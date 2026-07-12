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Για χιλιάδες νοικοκυριά που βασίζονται σε επιδόματα και ασφαλιστικές παροχές για να καλύψουν τις καθημερινές τους ανάγκες, οι πληρωμές του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ αποτελούν κάθε μήνα μια κρίσιμη οικονομική «ανάσα». Την περίοδο 13 έως 17 Ιουλίου θα καταβληθούν συνολικά 53.256.332,01 ευρώ σε 51.818 δικαιούχους, μέσω εφάπαξ παροχών, επιδομάτων ανεργίας, άδειας μητρότητας και προγραμμάτων απασχόλησης.

Οι προγραμματισμένες καταβολές αποτελούν μέρος του τακτικού σχεδιασμού του Υπουργείου Εργασίας, με στόχο την έγκαιρη οικονομική ενίσχυση ασφαλισμένων, ανέργων, νέων μητέρων και εργαζομένων που συμμετέχουν σε επιδοτούμενα προγράμματα.

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Οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ

Το μεγαλύτερο μέρος των καταβολών του e-ΕΦΚΑ αφορά τα εφάπαξ βοηθήματα, καθώς από 13 έως και 17 Ιουλίου θα διατεθούν 14 εκατ. ευρώ σε 650 δικαιούχους, μετά την έκδοση των σχετικών αποφάσεων.

Παράλληλα, την Τρίτη 14 Ιουλίου θα καταβληθούν 256.332,01 ευρώ σε 168 δικαιούχους για παροχές του πρώην ΟΑΕΕ.

Τι πληρώνει η ΔΥΠΑ

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης θα πραγματοποιήσει τρεις βασικές κατηγορίες πληρωμών:

18 εκατ. ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.

σε για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα. 3 εκατ. ευρώ σε 4.000 μητέρες για την επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

σε για την επιδοτούμενη άδεια μητρότητας. 18 εκατ. ευρώ σε 17.000 δικαιούχους που συμμετέχουν σε επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης.

Στήριξη νοικοκυριών και αγοράς εργασίας

Οι συγκεκριμένες πληρωμές ενισχύουν τη ρευστότητα χιλιάδων νοικοκυριών, ενώ παράλληλα στηρίζουν την αγορά εργασίας μέσω των προγραμμάτων απασχόλησης της ΔΥΠΑ. Ιδιαίτερη σημασία έχουν τόσο οι καταβολές των επιδομάτων ανεργίας, που αποτελούν βασικό δίχτυ προστασίας για όσους βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας, όσο και η επιδότηση της άδειας μητρότητας, η οποία ενισχύει τις εργαζόμενες μητέρες κατά τη διάρκεια της ανατροφής των παιδιών τους.

Οι δικαιούχοι καλό είναι να παρακολουθούν τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες των αρμόδιων φορέων, καθώς οι πιστώσεις πραγματοποιούνται σταδιακά σύμφωνα με το πρόγραμμα των καταβολών.