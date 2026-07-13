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Σε πλήρη εφαρμογή τίθενται τις επόμενες εβδομάδες τα νέα μέτρα για τη ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και τους χρηματοδοτικούς φορείς, μετά την πρόσφατη ψήφιση του σχετικού νόμου.

Άμεσα ενεργοποιούνται:

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• Η ρύθμιση σε 72 δόσεις για οφειλές έως 31.12.2023 προς Δημόσιο – Σε πλήρη λειτουργία η πλατφόρμα για οφειλές προς ΕΦΚΑ ενώ έως τις 20Ιουλίου ενεργοποιείται η σχετική πλατφόρμα για οφειλές προς ΑΑΔΕ.

• Ο νέος εξωδικαστικός μηχανισμός με ένταξη οφειλών από 5.000 ευρώ είτε προς Δημόσιο είτε προς χρηματοδοτικούς φορείς – Στις 26 Ιουλίου ενεργοποιείται η δυνατότητα της νέας ρύθμισης.

• Πρόσθετο εργαλείο για την προστασία της κύριας κατοικίας μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού – Στις 21 Σεπτεμβρίου τίθεται σε ισχύ το νέο πλαίσιο.

Η πλατφόρμα για τη ρύθμιση οφειλών έως 72 δόσεις προς τον ΕΦΚΑ λειτουργεί ήδη, ενώ έως τις 20 Ιουλίουθα ενεργοποιηθεί και η αντίστοιχη εφαρμογή για χρέη προς την ΑΑΔΕ που δημιουργήθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023. Παράλληλα, στις 26 Ιουλίου τίθεται σε λειτουργία ο νέος εξωδικαστικός μηχανισμός για οφειλές από 5.000 ευρώ προς το Δημόσιο ή τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, ενώ από τις 21 Σεπτεμβρίου θα ισχύσει το νέο πλαίσιο προστασίας της κύριας κατοικίας μέσω του εξωδικαστικού.

Τα στοιχεία του Ιουνίου επιβεβαιώνουν τη δυναμική του θεσμού. Πραγματοποιήθηκαν 1.800 νέες ρυθμίσεις, που αφορούσαν αρχικές οφειλές 458,6 εκατ. ευρώ, ενώ από την έναρξη λειτουργίας του εξωδικαστικού έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς 64.406 ρυθμίσεις, συνολικού ύψους 19,67 δισ. ευρώ.

Ιδιαίτερα αυξημένη παραμένει η συμμετοχή των ευάλωτων νοικοκυριών και των ατόμων με αναπηρία, ενώ παράλληλα συνεχίζονται οι διμερείς ρυθμίσεις στεγαστικών και άλλων δανείων από τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, ενισχύοντας τις επιλογές των οφειλετών για την τακτοποίηση των χρεών τους.