καθημερινές.

Προσοχή στις εντυπωσιακές επιγραφές

Οι μεγάλες ταμπέλες που διαφημίζουν εκπτώσεις 50%, 60% ή ακόμη και 70% τραβούν εύκολα το βλέμμα. Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το σημαντικότερο στοιχείο δεν είναι το ποσοστό της έκπτωσης αλλά η πραγματική τιμή του προϊόντος.

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Η νομοθεσία υποχρεώνει τις επιχειρήσεις να αναγράφουν με σαφήνεια τόσο την παλαιά όσο και τη νέα τιμή. Μάλιστα, η τιμή αναφοράς πρέπει να είναι η χαμηλότερη στην οποία πωλούνταν το προϊόν τις τελευταίες 30 ημέρες πριν από την έναρξη των εκπτώσεων. Η διάταξη αυτή έχει στόχο να αποτρέψει τεχνητές αυξήσεις τιμών λίγο πριν από τις εκπτώσεις και την παραπλάνηση των καταναλωτών.

Πέντε κινήσεις που μπορούν να σας εξοικονομήσουν χρήματα

Όσοι θέλουν να αξιοποιήσουν πραγματικά τις εκπτώσεις καλό είναι να ακολουθήσουν μερικούς απλούς κανόνες:

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Να αγοράζουν προϊόντα που πραγματικά χρειάζονται και όχι επειδή απλώς βρίσκονται σε έκπτωση.

Να συγκρίνουν τις τιμές σε διαφορετικά καταστήματα ή ηλεκτρονικά καταστήματα.

Να ελέγχουν την ποιότητα του προϊόντος πριν από την αγορά.

Να ζητούν πάντα την απόδειξη αγοράς.

Να ενημερώνονται για την πολιτική αλλαγών και επιστροφών του καταστήματος.

Η μεγάλη δοκιμασία για την αγορά

Οι θερινές εκπτώσεις δεν αποτελούν μόνο γιορτή των αγορών. Είναι και ένα σημαντικό «τεστ» για το ελληνικό λιανεμπόριο.

Οι επιχειρήσεις ευελπιστούν ότι η αυξημένη τουριστική κίνηση, σε συνδυασμό με την παραδοσιακά υψηλή καταναλωτική διάθεση της περιόδου, θα οδηγήσει σε μεγαλύτερους τζίρους σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες.

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Από την άλλη πλευρά, οι καταναλωτές καλούνται να ισορροπήσουν ανάμεσα στην ανάγκη για οικονομία και στην επιθυμία να επωφεληθούν από τις χαμηλότερες τιμές.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι από σήμερα ξεκινά ένα δίμηνο έντονου εμπορικού ενδιαφέροντος, στο οποίο θα κριθεί τόσο η πορεία της αγοράς όσο και η δυνατότητα των νοικοκυριών να πραγματοποιήσουν αγορές με το μικρότερο δυνατό κόστος.

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