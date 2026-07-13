Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η κυβέρνηση προαναγγέλλει έκπτωση δέκα λεπτών ανά λίτρο στη βενζίνη και πέντε λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, σε συνεργασία με τα ελληνικά διυλιστήρια.

Η μείωση αναμένεται να ενσωματώνεται απευθείας στην τελική τιμή πώλησης των καυσίμων, χωρίς την απαίτηση υποβολής αίτησης ή χρήσης ειδικής πλατφόρμας από τους οδηγούς.

Οι οδηγοί βενζινοκίνητων οχημάτων θα εξοικονομούν έως πέντε ευρώ ανά γέμισμα ρεζερβουάρ, ενώ η εφαρμογή του μέτρου στα πρατήρια θα πραγματοποιηθεί σταδιακά.

Το μέτρο αποσκοπεί στη συγκράτηση των τιμών λιανικής, αντιδρώντας στις διεθνείς αναταράξεις που έχουν επιβαρύνει σημαντικά το κόστος μετακίνησης των καταναλωτών και των επαγγελματιών.

Οι επίσημες ανακοινώσεις των αρμόδιων υπουργείων θα αποσαφηνίσουν σύντομα την ακριβή ημερομηνία έναρξης και τον μηχανισμό ελέγχου της αγοράς για τη διασφάλιση της έκπτωσης.

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Έως και 5 ευρώ λιγότερα αναμένεται να πληρώνει ένας οδηγός κάθε φορά που γεμίζει το ρεζερβουάρ του με βενζίνη, εφόσον εφαρμοστεί όπως έχει προαναγγελθεί η έκπτωση των 10 λεπτών ανά λίτρο που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, σε συνεργασία με τα δύο ελληνικά διυλιστήρια. Αντίστοιχα, για το πετρέλαιο κίνησης η μείωση υπολογίζεται στα 5 λεπτά ανά λίτρο, προσφέροντας επίσης μια σημαντική οικονομική ανάσα σε εκατοντάδες χιλιάδες οδηγούς.

Παρότι οι τελικές λεπτομέρειες εφαρμογής δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί επισήμως, οι μέχρι σήμερα πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι η έκπτωση δεν θα απαιτεί αίτηση, πλατφόρμα ή επιστροφή χρημάτων, αλλά θα ενσωματώνεται απευθείας στην τιμή πώλησης των καυσίμων.

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Πώς εκτιμάται ότι θα εφαρμοστεί το μέτρο

Με βάση όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι σήμερα, η μείωση αναμένεται να ξεκινήσει από τα ελληνικά διυλιστήρια, τα οποία θα διαθέτουν τα καύσιμα στις εταιρείες εμπορίας με μειωμένη τιμή. Στη συνέχεια, η έκπτωση θα μεταφέρεται στην αλυσίδα διανομής και τελικά θα αποτυπώνεται στην αντλία του πρατηρίου. Εφόσον επιβεβαιωθεί αυτό το μοντέλο, ο καταναλωτής θα βλέπει απευθείας τη χαμηλότερη τιμή κατά τον ανεφοδιασμό του, χωρίς να χρειάζεται να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια.

Οι επίσημες ανακοινώσεις, πάντως, αναμένονται τις επόμενες ημέρες και θα αποσαφηνίσουν τον ακριβή μηχανισμό εφαρμογής, καθώς και την ημερομηνία έναρξης του μέτρου.

Πόσα χρήματα θα γλιτώνει ο οδηγός

Το πραγματικό όφελος εξαρτάται από την ποσότητα καυσίμου που προμηθεύεται κάθε οδηγός.

Παράδειγμα 1 – Βενζίνη

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Ένας οδηγός που γεμίζει το ρεζερβουάρ του με 50 λίτρα αμόλυβδης θα έχει:

Έκπτωση: 0,10 ευρώ × 50 λίτρα = 5 ευρώ.

Εάν πραγματοποιεί τέσσερα γεμίσματα τον μήνα, το συνολικό όφελος θα φτάνει περίπου τα 20 ευρώ μηνιαίως.

Παράδειγμα 2 – Πετρέλαιο κίνησης

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Για όχημα diesel με ανεφοδιασμό 50 λίτρων, η έκπτωση διαμορφώνεται σε:

0,05 ευρώ × 50 λίτρα = 2,50 ευρώ ανά γέμισμα.

Με τέσσερις ανεφοδιασμούς τον μήνα, η εξοικονόμηση μπορεί να αγγίξει τα 10 ευρώ.

Για επαγγελματίες οδηγούς, ταξί, εταιρικά οχήματα ή όσους πραγματοποιούν πολλά χιλιόμετρα κάθε μήνα, το συνολικό όφελος θα είναι σημαντικά μεγαλύτερο.

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Δεν θα τη δουν όλα τα πρατήρια την ίδια ημέρα

Ακόμη και αν το μέτρο τεθεί άμεσα σε εφαρμογή, δεν σημαίνει ότι όλα τα πρατήρια θα εμφανίσουν ταυτόχρονα τις μειωμένες τιμές. Πολλά διαθέτουν αποθέματα που αγοράστηκαν πριν από την ανακοίνωση του μέτρου και ενδέχεται να χρειαστούν λίγες ημέρες μέχρι να παραλάβουν νέες ποσότητες καυσίμων με μειωμένο κόστος. Έτσι, η μεταφορά της έκπτωσης στην αντλία πιθανότατα θα γίνει σταδιακά.

Στόχος να συγκρατηθούν οι αυξήσεις

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Η παρέμβαση αποφασίστηκε μετά τις αναταράξεις στις διεθνείς αγορές πετρελαίου, οι οποίες οδήγησαν σε αυξήσεις των τιμών λιανικής στα καύσιμα.

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Με την τουριστική περίοδο να βρίσκεται στην κορύφωσή της και τις μετακινήσεις να αυξάνονται σημαντικά, η κυβέρνηση επιδιώκει να περιορίσει μέρος της επιβάρυνσης που αντιμετωπίζουν νοικοκυριά και επαγγελματίες.

Τι αναμένεται να διευκρινιστεί

Παρά την εξαγγελία του μέτρου, υπάρχουν ακόμη αρκετές λεπτομέρειες που αναμένονται από τα αρμόδια υπουργεία και τους εμπλεκόμενους φορείς.

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Συγκεκριμένα, θα πρέπει να αποσαφηνιστούν:

η ακριβής ημερομηνία έναρξης της έκπτωσης,

ο τρόπος με τον οποίο θα διασφαλιστεί ότι η μείωση θα περάσει ολόκληρη στον καταναλωτή,

αν θα αφορά όλα τα είδη βενζίνης και πετρελαίου κίνησης,

καθώς και ο μηχανισμός ελέγχου της αγοράς.

Μέχρι να υπάρξουν οι επίσημες ανακοινώσεις, το επικρατέστερο σενάριο είναι ότι οι οδηγοί θα διαπιστώνουν το όφελος απευθείας στην αντλία. Αν επιβεβαιωθεί, ένας οδηγός με βενζινοκίνητο όχημα θα μπορεί να εξοικονομεί έως 5 ευρώ σε κάθε φουλάρισμα, χωρίς καμία αίτηση ή πρόσθετη διαδικασία, γεγονός που καθιστά το μέτρο άμεσα αντιληπτό στην καθημερινότητα και στην τσέπη του καταναλωτή.