Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η ΔΙΑΣ επεκτείνει την υπηρεσία IRIS στις επιχειρήσεις εντός του 2027, επιτρέποντας διασυνοριακές συναλλαγές και εντάσσοντας σταδιακά όλες τις ελληνικές τράπεζες στο ευρωπαϊκό δίκτυο άμεσων πληρωμών.

Ο σχεδιασμός προβλέπει τη δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού δικτύου που θα καλύπτει δεκαοκτώ χώρες, μειώνοντας την εξάρτηση από διεθνείς κολοσσούς των ψηφιακών πληρωμών.

Η υπηρεσία υιοθετεί νέες τεχνολογίες για πληρωμές χωρίς τη χρήση κωδικών QR, στοχεύοντας στην ταχύτερη και ασφαλέστερη εξυπηρέτηση των 4,6 εκατομμυρίων ενεργών χρηστών της.

Οι φορολογικοί έλεγχοι της ΑΑΔΕ επικεντρώνονται αποκλειστικά στις συναλλαγές μέσω επαγγελματικών λογαριασμών, ενώ οι μεταφορές χρημάτων μεταξύ ιδιωτών παραμένουν εκτός του πεδίου αυτών των ελέγχων.

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Το επόμενο μεγάλο βήμα στην εξέλιξη των ηλεκτρονικών πληρωμών ετοιμάζει η ΔΙΑΣ, καθώς το IRIS, που ήδη χρησιμοποιούν εκατομμύρια πολίτες για άμεσες μεταφορές χρημάτων, επεκτείνεται μέσα στο 2027 και στις επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα αποκτά πανευρωπαϊκή διάσταση. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι καθημερινές συναλλαγές, τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τις επιχειρήσεις.

Τις εξελίξεις αποκάλυψε η διευθύνουσα σύμβουλος της ΔΙΑΣ, Σταυρούλα Καμπουρίδου, μιλώντας στην εκπομπή Limit Up του OPEN, περιγράφοντας τον σχεδιασμό για τη δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού δικτύου άμεσων πληρωμών, το οποίο θα επιτρέπει στους χρήστες να πραγματοποιούν συναλλαγές με την ίδια ευκολία σε πολλές χώρες της Ευρώπης.

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Το IRIS περνά στη νέα εποχή

Μέχρι σήμερα το IRIS έχει καθιερωθεί κυρίως στις μεταφορές χρημάτων μεταξύ ιδιωτών, αλλά και στις πληρωμές προς ελεύθερους επαγγελματίες μέσω του IRIS P2B. Το επόμενο βήμα, όμως, είναι πολύ μεγαλύτερο.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ΔΙΑΣ, από το 2027 οι επιχειρήσεις θα μπορούν να αξιοποιούν το IRIS όχι μόνο στην ελληνική αγορά, αλλά και στις διασυνοριακές συναλλαγές, διευκολύνοντας τις αγορές τόσο σε ηλεκτρονικά όσο και σε φυσικά καταστήματα.

Παράλληλα, προχωρά η διασύνδεση των ελληνικών τραπεζών με το ευρωπαϊκό δίκτυο. Ήδη συμμετέχουν η Eurobank, η Τράπεζα Πειραιώς και η Viva, ενώ ακολουθούν η Εθνική Τράπεζα, η Snappi και η CrediaBank. Στόχος είναι μέχρι το τέλος του έτους να έχουν ενταχθεί όλες οι ελληνικές τράπεζες.

Πληρωμές χωρίς κάρτες και χωρίς… QR

Η ΔΙΑΣ συνεργάζεται ήδη με τις τράπεζες ώστε οι πληρωμές μέσω IRIS να γίνουν ακόμη πιο εύκολες, υιοθετώντας λειτουργίες αντίστοιχες με εκείνες των ψηφιακών πορτοφολιών, όπως το Apple Wallet. Στόχος είναι ο καταναλωτής να μπορεί να πληρώνει με μία απλή κίνηση, χωρίς την ανάγκη σάρωσης QR Code, κάτι που εκτιμάται ότι θα επιταχύνει σημαντικά τη χρήση της υπηρεσίας.

Η Ευρώπη θέλει τις δικές της πληρωμές

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να αποκτήσει μεγαλύτερη αυτονομία στον τομέα των ψηφιακών πληρωμών, περιορίζοντας σταδιακά την εξάρτηση από αμερικανικούς κολοσσούς όπως η Visa, η Mastercard, το Apple Pay και το Google Pay.

Στο πλαίσιο αυτό, το ελληνικό IRIS έχει ήδη διασυνδεθεί με το Bizum της Ισπανίας, το Bancomat της Ιταλίας και το MB Way της Πορτογαλίας, ενώ ακολουθεί η σύνδεση με το Wero, που λειτουργεί στη Γαλλία, τη Γερμανία, το Βέλγιο και την Αυστρία.

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Ο στόχος είναι ιδιαίτερα φιλόδοξος, μέχρι τα τέλη του 2026 ή στις αρχές του 2027 το ενιαίο δίκτυο θα καλύπτει 18 ευρωπαϊκές χώρες και περίπου 176 εκατομμύρια χρήστες, δημιουργώντας μία από τις μεγαλύτερες υποδομές άμεσων πληρωμών στην Ευρώπη.

4,6 εκατομμύρια χρήστες και συνεχής ανάπτυξη

Οι ενεργοί χρήστες έχουν πλέον φτάσει τα 4,6 εκατομμύρια, ενώ καθημερινά εγγράφονται περίπου 2.000 νέοι χρήστες, γεγονός που το καθιστά ένα από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα ψηφιακά προϊόντα στη χώρα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ηλικιακή κατανομή των χρηστών. Η υπηρεσία δεν χρησιμοποιείται πλέον μόνο από τους νέους, καθώς περισσότεροι από 300.000 πολίτες άνω των 65 ετών πραγματοποιούν ήδη συναλλαγές μέσω IRIS, επιβεβαιώνοντας ότι οι άμεσες ψηφιακές πληρωμές γίνονται σταδιακά καθημερινή συνήθεια για όλες τις ηλικίες.

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Τι ισχύει για την ΑΑΔΕ

Απαντώντας στις ανησυχίες που εκφράζονται κατά καιρούς για τις μεταφορές χρημάτων μέσω IRIS, η επικεφαλής της ΔΙΑΣ ξεκαθάρισε ότι οι μικρές συναλλαγές μεταξύ φίλων, συγγενών ή γνωστών δεν αποτελούν αντικείμενο φορολογικού ελέγχου.

Οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ επικεντρώνονται στις συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών. Για τον σκοπό αυτό λειτουργεί ήδη το IRIS P2B, μέσω του οποίου οι πληρωμές καταγράφονται κανονικά, ενώ ο καταναλωτής λαμβάνει όλα τα σχετικά φορολογικά οφέλη.

Σήμερα περίπου 600.000 επαγγελματίες έχουν ενταχθεί στην υπηρεσία, ενώ μόνο από τις αρχές του έτους οι εισπράξεις μέσω IRIS P2B έχουν φτάσει τα 145 εκατ. ευρώ.

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Η μεταφορά χρημάτων ολοκληρώνεται σε περίπου δύο δευτερόλεπτα, απευθείας από τραπεζικό λογαριασμό σε τραπεζικό λογαριασμό, χωρίς να απαιτείται αποθήκευση στοιχείων καρτών, γεγονός που ενισχύει τόσο την ταχύτητα όσο και την ασφάλεια των συναλλαγών.