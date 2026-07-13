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Σημαντική διευκόλυνση για εκατοντάδες χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες φέρνει το νέο υποσύστημα μη μισθωτών του e-ΕΦΚΑ, το οποίο τέθηκε σε λειτουργία από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στο νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Φορέα.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι πολλές διαδικασίες που μέχρι σήμερα απαιτούσαν επίσκεψη σε υποκατάστημα μπορούν πλέον να ολοκληρώνονται ηλεκτρονικά, οποιαδήποτε ώρα και από οποιοδήποτε σημείο.

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Οι ασφαλισμένοι μπορούν πλέον να πραγματοποιούν ηλεκτρονικά την εγγραφή ή επανεγγραφή τους, τη λήξη της ασφάλισης, να ζητούν επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών, να δηλώνουν παράλληλη μισθωτή απασχόληση, να επιλέγουν ασφαλιστική κατηγορία, καθώς και να εκτυπώνουν βεβαιώσεις για φορολογική χρήση.

Το ψηφιακό «πακέτο» θα εμπλουτιστεί ακόμη περισσότερο τις επόμενες ημέρες. Στις 16 Ιουλίου ενεργοποιείται η υπηρεσία προαιρετικής υπαγωγής στην επικουρική ασφάλιση και στο εφάπαξ, ενώ στις 20 Ιουλίου θα είναι διαθέσιμη και η ηλεκτρονική δήλωση μεταβολής δραστηριότητας.

Με το νέο σύστημα, ο e-ΕΦΚΑ επιδιώκει να περιορίσει την ταλαιπωρία των πολιτών, να μειώσει τις ουρές στα υποκαταστήματα και να επιταχύνει την εξυπηρέτηση μέσω πλήρως ψηφιακών διαδικασιών.